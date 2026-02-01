El Estadio Santiago Bernabéu se prepara para ser escenario de un partido vibrante. Y es que ahí se jugará el Real Madrid vs. Rayo Vallecano por la Fecha 22 de LaLiga. ¿Cuándo? Este domingo 1 de febrero. Para que puedas ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, consulta aquí los horarios y los canales de TV que transmitirán el encuentro, según el país en el que estés.
Después de ganar 2-0 al Villarreal en la jornada anterior, el cuadro merengue buscará un nuevo triunfo. Esta vez, de local; sin embargo, al frente tendrá a un rival decidido a ‘lavarse la cara’. Y es que el conjunto visitante cayó 3-1 frente al Osasuna en la Fecha 21 de LaLiga. Dicho esto, en definitiva, se viene un gran partido para mirar.
¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid - Rayo Vallecano en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Rayo Vallecano por LaLiga este domingo 1 de febrero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 8:00 am
- Estados Unidos (CT): 7:00 am
- Estados Unidos (MT): 6:00 am
- Estados Unidos (PT): 5:00 am
- México (CDMX): 7:00 am
- España: 2:00 pm
- Puerto Rico: 9:00 am
- República Dominicana: 9:00 am
- Panamá: 8:00 am
- Costa Rica: 7:00 am
- El Salvador: 7:00 am
- Guatemala: 7:00 am
- Honduras: 7:00 am
- Nicaragua: 7:00 am
- Argentina: 10:00 am
- Brasil (Brasilia): 10:00 am
- Uruguay: 10:00 am
- Chile (Santiago): 10:00 am
- Paraguay: 10:00 am
- Bolivia: 9:00 am
- Venezuela: 9:00 am
- Ecuador: 8:00 am
- Perú: 8:00 am
- Colombia: 8:00 am
Posibles alineaciones del Real Madrid - Rayo Vallecano
- Real Madrid: Courtois, Huijsen, Asencio, Carreras, Valverde, Tchouameni, Güler, Bellingham, Vinícius Jr., Mastantuono y Mbappé.
- Rayo Vallecano: Batalla, Mendy, Lejeune, Chavarría, Espino, Ciss, Valentín, Palazón, García, Martín y Jorge de Frutos.
¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid - Rayo Vallecano?
Este domingo 1 de febrero se podrá ver el Real Madrid vs. Rayo Vallecano por LaLiga a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App
- México: SKY Sports México, SKY+
- España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
- Francia: beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL
- Alemania: DAZN Deutschland, DAZN1 Germany
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Puerto Rico: ESPN Deportes, NAICOM
- Costa Rica: Sky Sports Norte
- El Salvador: Sky Sports Norte
- Nicaragua: Sky Sports Norte
- República Dominicana: Sky Sports Norte