El Real Madrid recibe al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu este domingo por LaLiga 2026, en un duelo de contrastes donde el poderío ofensivo merengue medirá la resistencia de un conjunto franjirrojo urgido de puntos. Si vives en Estados Unidos, podrás seguir la transmisión EN VIVO a las 8:00 a. m. ET / 5:00 a. m. PT, mientras que en México el partido se verá a partir de las 7:00 a. m. (Tiempo del Centro de CDMX). Para los fanáticos en España, la cita es a las 14:00 horas. Aunque el Madrid llega como claro favorito cerca de la cima, el Rayo suele complicar los últimos derbis madrileños, prometiendo un choque vibrante para los amantes del buen fútbol. No te pierdas ni un segundo de esta batalla por el liderato y sintoniza los canales oficiales para disfrutar de los goles en alta definición.
¿En qué canal ver Real Madrid vs. Rayo Vallecano por LaLiga 2026?
Para ver el partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano desde España será a través de DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD (en zonas habilitadas).
Si te encuentras en Estados Unidos puedes hacerlo mediante ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App desde cualquier dispositivo móvil. De otro lado, en México será por la señal de Sky Sports en televisión y Sky+ por streaming.
Además, si te encuentras en Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador o cualquier parte de Centroamérica, será a través de Sky Sports Norte.
Horarios y canales de transmisión de Real Madrid vs. Rayo Vallecano por LaLiga
|País
|Horario
|Canal TV
|España
|14:00 horas
|DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD
|Estados Unidos
|08:00 horas ET
|ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App
|México
|07:00 horas CDMX
|Sky Sports y Sky+
|Argentina
|10:00 horas
|ESPN y Disney+ Premium
|Bolivia
|09:00 horas
|ESPN
|Chile
|10:00 horas
|ESPN
|Costa Rica
|07:00 horas
|ESPN y Disney Plus
|Colombia
|08:00 horas
|ESPN
|Ecuador
|08:00 horas
|ESPN
|El Salvador
|07:00 horas
|Sky Sports Norte
|Guatemala
|07:00 horas
|Sky Sports Norte
|Honduras
|07:00 horas
|Sky Sports Norte
|Paraguay
|10:00 horas
|ESPN y Disney Plus
|Perú
|08:00 horas
|ESPN
|Uruguay
|10:00 horas
|ESPN y Disney Plus
|Venezuela
|09:00 horas
|ESPN