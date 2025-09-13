Cuando dos reyes libra por libra suben al ring, la historia no se hace esperar: se balancea. Por un lado, el rostro indiscutible del boxeo mexicano. Por el otro, un técnico estadounidense invicto con algo que demostrar. Canelo Álvarez vs. Terence Crawford se enfrentan en un duelo único en su generación este sábado 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium de las Vegas, California, que se transmitirá en Netflix en vivo online a nivel mundial. Conoce cómo y dónde ver la pelea en directo desde cualquier dispositivo móvil.
Cuándo y dónde ver la pelea Canelo vs. Crawford EN VIVO vía Netflix
- Cuándo: sábado 13 de septiembre a las 9 p. m., hora del Este/6 p. m., hora del Pacífico (las preliminares comienzan por la noche vía Tudum; el evento principal sigue en Netflix)
- Dónde: Allegiant Stadium, Las Vegas — transmisión global, solo en Netflix
- Precio: A diferencia de los eventos de combate tradicionales de pago por evento, Canelo vs. Crawford es gratis con tu suscripción a Netflix, incluida en todos los planes.
- Cómo: Inicia sesión en tu cuenta de Netflix y busca la pelea en la página principal. También puedes configurar un recordatorio para recibir una notificación cuando la transmisión esté en vivo.
El sábado 13 de septiembre, Netflix transmitirá en vivo desde el Allegiant Stadium en Las Vegas la exitosa pelea entre el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez (63-2-2, 39 KOs) y la invicta superestrella estadounidense Terence “Bud” Crawford (41-0, 31 KOs), a partir de las 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT. Por otro lado, la cartelera preliminar se transmitirá por Tudum antes del evento principal.
Cómo ver Netflix EN VIVO y precios para mirar la pelea Canelo vs. Crawford
Conoce los precios por país para adquirir la suscripción de Netflix y ver la pelea entre Saúl Canelo Álvarez vs. Terence Crawford.
|PAÍS
|PRECIO DEL PLAN BÁSICO
|PRECIO DEL PLAN ESTÁNDAR
|PRECIO DEL PLAN PREMIUM
|Estados Unidos (USA)
|$7.99 al mes
|$15.49 al mes
|$22.99 al mes
|Puerto Rico
|$7.99 al mes
|$15.49 al mes
|$22.99 al mes
|Argentina
|ARS 5999 al mes
|ARS 9999 al mes
|ARS 13 499 al mes
|Bolivia
|USD3,99 al mes
|USD 5,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|Chile
|CLP 6540 al mes
|CLP 9190 al mes
|CLP 11 790 al mes
|Colombia
|COP 18.900 al mes
|COP 29.900 al mes
|COP 44.900 al mes
|Costa Rica
|USD 8,99 al mes
|USD 12,99 al mes
|USD 15,99 al me
|Cuba
|USD 3,99 al mes
|USD 5,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|Ecuador
|USD 4,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|USD 10,99 al mes
|El Salvador
|USD 4,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|USD 10,99 al mes
|Guatemala
|USD 4,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|USD 10,99 al mes
|Honduras
|USD 4,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|USD 10,99 al mes
|México
|MXN 119 al mes
|MXN 249 al mes
|MXN 329 al mes
|Nicaragua
|USD 3,99 al mes
|USD 5,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|Panamá
|USD 4,99 al mes
|USD 8,99 al mes
|USD 12,99 al mes
|Paraguay
|USD 3,99 al mes
|USD 5,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|Perú
|PEN 28.90 al mes
|PEN 40.90 al mes
|PEN 52.90 al mes
|República Dominicana
|USD 4,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|USD 10,99 al mes
|Uruguay
|USD 9,99 al mes
|USD 13,99 al mes
|USD 17,99 al mes
|Venezuela
|USD 3,99 al mes
|USD 5,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|España
|EUR 6,99 al mes
|EUR 13,99 al mes
|EUR 19,99 al mes
|Reino Unido
|£5,99
|£12,99
|£18,99
|Australia
|$7,99 AUD
|$18,99 AUD
|$25,99 AUD
|India
|199 rupias
|499 rupias
|649 rupias
|Japón
|¥890
|¥1,590
|¥2,290
|Canadá
|$7,99 CAD
|$18,99 CAD
|$23,99 CAD
Según el lugar en el que vivas, es posible que se te cobren impuestos, además del precio de la suscripción.
¿En qué dispositivos se puedo ver Netflix?
- Smart TV: Samsung, LG, Sony, Hisense, TCL, Philips y otros modelos compatibles con la app de Netflix.
- Dispositivos de streaming para TV: Roku, Amazon Fire TV/Fire Stick, Apple TV, Google Chromecast/Google TV.
- Consolas: PlayStation (PS4, PS5) y Xbox (One, Series S|X).
- Teléfonos y tablets: iPhone/iPad (iOS/iPadOS) y Android.
- Computadoras: Windows, macOS y Chromebook (navegador compatible o app de Windows).
- Decodificadores de operadores: boxes de cable/satélite e IPTV que integren la app de Netflix.
- Alternativas si tu TV no es compatible: conectar un dispositivo de streaming por HDMI, usar consola, o duplicar pantalla desde laptop o móvil.