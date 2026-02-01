El Santiago Bernabéu se alista para otra tarde de fútbol grande. Este domingo 1 de febrero de 2026, Real Madrid y Rayo Vallecano se verán las caras por la jornada 22 de LaLiga EA Sports , en un duelo que pondrá frente a frente a dos equipos con objetivos distintos pero la misma necesidad de sumar. Desde las 7:00 p.m. en México, la casa blanca será el escenario de un partido donde el favoritismo recae sobre el local, aunque la historia reciente advierte que no será un trámite sencillo.

El conjunto merengue llega con el impulso de su victoria 2-0 ante Villarreal, un partido trabajado que se resolvió con un gol de Kylian Mbappé y un penal en tiempo añadido, reflejo de un equipo competitivo hasta el último minuto. En la otra vereda, el Rayo Vallecano aterriza en Chamartín tras perder 3-1 frente a Osasuna, aunque con la motivación de saber que en el último cruce entre ambos logró rescatar un empate sin goles. Con ese antecedente, los de Vallecas intentarán dar la sorpresa en uno de los estadios más imponentes del fútbol europeo.

Desde México, mira el partido EN VIVO y EN DIRECTO a través dela señal de Sky Sports, a partir de las 7:00 a.m. Centro de México . Aquí te dejo con todos los detalles para verlo minuto a minuto.

El conjunto merengue llega al encuentro tras una victoria por 2-0 ante el Villarreal CF (Foto: Real Madrid)

En México puedes ver el partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga 2025-26 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos. Los suscriptores podrán disfrutar de los partidos de LaLiga (desde el inicio hasta el final) en alta definición.

Ten en cuenta que es posible ver el Real Madrid vs. Rayo Vallecano por LaLiga desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.

Fecha: Domingo 1 de febrero de 2026

8:00 a.m. Centro de México

Santiago Bernabéu, Madrid

SKy Sports HD

SKy Sports HD Streaming: Sky Plus