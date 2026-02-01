Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO. (Foto: Composición Gestión Mix)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO. (Foto: Composición Gestión Mix)
El Estadio Santiago Bernabéu se prepara para ser escenario de un partido vibrante. Y es que ahí se jugará el Real Madrid vs. Rayo Vallecano por la Fecha 22 de LaLiga. ¿Cuándo? Este domingo 1 de febrero. Para que puedas ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, consulta aquí los horarios y los canales de TV que transmitirán el encuentro, según el país en el que estés.

Después de ganar 2-0 al Villarreal en la jornada anterior, el cuadro merengue buscará un nuevo triunfo. Esta vez, de local; sin embargo, al frente tendrá a un rival decidido a ‘lavarse la cara’. Y es que el conjunto visitante cayó 3-1 frente al Osasuna en la Fecha 21 de LaLiga. Dicho esto, en definitiva, se viene un gran partido para mirar.

¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid - Rayo Vallecano en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Rayo Vallecano por LaLiga este domingo 1 de febrero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 8:00 am
  • Estados Unidos (CT): 7:00 am
  • Estados Unidos (MT): 6:00 am
  • Estados Unidos (PT): 5:00 am
  • México (CDMX): 7:00 am
  • España: 2:00 pm
  • Puerto Rico: 9:00 am
  • República Dominicana: 9:00 am
  • Panamá: 8:00 am
  • Costa Rica: 7:00 am
  • El Salvador: 7:00 am
  • Guatemala: 7:00 am
  • Honduras: 7:00 am
  • Nicaragua: 7:00 am
  • Argentina: 10:00 am
  • Brasil (Brasilia): 10:00 am
  • Uruguay: 10:00 am
  • Chile (Santiago): 10:00 am
  • Paraguay: 10:00 am
  • Bolivia: 9:00 am
  • Venezuela: 9:00 am
  • Ecuador: 8:00 am
  • Perú: 8:00 am
  • Colombia: 8:00 am

Posibles alineaciones del Real Madrid - Rayo Vallecano

  • Real Madrid: Courtois, Huijsen, Asencio, Carreras, Valverde, Tchouameni, Güler, Bellingham, Vinícius Jr., Mastantuono y Mbappé.
  • Rayo Vallecano: Batalla, Mendy, Lejeune, Chavarría, Espino, Ciss, Valentín, Palazón, García, Martín y Jorge de Frutos.

¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid - Rayo Vallecano?

Este domingo 1 de febrero se podrá ver el Real Madrid vs. Rayo Vallecano por LaLiga a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App
  • México: SKY Sports México, SKY+
  • España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
  • Francia: beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL
  • Alemania: DAZN Deutschland, DAZN1 Germany
  • Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
  • Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
  • Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
  • Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
  • Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
  • Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Puerto Rico: ESPN Deportes, NAICOM
  • Costa Rica: Sky Sports Norte
  • El Salvador: Sky Sports Norte
  • Nicaragua: Sky Sports Norte
  • República Dominicana: Sky Sports Norte
