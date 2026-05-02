El sábado 2 de mayo, el cuadrilátero del T-Mobile Arena en Las Vegas se convertirá en el epicentro del pugilismo mundial. En una colisión de alto calibre técnico, el pugilista estadounidense de raíces mexicanas y ecuatorianas, David Benavidez, pondrá a prueba su hegemonía en las 175 libras al pelear por los campeonatos de peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) que ostenta “El Zurdo” Gilberto Ramírez. La gala estelar dará inicio a las 18:00 CST (20:00 ET), con el esperado ringwalk de los protagonistas programado aproximadamente para las 21:00 CST (23:00 ET).
Dónde ver pelea David Benavidez vs. El Zurdo Gilberto Ramírez EN VIVO por TV y Online
La pelea David Benavidez vs. El Zurdo Gilberto Ramírez se verá como PPV exclusivo de DAZN a nivel casi mundial, con variaciones de precio y disponibilidad por región.
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Cartelera de pelea de David Benavidez vs. El Zurdo Gilberto Ramírez
- Gilberto Ramírez (c) vs. David Benavidez en pelea de 12 asaltos por los campeonatos de peso crucero OMB/AMB
- José Armando Reséndiz (c) vs. Jaime Munguía en pelea de 12 asaltos por el campeonato supermediano AMB
- Oscar Duarte vs. Angel Daniel Fierro Barrera en pelea de 10 asaltos de la categoría de peso superligero
- Isaac Lucero vs. Alan Sandoval Gutiérrez en pelea de 10 asaltos de la categoría de peso superwelter
- Jorge Chávez vs. Tito Sánchez en pelea por la categoría de peso supergallo
- Daniel Blancas vs. Raúl Salomón en pelea de 10 asaltos por la categoría de peso supermediano
- Juan Carrillo vs. Marlon Delgado en pelea de 8 asaltos por la categoría de peso semipesado
- Dylan Capetillo vs. James William Pierce III en pelea de 4 asaltos por la categoría de peso ligero
- Petr Khamukov vs. Bernard Joseph en pelea de 10 asaltos de la categoría de peso mediano
- Julio Ocampo Hernández vs. Carlos Lewis en pelea de 6 asaltos de la categoría de peso ligero
- Javier Meza vs. Damonte Smith en pelea de 6 asaltos de la categoría de peso superligero