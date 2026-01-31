Este sábado 31 de enero hay un buen partido, ya que medirán fuerzas el FC Barcelona y el Elche CF por la Jornada 22 de LaLiga, desde las 3:00 pm ET y 2:00 pm en CDMX. El escenario del vibrante encuentro será el Estadio Manuel Martínez Valero. Si quieres ver el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, te cuento que podrás hacerlo a través de la señal del canal exclusivo de DIRECTV. En las siguientes líneas te explicaré cómo seguir el duelo por ahí. Toma nota.

Es importante que sepas que el conjunto culé llega al compromiso tras haber goleado 3-0 al Real Oviedo en la fecha anterior de la competición española, por lo que ahora buscará un nuevo triunfo en el certamen. Justamente, su próximo rival viene de perder 3-2 frente al Levante por el mismo torneo.

El FC Barcelona vs. Elche CF es uno de los partidos más atractivos de la Fecha 22 de LaLiga. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Dónde ver el partido FC Barcelona vs. Elche CF EN VIVO?

El encuentro FC Barcelona vs. Elche CF por la Jornada 22 de LaLiga será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido FC Barcelona vs. Elche CF por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).

Sintonizarlo el sábado 31 de enero a la hora correspondiente de tu país.

Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro FC Barcelona vs. Elche CF por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.

Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.

Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.

Busca el evento ‘FC Barcelona vs. Elche CF’ y dale ‘play’ para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.