Alemania y España, dos de los mejores equipos en la historia de la Eurocopa, se ven las caras una vez más en lo que será la ronda de cuartos de final. El choque reunirá a los dos mejores jugadores de lo que va del torneo: Jamal Musiala y Lamine Yamal. Si quieres ver el partido completo desde tu teléfono móvil (smartphone), tablet o computadora, déjame decirte que llegaste al lugar indicado, aquí te compartiré la hora exacta del inicio del cotejo, los canales de televisión, los servicios streaming y las alineaciones probables.

Después de vencer (2-0) con algunas dificultades a Dinamarca en la fase de octavos, la Mannschaft de Julian Nagelsmann ha recuperado parte de su identidad en el torneo y hoy es el favorito para conseguir el título. Entre ellos, se destaca Musiala quien es el actual goleador de la Eurocopa con 3 goles y se presenta como la cara principal de la nueva era de los germanos. España podría pasar dificultades con el centrocampista de 21 años que pertenece a las filas del Bayern Múnich.

A él se le se suma el talentoso Florian Wirtz, del Bayer Leverkusen, quien dejó su lugar a Leroy Sané en el duelo contra Dinamarca al presentar molestias físicas. Sin embargo, todo indica que sería titular ante España.

Alemania también cuenta con jugadores de notable experiencia como es el caso de Toni Kroos, quien se retira del fútbol al finalizar el torneo, Ilkay Gundogan, Manuel Neuer, Joshua Kimmich y Thomas Müller, este último relegado al banquillo por el propio Musiala y Sané. En el área se encuentra el discutido Kai Havertz.

Cabe mencionar que el as del gol de Nagelsmann se encuentra en el banquillo: Niclas Füllkrug, quien ya lleva dos goles en la Eurocopa pese a ser suplente. Además, el Oso teutón fue capaz de anotarle a España durante el empate 1-1 del Mundial de Qatar 2022.

España, por su parte, tuvo que exigirse al máximo para remontar a Georgia pese a la goleada por 4-1, que llegó gracias a los tantos de Rodrigo, Fabián Ruiz, Nico Williams y Dani Olmo.

Los dirigidos por Luis de La Fuente han logrado cuatro victorias consecutivas en lo que va de la Eurocopa donde marcaron un total de 9 goles y apenas recibieron 1. La figura del equipo viene siendo Lamine Yamal del FC Barcelona.

La velocidad de Yamal podría convertirse en el factor clave de La Furia Roja para romper la marca de Kimmich. El jugador del Bayern suele tener problemas sobre todo cuando tiene que enfrentar a futbolistas veloces.

En resumen, el Alemania-España será un excelente enfrentamiento para disfrutar en la Eurocopa. ¡Será una final adelantada!

Horario del partido Alemania vs. España por Eurocopa 2024

El duelo entre Alemania y España inicia a partir de las 12 pm ET (11 am CT / 10 am MT / 9 am PT). Consulta los horarios disponibles para verlo, según el país donde te encuentres.

10:00 horas de México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras

11:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

12:00 horas de Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico

13:00 horas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

18:00 horas de Alemania, España, Francia e Italia

¿Cuándo y dónde juegan Alemania vs. España?

El cotejo entre Alemania y España se disputará este viernes 5 de julio desde el estadio Stuttgart Arena de la ciudad de Stuttgart, Baden-Württemberg, que cuenta con una capacidad máxima para albergar a 54 812 espectadores.

¿Dónde ver partido Alemania vs. España EN VIVO por Eurocopa 2024?

España y Alemania será transmitido en los países de Latinoamérica por la cadena ESPN y el servicio streaming de Disney+. Revisa los horarios de Estados Unidos, México y más países del mundo.

Países Canales TV Colombia ESPN y Star+ México Sky Sports Estados Unidos Fox Sports 1 (FS1), fubo TV y ViX Premium Argentina ESPN y Star+ Costa Rica ESPN y Star+ Perú ESPN y Star+ Chile ESPN y Star+ Venezuela ESPN y Star+ Ecuador ESPN y Star+ Uruguay ESPN y Star+ España TVE La 1, RTVE Play, Teledeporte y La 2

Alemania vs. España

Eurocopa / Cuartos de final

Hora: 18:00 (Madrid)

Estadio: Stuttgart Arena (Stuttgart)

Televisa en España: La 1, RTVE Play, Teledeporte y La 2

Televisa en USA: Fox Sports 1 (FS1), fubo TV y ViX Premium

Televisa en México: SKY Sports

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)

Asistentes: Gary Beswick (Inglaterra) y Adam Nunn (Inglaterra)

Cuarto árbitro: Ivan Kružliak (Eslovaquia)

VAR: Stuart Attwell (Inglaterra)

AVAR: Bartosz Frankowski (Polonia)

Alineaciones probables del Alemania vs. España

Alemania : Manuel Neuer; David Raum, Nico Schlotterbeck, Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich; Toni Kroos, Robert Andrich, Jamal Musiala, Ilkay Gündogan; Leroy Sané y Kai Havertz.

: Manuel Neuer; David Raum, Nico Schlotterbeck, Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich; Toni Kroos, Robert Andrich, Jamal Musiala, Ilkay Gündogan; Leroy Sané y Kai Havertz. España: Unai Simón; Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Robin Le Normand, Dani Carbajal; Fabián Ruiz, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Álvaro Morata y Nico Williams.

