¡El Madrid busca el triunfo! Mira qué canal transmite el Real Madrid vs. Rayo Vallecano en vivo hoy por LaLiga 2026. Consulta horarios para USA, México y España y no te pierdas ni un minuto de la acción en el Bernabéu. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Gestión Mix
Ronie Bautista
Ronie Bautista

El en el Santiago Bernabéu este domingo por LaLiga 2026, en un duelo de contrastes donde el poderío ofensivo merengue medirá la resistencia de un conjunto franjirrojo urgido de puntos. Si vives en Estados Unidos, podrás seguir la transmisión EN VIVO a las 8:00 a. m. ET / 5:00 a. m. PT, mientras que en México el partido se verá a partir de las 7:00 a. m. (Tiempo del Centro de CDMX). Para los fanáticos en España, la cita es a las 14:00 horas. Aunque el Madrid llega como claro favorito cerca de la cima, el Rayo suele complicar los últimos derbis madrileños, prometiendo un choque vibrante para los amantes del buen fútbol. No te pierdas ni un segundo de esta batalla por el liderato y sintoniza los canales oficiales para disfrutar de los goles en alta definición.

¿Buscas el partido del Madrid? Mira el Real Madrid vs. Rayo Vallecano por ESPN en vivo y Disney Plus Premium Online. La mejor cobertura de la liga española por Internet y Fútbol TV está aquí. ¡Sintoniza ya! | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Gestión Mix
¿En qué canal ver Real Madrid vs. Rayo Vallecano por LaLiga 2026?

Para ver el partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano desde España será a través de DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD (en zonas habilitadas).

Si te encuentras en Estados Unidos puedes hacerlo mediante ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App desde cualquier dispositivo móvil. De otro lado, en México será por la señal de Sky Sports en televisión y Sky+ por streaming.

Además, si te encuentras en Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador o cualquier parte de Centroamérica, será a través de Sky Sports Norte.

El Real Madrid recibe al Rayo Vallecano este domingo 1 de febrero de 2026 (Foto: Composición Gestión / @RayoVallecano / @realmadrid)
Horarios y canales de transmisión de Real Madrid vs. Rayo Vallecano por LaLiga

PaísHorarioCanal TV
España14:00 horasDAZN, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD
Estados Unidos08:00 horas ETESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App
México07:00 horas CDMXSky Sports y Sky+
Argentina10:00 horasESPN y Disney+ Premium
Bolivia09:00 horasESPN
Chile10:00 horasESPN
Costa Rica07:00 horasESPN y Disney Plus
Colombia08:00 horasESPN
Ecuador08:00 horasESPN
El Salvador07:00 horasSky Sports Norte
Guatemala07:00 horasSky Sports Norte
Honduras07:00 horasSky Sports Norte
Paraguay10:00 horasESPN y Disney Plus
Perú08:00 horasESPN
Uruguay10:00 horasESPN y Disney Plus
Venezuela09:00 horasESPN
Soy periodista generalista y SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio desde marzo de 2020. Tengo más de 15 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo especializado en la redacción de artículos de actualidad, deportes, ciencia, espectáculos y tecnología para audiencias hispanas en Estados Unidos, México y España.

