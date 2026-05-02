Cómo ver la pelea David Benavídez vs. El Zurdo Gilberto Ramírez en vivo desde Las Vegas. Horarios, cartelera completa y canales de TV online en directo para seguir el boxeo de alto nivel que paraliza a la afición latina. | Crédito: @premierboxing / Instagram / Composición Gestión Mix
Cómo ver la pelea David Benavídez vs. El Zurdo Gilberto Ramírez en vivo desde Las Vegas. Horarios, cartelera completa y canales de TV online en directo para seguir el boxeo de alto nivel que paraliza a la afición latina. | Crédito: @premierboxing / Instagram / Composición Gestión Mix
Ronie Bautista
mailRonie Bautista

El sábado 2 de mayo, el cuadrilátero del T-Mobile Arena en Las Vegas se convertirá en el epicentro del pugilismo mundial. En una colisión de alto calibre técnico, el pugilista estadounidense de raíces mexicanas y ecuatorianas, David Benavidez, pondrá a prueba su hegemonía en las 175 libras al pelear por los campeonatos de peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) que ostenta “El Zurdo” Gilberto Ramírez. La gala estelar dará inicio a las 18:00 CST (20:00 ET), con el esperado ringwalk de los protagonistas programado aproximadamente para las 21:00 CST (23:00 ET).

Dónde ver pelea David Benavidez vs. El Zurdo Gilberto Ramírez EN VIVO por TV y Online

La pelea David Benavidez vs. El Zurdo Gilberto Ramírez se verá como PPV exclusivo de DAZN a nivel casi mundial, con variaciones de precio y disponibilidad por región.

RegiónPaís / ZonaPlataforma de streaming oficial
NorteaméricaEstados UnidosDAZN (PPV)
NorteaméricaMéxicoDAZN (PPV)
CentroaméricaCosta RicaDAZN (PPV, sujeto a disponibilidad local)
CentroaméricaGuatemalaDAZN (PPV)
CentroaméricaEl SalvadorDAZN (PPV)
CentroaméricaHondurasDAZN (PPV)
CentroaméricaNicaraguaDAZN (PPV)
CentroaméricaPanamáDAZN (PPV)
SudaméricaArgentinaDAZN (PPV)
SudaméricaColombiaDAZN (PPV)
SudaméricaEcuadorDAZN (PPV)
SudaméricaPerúDAZN (PPV)
SudaméricaChileDAZN (PPV)
SudaméricaUruguayDAZN (PPV)
SudaméricaVenezuelaDAZN (PPV)
SudaméricaBoliviaDAZN (PPV)
SudaméricaParaguayDAZN (PPV)
EuropaReino UnidoDAZN (PPV)
EuropaEspañaDAZN (PPV)
EuropaItaliaDAZN (PPV)
EuropaAlemaniaDAZN (PPV)
EuropaFranciaDAZN (PPV)
EuropaResto de Europa donde opere DAZNDAZN (PPV)

Cartelera de pelea de David Benavidez vs. El Zurdo Gilberto Ramírez

  • Gilberto Ramírez (c) vs. David Benavidez en pelea de 12 asaltos por los campeonatos de peso crucero OMB/AMB
  • José Armando Reséndiz (c) vs. Jaime Munguía en pelea de 12 asaltos por el campeonato supermediano AMB
  • Oscar Duarte vs. Angel Daniel Fierro Barrera en pelea de 10 asaltos de la categoría de peso superligero
  • Isaac Lucero vs. Alan Sandoval Gutiérrez en pelea de 10 asaltos de la categoría de peso superwelter
  • Jorge Chávez vs. Tito Sánchez en pelea por la categoría de peso supergallo
  • Daniel Blancas vs. Raúl Salomón en pelea de 10 asaltos por la categoría de peso supermediano
  • Juan Carrillo vs. Marlon Delgado en pelea de 8 asaltos por la categoría de peso semipesado
  • Dylan Capetillo vs. James William Pierce III en pelea de 4 asaltos por la categoría de peso ligero
  • Petr Khamukov vs. Bernard Joseph en pelea de 10 asaltos de la categoría de peso mediano
  • Julio Ocampo Hernández vs. Carlos Lewis en pelea de 6 asaltos de la categoría de peso ligero
  • Javier Meza vs. Damonte Smith en pelea de 6 asaltos de la categoría de peso superligero
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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