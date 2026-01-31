Tras encadenar tres victorias consecutivas, el FC Barcelona de Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha visita este sábado 31 de enero el Estadio Manuel Martínez Valero (21:00, horario peninsular; 3 p.m. ET / 12 p.m. PT) para un duelo clave por el título ante el Elche. Los comandados por Hansi Flick llegan como líderes con 52 puntos, uno más que su escolta, el Real Madrid, por lo que necesitan ganar para mantenerse en lo más alto de la tabla. ¿Quieres saber en que canal transmite el juego en tu país? Aquí te contamos las señales de televisión y servicios streaming que debes sintonizar para ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet y teléfono móvil.

En España, el duelo FC Barcelona - Elche será televisado por Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV), Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV), Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV), LaLiga TV Bar HD (Canal 146 de Movistar) y Movistar Plus.

En Alemania e Italia, estará a cargo de DAZN; pero también habrá transmisión de DAZN 2, Amazon Prime Video y SKY GO para el público germano. Por otro lado, en Francia, se verá en múltiples señales como beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 1.

Si te encuentras en los Estados Unidos y Puerto Rico, deberás sintonizar ESPN Select (que reemplazó a ESPN+ desde el 21 de octubre de 2025), fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes (en idioma español) para mirar el partido entre FC Barcelona y Elche por la liga española.

En México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, Panamá y Honduras, tu mejor opción para mirar el FC Barcelona contra Elche es SKY Sports HD, Izzi y SKY Plus HD.

En tanto, DIRECTV Sports (610 SD y 1610 HD) y DGO ofrecerán la cobertura completa del FC Barcelona-Elche para los países de Sudamérica como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela; no obstante, TiGo Sports se encargará de televisar el duelo en exclusiva para Paraguay y Bolivia.

País Horario local del partido Canales TV / Streaming principales España 21:00 Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD, Movistar LaLiga TV 2, LaLiga TV Bar HD y Movistar Plus Estados Unidos 3 p.m. ET / 12 p.m. PT ESPN Select, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App México 14:00 Sky Sports, SKY Plus HD e Izzi Costa Rica 14:00 Sky Sports HD El Salvador 14:00 Sky Sports HD Nicaragua 14:00 Sky Sports HD Honduras 14:00 Sky Sports HD Guatemala 14:00 Sky Sports HD Panamá 15:00 Sky Sports HD Perú 15:00 DIRECTV Sports y DGO Colombia 15:00 DIRECTV Sports y DGO Ecuador 15:00 DIRECTV Sports y DGO Canadá 15:00 TSN y RDS Venezuela 16:00 DIRECTV Sports y DGO Bolivia 16:00 TiGo Sports Puerto Rico 16:00 ESPN Select y ESPN Deportes República Dominicana 16:00 Sky Sports HD y Rush Argentina 17:00 DIRECTV Sports y DGO Chile 17:00 DIRECTV Sports y DGO Uruguay 17:00 DIRECTV Sports y DGO Paraguay 17:00 TiGo Sports Brasil 17:00 ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+ y Vivo Play