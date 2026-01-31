Partido imperdible. Hoy, sábado 31 de enero de 2026, Elche CF y FC Barcelona se verán las caras en el Estadio Manuel Martínez Valero por la jornada 22 de LaLiga , en un duelo que promete emociones fuertes desde las 3:00 p.m. ET (9:00 p.m. en España). Dos equipos con contextos distintos, pero con la misma necesidad de sumar, protagonizarán un choque que puede marcar el pulso del tramo medio del campeonato.

El conjunto ilicitano afronta este compromiso con sed de revancha y la obligación de hacerse fuerte en casa. La reciente derrota 3-2 ante Levante dejó sensaciones encontradas: capacidad para competir y generar peligro, pero también grietas defensivas que deberán cerrarse ante un rival que no perdona errores. Elche sabe que el margen es mínimo y que cada punto cuenta para sostenerse y escalar posiciones en una tabla cada vez más ajustada.

Del otro lado aparece un FC Barcelona en claro ascenso, respaldado por una actuación convincente frente a Real Oviedo, al que superó 3-0 con goles de Dani Olmo, Raphinha y la joya Lamine Yamal. El equipo azulgrana llega con confianza, fútbol y ambición, decidido a imponer su jerarquía también fuera de casa y a mantenerse firme en la lucha por los primeros puestos de LaLiga.

Barcelona va por un nuevo triunfo que lo mantenga en la cima de LaLiga 2025-26 (Foto: FC Barcelona)

Horarios para ver EN VIVO el partido Barcelona vs. Elche por LaLiga 2025-26

Estados Unidos: 3:00 p.m. ET, 2:00 p.m. CT, 1:00 p.m. MT, 12:00 p.m. PT

3:00 p.m. ET, 2:00 p.m. CT, 1:00 p.m. MT, 12:00 p.m. PT México (CDMX): 2:00 p.m.

2:00 p.m. España: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Perú: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Colombia: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Venezuela: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Bolivia: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Brasil (Brasília): 5:00 p.m.

Canales para ver EN VIVO el partido Barcelona vs. Elche por LaLiga 2025-26

En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en los cableoperadores de DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Estos son los números de los siguientes canales de TV. Si prefieres ver el partido Barcelona vs. Elche por LaLiga 2026 en inglés, ESPN Select es tu mejor opción para hacerlo.

Si quieres ver el Barcelona vs. Elche en México, tienes que sintonizar Sky Sports. Los números de los canales son 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de México. Recuerda que SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($299 pesos mensuales) y Sky+ Premium ($499 pesos mensuales).

En países como Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Colombia y Paraguay se podrá ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO a través de DGO (DirecTV GO) y su señal deportiva DSports. La plataforma ofrecerá la transmisión en directo del encuentro vía streaming, permitiendo ver el partido desde dispositivos móviles, smart TV, computadoras o tablets, con acceso exclusivo para suscriptores y cobertura completa antes, durante y después del duelo.

En España, el partido entre Elche CF y Barcelona se podrá ver EN VIVO a través de Movistar Plus+, la plataforma que cuenta con los derechos de transmisión de LaLiga EA Sports. El encuentro será emitido por Movistar LaLiga y Movistar LaLiga UHD, disponibles tanto en televisión como en streaming mediante la app y el sitio web de Movistar, permitiendo a los aficionados seguir el duelo en directo desde cualquier dispositivo compatible.

Posibles alineaciones del Barcelona vs. Elche

Barcelona: Joan García; Pau Cubarsí, Gerard Martín, Balde, Koundé; De Jong, Eric García, Dani Olmo; Raphinha, Lamine Yamal, Lewandowski.

Elche: Iñaki Peña; Affengruber, Chust, Bigas, Valera, Josan; Martim Neto, Aguado, Diangana; Álvaro, André Silva.