El Estadio Manuel Martínez Valero se prepara para ser escenario de un vibrante partido este sábado 31 de enero. Y es que ahí se jugará el FC Barcelona vs. Elche CF por la Fecha 22 de LaLiga. El encuentro, que arrancará a las 3:00 pm ET y 2:00 pm en CDMX, podrá ser visto en México vía SKY Sports. En esta nota te explicaré cómo seguir el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO por esa señal.

Por si no lo sabías, el conjunto culé llega al compromiso tras haber goleado 3-0 al Real Oviedo en la jornada anterior de la competición española, por lo que ahora buscará un nuevo triunfo en el certamen. Justamente, su próximo rival viene de perder 3-2 frente al Levante por el mismo torneo.

El FC Barcelona vs. Elche CF por LaLiga promete ser intenso de inicio a fin. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Cómo ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Elche CF por LaLiga vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el FC Barcelona vs. Elche CF EN VIVO por LaLiga 2025 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos. Los suscriptores podrán disfrutar de los partidos de LaLiga (desde el inicio hasta el final) en alta definición.

¿Cómo ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Elche CF por LaLiga vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el FC Barcelona vs. Elche CF por LaLiga desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.