Un duelo titánico se avecina en el Estadio Olímpico de Berlín. Este domingo 14 de julio se decidirá el campeón de la Eurocopa 2024 entre Inglaterra, sedienta de gloria tras décadas de sequía, y España, una de las favoritas a coronarse como la nueva monarca del fútbol europeo. A continuación, te compartiré una guía completa con horarios por país y los canales de transmisión disponibles para que puedas ver este crucial partido EN VIVO y ONLINE vía STREAMING.

La mayoría de las gradas del también conocido como Olympiastadion estarán teñidas de rojo inglés, recordando a los españoles los cuartos ante Alemania y la semifinal contra Francia. Pero La Roja, con su fútbol preciosista y su espíritu combativo, buscará silenciar al público y conquistar su cuarta Eurocopa (1964, 2008, 2012) para desempatar en el palmarés con los germanos a fin de consolidarse como la selección más laureada del continente.

Tres años después de su cruce en la Eurocopa 2021, Jude Bellingham y Pedri, dos de las grandes promesas del balompié mundial, vuelven a verse las caras. A su lado, brillan Kobbie Mainoo en el centro del campo inglés y Lamine Yamal, la joven estrella ibérica que batió récords con su golazo en semifinales ante los franceses. Asimismo, varios viejos conocidos que comparten camerinos en prestigiosos clubes protagonizarán duelos en esta justa por la gloria continental.

Para los Three Lions, la Eurocopa 2024 representa una oportunidad única de redimirse de la amarga derrota en la final de Wembley en 2021 frente a Italia. Ganar el título en Alemania significaría romper una maldición de 58 años sin levantar un trofeo internacional desde la Copa Mundial de Fútbol de 1966 que se organizó en su territorio con la que se consagró campeona del mundo por primera y única vez en su historia hasta el momento.

¿Dónde ver el partido Inglaterra vs. España por la final de la Eurocopa 2024?

El partido Inglaterra vs España será transmitido EN DIRECTO y GRATIS por señal abierta en el territorio ibérico a través de TVE La 1 con las narraciones de Juan Carlos Rivero, David Figueira, Alicia Arévalo, Paco Caro, Paco Grande y Albert Font. Asimismo, se podrá disfrutar vía streaming por RTVE.es y fuboTV.

Si te encuentras en algún país de Latinoamérica, podrás ver el encuentro por la señal de ESPN y el servicio streaming de Star+, que ahora se encuentra integrado a Disney+. En México, el enfrentamiento se verá vía Sky HD, TUDN, Canal 5 Televisa, ViX, Izzi GO y Blue To Go Video Everywhere. Todas las señales mencionadas se encuentran disponibles en teléfonos celulares de todo tipo (incluyendo Smartphone), computadora (PC / laptop), tablets y televisión (Smart TV).

Latinoamérica (Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Venezuela): ESPN y Disney+ / Star+

y / México: TUDN En Vivo , Blue To Go Video Everywhere , Disney+ , ViX , Izzi GO , Sky HD , Canal 5 Televisa

, , , , , , España: RTVE.es , fuboTV , TVE La 1

, , Estados Unidos: fuboTV, Sling, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App, FOX Network, TUDN USA, Univision, SiriusXM FC

¿A qué hora juega Inglaterra vs. España por la final de la Eurocopa 2024?

El partido entre Inglaterra y España empieza a partir de las 21:00 horas de Berlín / Madrid. Aquí te comparto los horarios en diferentes países del mundo:

México: 13:00 horas

Costa Rica: 13:00 horas

Honduras: 13:00 horas

Guatemala: 13:00 horas

Nicaragua: 13:00 horas

El Salvador: 13:00 horas

Perú: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Panamá: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Puerto Rico: 16:00 horas

República Dominicana: 16:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Reino Unido: 20:00 horas

Alemania: 21:00 horas

España: 21:00 horas

En Estados Unidos:

ET: 15:00 horas (horario del Este)

CT: 14:00 horas (horario del Centro)

MT: 13:00 horas (horario de Montaña)

PT: 12:00 horas (horario del Pacífico)

¿Cómo ver el partido Inglaterra vs. España EN DIRECTO por TV y streaming desde Estados Unidos?

El encuentro Inglaterra vs. España podrás verlo EN DIRECTO en Estados Unidos a través de la señal de fuboTV, Sling, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App, FOX Network, TUDN USA, Univision y SiriusXM FC.

¿Cómo ver el partido Inglaterra vs. España EN DIRECTO por TV y streaming desde México?

El partido Inglaterra vs. España por la final de la Eurocopa 2024 será transmitido EN DIRECTO en México por la señal de TUDN En Vivo, Blue To Go Video Everywhere, Disney+, ViX, Izzi GO, Sky HD y Canal 5 Televisa.

¿Qué canal transmite Inglaterra vs. España EN DIRECTO?

PAÍS CANALES TV / STREAMING Alemania MagentaTV, Servus TV Argentina Disney+, ESPN Austria servustv.com, Servus TV Bélgica RTBF Auvio Direct, Sporza Bolivia Disney+, ESPN Brasil Disney+ Canadá CTV App, VIVA, TVA+, TSN4, TVA Sports, CTV, TSN1, TLN Chile Disney+, ESPN Colombia Disney+, ESPN Costa Rica Disney+, ViX, ESPN Dinamarca dr.dk, TV2 Play Denmark, TV2 Denmark, DR 1, NRK1 Ecuador Disney+, ESPN España RTVE.es, fuboTV, TVE La 1 Francia M6.fr, beIN SPORTS CONNECT, Molotov, Free, 6play, M6, beIN Sports 1 Italia SKY Go Italia, RaiPlay, NOW TV, RAI 1, Sky Sport 251, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio Noruega NRK TV, NRK1 Panamá Disney+, ViX, ESPN Norte, Flow Sports App, Rush Sports Paraguay Disney+, ESPN Perú Disney+, ESPN Portugal Sport TV Multiscreen, RTP Play, Sport TV1, RTP 1 Puerto Rico ViX, RUSH Reino Unido BBC Sport Web, ITVX, BBC iPlayer, STV Player, ITV 1 UK, BBC One, STV Scotland Suiza SRF Play, RSI La 2, RTS 2, SRF info, RTS Sport, M6 Suisse Uruguay Disney+, ESPN Venezuela Disney+, ESPN

Alineaciones probables del Inglaterra vs. España

Inglaterra: Jordan Pickford; Marc Guéhi, John Stones, Kyle Walker; Kieran Trippier, Declan Rice, Kobbie Mainoo, Bukayo Saka; Jude Bellingham, Phil Foden; Harry Kane. Seleccionador: Gareth Southgate.

España: Unai Simon; Jesús Navas, Nacho Fernández Iglesias, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodrigo Hernández Cascante, Fabián Ruiz Peña; Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams; Álvaro Morata. Seleccionador: Luis de la Fuente Castillo.