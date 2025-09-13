Netflix tiene los derechos para transmitir la pelea entre Canelo vs. Crawford hoy, 13 de septiembre, en el Allegiant Stadium de Las Vegas, California. (Foto: Composición Mag)
Cuando dos reyes libra por libra suben al ring, la historia no se hace esperar: se balancea. Por un lado, el rostro indiscutible del boxeo mexicano. Por el otro, un técnico estadounidense invicto con algo que demostrar. Canelo Álvarez vs. Terence Crawford se enfrentan en un duelo único en su generación este sábado 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium de las Vegas, California, que se transmitirá en Netflix en vivo online a nivel mundial. Conoce cómo y dónde ver la pelea en directo desde cualquier dispositivo móvil.

Cuándo y dónde ver la pelea Canelo vs. Crawford EN VIVO vía Netflix

Para ser parte de la pelea del siglo entre Canelo vs Crawford este 13 de septiembre, te damos a conocer todos los detalles que debes saber para ver el boxeo en vivo online vía Netflix.

  • Cuándo: sábado 13 de septiembre a las 9 p. m., hora del Este/6 p. m., hora del Pacífico (las preliminares comienzan por la noche vía Tudum; el evento principal sigue en Netflix)
  • Dónde: Allegiant Stadium, Las Vegas — transmisión global, solo en Netflix
  • Precio: A diferencia de los eventos de combate tradicionales de pago por evento, Canelo vs. Crawford es gratis con tu suscripción a Netflix, incluida en todos los planes.
  • Cómo: Inicia sesión en tu cuenta de Netflix y busca la pelea en la página principal. También puedes configurar un recordatorio para recibir una notificación cuando la transmisión esté en vivo.

Fecha y horario para ver la pelea Canelo vs. Crawford EN VIVO HOY

El sábado 13 de septiembre, Netflix transmitirá en vivo desde el Allegiant Stadium en Las Vegas la exitosa pelea entre el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez (63-2-2, 39 KOs) y la invicta superestrella estadounidense Terence “Bud” Crawford (41-0, 31 KOs), a partir de las 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT. Por otro lado, la cartelera preliminar se transmitirá por Tudum antes del evento principal.

Este sábado 13 de septiembre, el Canelo enfrenta a Crawford en la categoría de supermediano. Conoce los canales de TV y Streaming. (Foto: Netflix / Composición Depor)
Cómo ver Netflix EN VIVO y precios para mirar la pelea Canelo vs. Crawford

Conoce los precios por país para adquirir la suscripción de Netflix y ver la pelea entre Saúl Canelo Álvarez vs. Terence Crawford.

PAÍSPRECIO DEL PLAN BÁSICOPRECIO DEL PLAN ESTÁNDARPRECIO DEL PLAN PREMIUM
Estados Unidos (USA)$7.99 al mes$15.49 al mes$22.99 al mes
Puerto Rico$7.99 al mes$15.49 al mes$22.99 al mes
ArgentinaARS 5999 al mesARS 9999 al mesARS 13 499 al mes
BoliviaUSD3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
ChileCLP 6540 al mesCLP 9190 al mesCLP 11 790 al mes
ColombiaCOP 18.900 al mesCOP 29.900 al mesCOP 44.900 al mes
Costa RicaUSD 8,99 al mesUSD 12,99 al mesUSD 15,99 al me
CubaUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
EcuadorUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
El SalvadorUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
GuatemalaUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
HondurasUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
MéxicoMXN 119 al mesMXN 249 al mesMXN 329 al mes
NicaraguaUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
PanamáUSD 4,99 al mesUSD 8,99 al mesUSD 12,99 al mes
ParaguayUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
PerúPEN 28.90 al mesPEN 40.90 al mesPEN 52.90 al mes
República DominicanaUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
UruguayUSD 9,99 al mesUSD 13,99 al mesUSD 17,99 al mes
VenezuelaUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
EspañaEUR 6,99 al mesEUR 13,99 al mesEUR 19,99 al mes
Reino Unido£5,99£12,99£18,99
Australia$7,99 AUD$18,99 AUD$25,99 AUD
India199 rupias499 rupias649 rupias
Japón¥890¥1,590¥2,290
Canadá$7,99 CAD$18,99 CAD$23,99 CAD

Según el lugar en el que vivas, , además del precio de la suscripción.

¿En qué dispositivos se puedo ver Netflix?

  • Smart TV: Samsung, LG, Sony, Hisense, TCL, Philips y otros modelos compatibles con la app de Netflix.
  • Dispositivos de streaming para TV: Roku, Amazon Fire TV/Fire Stick, Apple TV, Google Chromecast/Google TV.
  • Consolas: PlayStation (PS4, PS5) y Xbox (One, Series S|X).
  • Teléfonos y tablets: iPhone/iPad (iOS/iPadOS) y Android.
  • Computadoras: Windows, macOS y Chromebook (navegador compatible o app de Windows).
  • Decodificadores de operadores: boxes de cable/satélite e IPTV que integren la app de Netflix.
  • Alternativas si tu TV no es compatible: conectar un dispositivo de streaming por HDMI, usar consola, o duplicar pantalla desde laptop o móvil.
Cómo, cuándo y dónde ver Canelo Álvarez vs. Terence Crawford por Netflix
Saúl 'Canelo' Álvarez defiende su título indiscutido de peso supermediano contra Terence Crawford en el evento estelar de una cartelera de boxeo de primer nivel este sábado 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). | Crédito: Ronie Bautista / GEC
