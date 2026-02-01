El Real Madrid recibe al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu este domingo por LaLiga 2026, en un duelo de contrastes donde el poderío ofensivo merengue medirá la resistencia de un conjunto franjirrojo urgido de puntos. Si vives en Estados Unidos, podrás seguir la transmisión EN VIVO a las 8:00 a. m. ET / 5:00 a. m. PT, mientras que en México el partido se verá a partir de las 7:00 a. m. (Tiempo del Centro de CDMX). Para los fanáticos en España, la cita es a las 14:00 horas. Aunque el Madrid llega como claro favorito cerca de la cima, el Rayo suele complicar los últimos derbis madrileños, prometiendo un choque vibrante para los amantes del buen fútbol. No te pierdas ni un segundo de esta batalla por el liderato y sintoniza los canales oficiales para disfrutar de los goles en alta definición.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Rayo Vallecano por LaLiga 2026?

Para ver el partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano desde España será a través de DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD (en zonas habilitadas).

Si te encuentras en Estados Unidos puedes hacerlo mediante ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App desde cualquier dispositivo móvil. De otro lado, en México será por la señal de Sky Sports en televisión y Sky+ por streaming.

Además, si te encuentras en Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador o cualquier parte de Centroamérica, será a través de Sky Sports Norte.

El Real Madrid recibe al Rayo Vallecano este domingo 1 de febrero de 2026 (Foto: Composición Gestión / @RayoVallecano / @realmadrid)

Horarios y canales de transmisión de Real Madrid vs. Rayo Vallecano por LaLiga

País Horario Canal TV España 14:00 horas DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD Estados Unidos 08:00 horas ET ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App México 07:00 horas CDMX Sky Sports y Sky+ Argentina 10:00 horas ESPN y Disney+ Premium Bolivia 09:00 horas ESPN Chile 10:00 horas ESPN Costa Rica 07:00 horas ESPN y Disney Plus Colombia 08:00 horas ESPN Ecuador 08:00 horas ESPN El Salvador 07:00 horas Sky Sports Norte Guatemala 07:00 horas Sky Sports Norte Honduras 07:00 horas Sky Sports Norte Paraguay 10:00 horas ESPN y Disney Plus Perú 08:00 horas ESPN Uruguay 10:00 horas ESPN y Disney Plus Venezuela 09:00 horas ESPN