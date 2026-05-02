El sábado 2 de mayo, el cuadrilátero del T-Mobile Arena en Las Vegas se convertirá en el epicentro del pugilismo mundial. En una colisión de alto calibre técnico, el pugilista estadounidense de raíces mexicanas y ecuatorianas, David Benavidez, pondrá a prueba su hegemonía en las 175 libras al pelear por los campeonatos de peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) que ostenta “El Zurdo” Gilberto Ramírez . La gala estelar dará inicio a las 18:00 CST (20:00 ET), con el esperado ringwalk de los protagonistas programado aproximadamente para las 21:00 CST (23:00 ET).

Dónde ver pelea David Benavidez vs. El Zurdo Gilberto Ramírez EN VIVO por TV y Online

La pelea David Benavidez vs. El Zurdo Gilberto Ramírez se verá como PPV exclusivo de DAZN a nivel casi mundial, con variaciones de precio y disponibilidad por región.

Región País / Zona Plataforma de streaming oficial Norteamérica Estados Unidos DAZN (PPV) Norteamérica México DAZN (PPV) Centroamérica Costa Rica DAZN (PPV, sujeto a disponibilidad local) Centroamérica Guatemala DAZN (PPV) Centroamérica El Salvador DAZN (PPV) Centroamérica Honduras DAZN (PPV) Centroamérica Nicaragua DAZN (PPV) Centroamérica Panamá DAZN (PPV) Sudamérica Argentina DAZN (PPV) Sudamérica Colombia DAZN (PPV) Sudamérica Ecuador DAZN (PPV) Sudamérica Perú DAZN (PPV) Sudamérica Chile DAZN (PPV) Sudamérica Uruguay DAZN (PPV) Sudamérica Venezuela DAZN (PPV) Sudamérica Bolivia DAZN (PPV) Sudamérica Paraguay DAZN (PPV) Europa Reino Unido DAZN (PPV) Europa España DAZN (PPV) Europa Italia DAZN (PPV) Europa Alemania DAZN (PPV) Europa Francia DAZN (PPV) Europa Resto de Europa donde opere DAZN DAZN (PPV)

Cartelera de pelea de David Benavidez vs. El Zurdo Gilberto Ramírez

Gilberto Ramírez (c) vs. David Benavidez en pelea de 12 asaltos por los campeonatos de peso crucero OMB/AMB

José Armando Reséndiz (c) vs. Jaime Munguía en pelea de 12 asaltos por el campeonato supermediano AMB

Oscar Duarte vs. Angel Daniel Fierro Barrera en pelea de 10 asaltos de la categoría de peso superligero

Isaac Lucero vs. Alan Sandoval Gutiérrez en pelea de 10 asaltos de la categoría de peso superwelter

Jorge Chávez vs. Tito Sánchez en pelea por la categoría de peso supergallo

Daniel Blancas vs. Raúl Salomón en pelea de 10 asaltos por la categoría de peso supermediano

Juan Carrillo vs. Marlon Delgado en pelea de 8 asaltos por la categoría de peso semipesado

Dylan Capetillo vs. James William Pierce III en pelea de 4 asaltos por la categoría de peso ligero

Petr Khamukov vs. Bernard Joseph en pelea de 10 asaltos de la categoría de peso mediano

Julio Ocampo Hernández vs. Carlos Lewis en pelea de 6 asaltos de la categoría de peso ligero

Javier Meza vs. Damonte Smith en pelea de 6 asaltos de la categoría de peso superligero