El Real Madrid regresa al Santiago Bernabéu este domingo 01 de febrero de 2026 con la urgencia de recuperar terreno en LaLiga tras un amargo tropiezo en la UEFA Champions League ante el Benfica. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa se encuentra a solo un punto del líder, el FC Barcelona, lo que convierte este derbi madrileño en una final anticipada para no perder el rastro de la cima. Los merengues necesitan sacudirse la presión europea y demostrar su jerarquía ante un Rayo Vallecano que, aunque ocupa la parte baja de la tabla, ha logrado rescatar empates en cuatro de sus últimos cinco duelos directos. No te pierdas este choque electrizante donde la gloria y la necesidad se encuentran en el campo.

Para los fanáticos en Estados Unidos que no quieren perderse ni un segundo de la acción, la transmisión EN VIVO por Internet estará disponible exclusivamente a través de ESPN+ y Disney Plus Premium. La plataforma de streaming ofrecerá cobertura total en español, permitiéndote seguir el partido desde cualquier dispositivo con la mejor calidad de imagen. Si prefieres la televisión tradicional, consulta tu guía local de Fútbol TV para sintonizar los canales oficiales de ESPN Deportes. El pitazo inicial está programado para las 8:00 a. m. ET / 07:00 a. m. (Tiempo del Centro de México) / 5:00 a. m. PT / 14:00 horario peninsular , así que prepara el café para disfrutar del mejor fútbol del mundo desde temprano.

Históricamente, el Bernabéu ha sido una fortaleza casi inexpugnable para los de Vallecas, quienes no logran una victoria liguera en este escenario desde enero de 1996. Sin embargo, las estadísticas recientes muestran una paridad sorprendente: el Madrid solo ha ganado dos de sus últimos siete enfrentamientos ante los “Franjirrojos”, incluyendo un empate sin goles a principios de esta temporada. Con el Barcelona jugando el sábado, el equipo blanco sabrá exactamente qué resultado necesita para asaltar el liderato o mantenerse en la pelea. Es la oportunidad perfecta para ver si la veteranía blanca se impone a la resistencia táctica del Rayo en un duelo que promete emociones fuertes.

¡El Madrid busca el triunfo! Mira qué canal transmite el Real Madrid vs. Rayo Vallecano en vivo hoy por LaLiga 2026. Consulta horarios para USA, México y España y no te pierdas ni un minuto de la acción en el Bernabéu. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Gestión Mix

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Real Madrid vs. Rayo Vallecano por LaLiga?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. Aquí puedes disfrutar del partido entre Real Madrid vs. Rayo Vallecano por LaLiga 2026.

Si en caso tu opción es seguirlo por streaming, debes suscribirte a la plataforma online de Disney+.

Países ESPN Latinoamérica Streaming Argentina DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Disney Plus Colombia DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Disney Plus Perú DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD Disney Plus Chile DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49 Disney Plus México SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 Disney Plus Ecuador DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD Disney Plus Venezuela DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD Disney Plus Uruguay DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Disney Plus Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Disney Plus Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Disney Plus

¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, Real Madrid vs. Atlético Madrid por LaLiga?

En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en los cableoperadores de DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Estos son los números de los siguientes canales de TV:

Canal 466 de DIRECTV

Canal 854 de Dish Network

Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T

¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO ONLINE, Real Madrid vs. Atlético Madrid por LaLiga?

Ten en cuenta que ESPN Deportes también puede verse en varios servicios streaming como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, dependiendo del plan en español elegido.

El Real Madrid recibe al Rayo Vallecano este domingo 1 de febrero de 2026 (Foto: Composición Gestión / @RayoVallecano / @realmadrid)

¿Dónde ver Disney+ EN VIVO, Real Madrid vs. Rayo Vallecano por LaLiga? Precios por país

Estos son los precios que tiene el Plan Premium de Disney Plus, que cuenta con la transmisión deportiva de ESPN, en los países de Latinoamérica:

Países Disney Plus Premium (Mensual) Disney Plus Premium (Anual) Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney Plus, quien reemplaza a Star+, tendrá la cobertura del partido para los países Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Aquí te enseñaré los precios actualizados de los paquetes Estándar y Premium que ofrece Disney+ y, también, el nuevo contenido y funciones de la plataforma tras fusionarse con Star+.

Plan Disney+ Estándar

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios

Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1

Reproducción simultánea en dos dispositivos

Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total)

Plan Disney+ Premium

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios

Video hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced y audio hasta Dolby Atmos

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos

Hora, TV y dónde ver Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO

Fecha : Domingo, 01 de febrero de 2026

: Domingo, 01 de febrero de 2026 Partido : Real Madrid vs. Rayo Vallecano por la jornada 22 de LaLiga EA Sports 2025-2026

: Real Madrid vs. Rayo Vallecano por la jornada 22 de LaLiga EA Sports 2025-2026 Hora : 07:00 horas (tiempo del centro de México); 08:00 hora del Este; 14:00 horario peninsular

: 07:00 horas (tiempo del centro de México); 08:00 hora del Este; 14:00 horario peninsular Canal TV: ESPN

ESPN Streaming: Disney Plus