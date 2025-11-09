El Gran Premio de Brasil 2025 de la Fórmula 1 se corre este domingo 9 de noviembre en el icónico circuito de Interlagos, y podrá verse EN VIVO a través del Plan Premium de Disney+, que ofrece acceso completo a prácticas, clasificación, Sprint y carrera, además de la Race Hub, telemetría en tiempo real y cámaras on-board exclusivas en los autos de Max Verstappen y Franco Colapinto.

El fin de semana llega en un momento clave para la pelea por el campeonato. Lando Norris arriba como líder con apenas un punto de ventaja sobre su compañero de McLaren, Oscar Piastri, mientras que Verstappen se mantiene como principal amenaza tras una sólida seguidilla de resultados. Para Colapinto, Interlagos representa una oportunidad importante de reivindicación ante un trazado histórico que siempre exige al máximo.

La cobertura oficial de ESPN dentro del Plan Premium Disney+ contará con un equipo de primer nivel integrado por Fernando Tornello, Juan Fossaroli, Juan Manuel “Cochito” López, Alejandra Martínez y Albert Fàbrega, quienes ofrecerán análisis, narración y contenido exclusivo durante todo el fin de semana.

Además, los suscriptores del Plan Premium podrán acceder a F1 Kids, una transmisión alternativa creada para el público más joven, con gráficos especiales, explicaciones adaptadas y una presentación más dinámica para seguir la acción del Gran Premio de Brasil.

Disney+ Premium transmitirá EN VIVO el GP de Brasil 2025. (Foto: AFP)

¿Dónde ver el GP de Brasil 2025 EN VIVO?

El GP de São Paulo 2025 se podrá ver EN VIVO a través del Plan Premium de Disney+, que ofrece acceso completo a toda la cobertura de ESPN, incluyendo prácticas, clasificación, Sprint, carrera y la Race Hub con datos en tiempo real.

Además, la carrera del domingo estará disponible también por ESPN2, dependiendo del país y la programación local, ampliando así las opciones para seguir cada momento del Gran Premio de Brasil.

¿Cómo ver Disney+ para seguir la Fórmula 1?

Para ver Disney+ y acceder a toda la cobertura de la Fórmula 1, necesitas una suscripción activa al Plan Premium, el único que incluye las transmisiones de ESPN, con todas las sesiones del fin de semana: prácticas, clasificación, Sprint y carrera.

El servicio está disponible en smart TVs, dispositivos móviles, navegadores web, Chromecast, Apple TV, Android TV y consolas. Solo debes ingresar a disneyplus.com, elegir el Plan Premium e iniciar la reproducción desde cualquier dispositivo compatible.