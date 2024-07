El España vs. Inglaterra, por la final de la Eurocopa 2024, está programado para este domingo 14 de julio desde las 21:00 (hora local) / 1:00 p.m. (México) / 3:00 p.m. (USA – ET). El encuentro entre españoles e ingleses se jugará EN VIVO y EN DIRECTO en el Olympiastadion de Berlín (Alemania) y será transmitido por Disney Plus.

En España, el partido comienza a las 9:00 p.m. Mientras que, en Latinoamérica, el horario varía: a las 2:00 p.m. en Perú, Ecuador y Colombia; a las 4:00 p.m. en Argentina, Uruguay y Brasil; a las 3:00 p.m. en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia; en tanto, en México y Centroamérica es a la 1:00 p.m.

Además, se transmitirá en exclusiva para toda Latinoamérica por la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Movistar. También estará disponible en su versión de streaming en Disney Plus. Asimismo, vía SKY Sports HD podrás disfrutar de este partido si te encuentras en México y los fanáticos del fútbol en Estados Unidos pueden verlo a través de la red Fox y Fubo.

¿Cuál es y cuándo se juega la Final de la Eurocopa 2024?

Día: Domingo 14 de julio

Hora: 9:00 p.m. (Alemania, España) / 8:000 p.m. (Londres) / 1:00 p.m. (México) / 3:00 p.m. (USA)

Estadio: Olympiastadion (Berlín)

Transmisión: ESPN, RTVE, TVE La 1, ITVX

Links para ver España vs. Inglaterra por Final de Eurocopa 2024 vía Disney Plus

Te comparto los links streaming oficiales para poder descargar las aplicaciones móviles de Disney Plus y así puedas ver el partido España vs. Inglaterra en vivo por la final de la Eurocopa 2024 desde tu teléfono celular o tablet.

Si en caso quieres ver el España vs. Inglaterra desde un ordenador, podrás hacerlo siempre y cuando ingreses a la página web oficial de Disney Plus e inicies sesión ahí tras haber elegido un plan que te permita disfrutar el partido en vivo y en directo.

