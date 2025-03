El Día Internacional de la Mujer es una fecha clave para conmemorar la lucha histórica por la igualdad, los derechos y la justicia para las mujeres de todo el mundo. En este 2025, queremos ayudarte a honrar a esas mujeres que inspiran, luchan y abren camino, y qué mejor manera que compartiendo imágenes llenas de significado y poder. Por eso, hemos preparado esta selección especial: 30 tarjetas del 8M: Día de la Mujer 2025 con frases célebres y mensajes de mujeres valientes para compartir vía WhatsApp.

Ya sea que quieras felicitar a tus amigas, hermanas, mamá o compañeras de trabajo, o si prefieres compartir mensajes con fuerza feminista en tus grupos, estas tarjetas digitales serán el complemento perfecto. Son frases célebres de mujeres icónicas, combinadas con diseños listos para descargar y enviar. Porque cada mensaje cuenta y cada gesto es una forma de mantener viva la lucha.

30 tarjetas del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer

“No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente.” — Virginia Woolf

“Me niego a vivir en un mundo ordinario como una mujer ordinaria.” — Anaïs Nin

“Cuando una mujer toma la palabra, todas avanzamos.” — Gioconda Belli

“Soy libre porque sé que sola me pertenezco.” — Alfonsina Storni

“El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente.” — Simone de Beauvoir

“La poesía es mi revolución.” — Alejandra Pizarnik

“Escribir es un acto de valentía, especialmente siendo mujer.” — Chimamanda Ngozi Adichie

“No nacemos mujeres, llegamos a serlo.” — Simone de Beauvoir

“Mi escritura es la voz de todas las que no han podido hablar.” — Audre Lorde

“Hay palabras que abren mundos y otras que los cierran.” — Gabriela Mistral

“Prefiero morir de pie que vivir arrodillada.” — Dolores Ibárruri, ‘La Pasionaria’

“No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar.” — Angela Davis

“Una sola mujer que levante la voz puede cambiarlo todo.” — Malala Yousafzai

“La lucha no es solo por nosotras, es por las que vienen.” — Rigoberta Menchú

“El feminismo es la idea radical de que las mujeres somos personas.” — Marie Shear

“Cuando las mujeres avanzan, la humanidad entera avanza.” — Michelle Bachelet

“El coraje es como un músculo, se fortalece con el uso.” — Ruth Bader Ginsburg

“Quien se arrodilla ante el sistema, permanece para siempre encadenada.” — Rosa Parks

“El poder no te lo dan, lo tomas.” — Emma Goldman

“Luchar por la equidad no es un favor, es un derecho.” — Angela Davis

“Nada en la vida debe ser temido, solo comprendido.” — Marie Curie

“Nunca he temido a los desafíos porque me enseñan a crecer.” — Valentina Tereshkova

“Si te cierran la puerta, entra por la ventana.” — Rosalind Franklin

“La ciencia necesita mujeres que no tengan miedo de preguntar.” — Jane Goodall

“El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños.” — Eleanor Roosevelt

“El mundo necesita la curiosidad indomable de las niñas.” — Mae Jemison

“Mi vida ha sido una larga lucha por demostrar que las mujeres pueden.” — Hedy Lamarr

“No hay límites para lo que las mujeres pueden lograr.” — Katherine Johnson

“La investigación es curiosidad organizada.” — Ada Lovelace

“Toda niña que sueña con el espacio merece una oportunidad de volar.” — Sally Ride

“La igualdad de las mujeres debe ser un componente central en cualquier intento para resolver los problemas sociales, económicos y políticos.” — Kofi Annan

“No quiero que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas.” — Mary Wollstonecraft

“El feminismo no es solo para mujeres, es permitir que todo el mundo tenga una vida más libre.” — Gloria Steinem

“El día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida.” — Simone de Beauvoir

“Las mujeres han esperado lo suficiente. No podemos seguir pidiendo permiso para ser libres.” — Audre Lorde

“Nunca dudes que un pequeño grupo de personas comprometidas pueda cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado.” — Margaret Mead

“Lucharé por los derechos de las mujeres hasta el último día de mi vida.” — Malala Yousafzai

“La revolución será feminista o no será.” — Clara Campoamor

“El feminismo es para todo el mundo.” — bell hooks

“Una mujer con voz es, por definición, una mujer fuerte.” — Melinda Gates

“El futuro es feminista, diverso y libre.” — Leticia Dolera

“Cada vez que una mujer se defiende a sí misma, defiende a todas las mujeres.” — Maya Angelou

“Sin feminismo no hay democracia real.” — Marcela Lagarde

“Ser libre es hacer lo que se desea con el propio cuerpo y mente.” — Emma Goldman

“El acto más valiente es pensar por una misma, en voz alta.” — Coco Chanel

“El mundo necesita mujeres que caminen sin miedo.” — Chimamanda Ngozi Adichie

“La libertad de una mujer debe ser completa: política, económica, sexual.” — Simone de Beauvoir

“Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco.” — Frida Kahlo

“Las mujeres sostienen la mitad del cielo.” — Proverbio chino

“El feminismo no es una etiqueta, es una forma de vivir.” — Virginie Despentes

“Las mujeres no buscan venganza, buscan justicia.” — Gioconda Belli

“Las mujeres no son el problema, son parte de la solución.” — Hillary Clinton

“Lo más revolucionario que una mujer puede hacer es hablar de lo que le pasa.” — Audre Lorde

“No hay feminismo sin sororidad.” — Marcela Lagarde

“Hay que ser valientes, hay que hablar aunque tiemble la voz.” — Rosa Luxemburgo

“Todas las mujeres somos poderosas, solo que a veces se nos olvida.” — Isabel Allende

“El 8 de marzo es memoria, es lucha y es futuro.” — Anónimo

“Cuando las mujeres se apoyan, ocurren cosas extraordinarias.” — Ley Mah

“No hay feminismo sin justicia social.” — Angela Davis

“El feminismo es la lucha por una sociedad más justa para todas las personas.” — Nuria Varela

“La violencia contra las mujeres es la expresión más brutal de la desigualdad.” — Amnistía Internacional

“El feminismo no es odiar a los hombres, es luchar por la igualdad.” — Chimamanda Ngozi Adichie

“La sororidad es nuestra arma más poderosa.” — Marcela Lagarde

“Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujete.” — Simone de Beauvoir

“El feminismo me salvó la vida.” — Virginie Despentes

“Somos el grito de las que ya no tienen voz.” — Colectivo Feminista

“La historia de la lucha de las mujeres es la historia de la humanidad.” — Hillary Clinton

“Nos quitaron tanto que acabaron quitándonos el miedo.” — Anónimo

“Somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar.” — Anónimo

“Ser feminista es desobedecer al patriarcado cada día.” — Leticia Dolera

“No somos histéricas, somos históricas.” — Consigna feminista

“Lo personal es político.” — Kate Millett

“No hay libertad sin igualdad.” — Clara Zetkin

“Si nosotras paramos, se para el mundo.” — Consigna 8M

“El feminismo es justicia, igualdad y libertad.” — Amalia Valcárcel

“Las mujeres son la mayor revolución pendiente.” — Celia Amorós

“Educando en igualdad, sembramos libertad.” — Anónimo

“Nuestros sueños no caben en sus urnas.” — Anónimo

“Mi cuerpo es mío y solo mío.” — Consigna feminista

“Ni una menos.” — Movimiento Feminista Latinoamericano

“Libres nos queremos.” — Consigna feminista

“Abajo el patriarcado que va a caer, va a caer.” — Consigna feminista

“Que nadie decida por nosotras.” — Anónimo

“Mujeres: sujetas de derechos, no objetos.” — Amnistía Internacional

“Sin feminismo no hay democracia.” — Marcela Lagarde

“No hay marcha atrás: somos imparables.” — Colectivo feminista

“Hoy gritamos por las que ya no están.” — Consigna 8M

