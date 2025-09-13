Cuando dos reyes libra por libra suben al ring, la historia no se hace esperar: se balancea. Por un lado, el rostro indiscutible del boxeo mexicano. Por el otro, un técnico estadounidense invicto con algo que demostrar. Canelo Álvarez vs. Terence Crawford se enfrentan en un duelo único en su generación este sábado 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium de las Vegas, California , que se transmitirá en Netflix en vivo online a nivel mundial. Conoce cómo y dónde ver la pelea en directo desde cualquier dispositivo móvil.

Cuándo y dónde ver la pelea Canelo vs. Crawford EN VIVO vía Netflix

Para ser parte de la pelea del siglo entre Canelo vs Crawford este 13 de septiembre , te damos a conocer todos los detalles que debes saber para ver el boxeo en vivo online vía Netflix.

Cuándo: sábado 13 de septiembre a las 9 p. m., hora del Este/6 p. m., hora del Pacífico (las preliminares comienzan por la noche vía Tudum; el evento principal sigue en Netflix)

sábado 13 de septiembre a las 9 p. m., hora del Este/6 p. m., hora del Pacífico (las preliminares comienzan por la noche vía Tudum; el evento principal sigue en Netflix) Dónde: Allegiant Stadium, Las Vegas — transmisión global, solo en Netflix

Allegiant Stadium, Las Vegas — transmisión global, solo en Netflix Precio: A diferencia de los eventos de combate tradicionales de pago por evento, Canelo vs. Crawford es gratis con tu suscripción a Netflix, incluida en todos los planes.

A diferencia de los eventos de combate tradicionales de pago por evento, Canelo vs. Crawford es gratis con tu suscripción a Netflix, incluida en todos los planes. Cómo: Inicia sesión en tu cuenta de Netflix y busca la pelea en la página principal. También puedes configurar un recordatorio para recibir una notificación cuando la transmisión esté en vivo.

Fecha y horario para ver la pelea Canelo vs. Crawford EN VIVO HOY

El sábado 13 de septiembre, Netflix transmitirá en vivo desde el Allegiant Stadium en Las Vegas la exitosa pelea entre el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez (63-2-2, 39 KOs) y la invicta superestrella estadounidense Terence “Bud” Crawford (41-0, 31 KOs), a partir de las 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT. Por otro lado, la cartelera preliminar se transmitirá por Tudum antes del evento principal.

Este sábado 13 de septiembre, el Canelo enfrenta a Crawford en la categoría de supermediano. Conoce los canales de TV y Streaming. (Foto: Netflix / Composición Depor)

Cómo ver Netflix EN VIVO y precios para mirar la pelea Canelo vs. Crawford

Conoce los precios por país para adquirir la suscripción de Netflix y ver la pelea entre Saúl Canelo Álvarez vs. Terence Crawford.

PAÍS PRECIO DEL PLAN BÁSICO PRECIO DEL PLAN ESTÁNDAR PRECIO DEL PLAN PREMIUM Estados Unidos (USA) $7.99 al mes $15.49 al mes $22.99 al mes Puerto Rico $7.99 al mes $15.49 al mes $22.99 al mes Argentina ARS 5999 al mes ARS 9999 al mes ARS 13 499 al mes Bolivia USD3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Chile CLP 6540 al mes CLP 9190 al mes CLP 11 790 al mes Colombia COP 18.900 al mes COP 29.900 al mes COP 44.900 al mes Costa Rica USD 8,99 al mes USD 12,99 al mes USD 15,99 al me Cuba USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Ecuador USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes El Salvador USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes Guatemala USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes Honduras USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes México MXN 119 al mes MXN 249 al mes MXN 329 al mes Nicaragua USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Panamá USD 4,99 al mes USD 8,99 al mes USD 12,99 al mes Paraguay USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Perú PEN 28.90 al mes PEN 40.90 al mes PEN 52.90 al mes República Dominicana USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes Uruguay USD 9,99 al mes USD 13,99 al mes USD 17,99 al mes Venezuela USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes España EUR 6,99 al mes EUR 13,99 al mes EUR 19,99 al mes Reino Unido £5,99 £12,99 £18,99 Australia $7,99 AUD $18,99 AUD $25,99 AUD India 199 rupias 499 rupias 649 rupias Japón ¥890 ¥1,590 ¥2,290 Canadá $7,99 CAD $18,99 CAD $23,99 CAD

Según el lugar en el que vivas, es posible que se te cobren impuestos, además del precio de la suscripción.

¿En qué dispositivos se puedo ver Netflix?

Smart TV : Samsung, LG, Sony, Hisense, TCL, Philips y otros modelos compatibles con la app de Netflix.

: Samsung, LG, Sony, Hisense, TCL, Philips y otros modelos compatibles con la app de Netflix. Dispositivos de streaming para TV : Roku, Amazon Fire TV/Fire Stick, Apple TV, Google Chromecast/Google TV.

: Roku, Amazon Fire TV/Fire Stick, Apple TV, Google Chromecast/Google TV. Consolas : PlayStation (PS4, PS5) y Xbox (One, Series S|X).

: PlayStation (PS4, PS5) y Xbox (One, Series S|X). Teléfonos y tablets : iPhone/iPad (iOS/iPadOS) y Android.

: iPhone/iPad (iOS/iPadOS) y Android. Computadoras : Windows, macOS y Chromebook (navegador compatible o app de Windows).

: Windows, macOS y Chromebook (navegador compatible o app de Windows). Decodificadores de operadores : boxes de cable/satélite e IPTV que integren la app de Netflix.

: boxes de cable/satélite e IPTV que integren la app de Netflix. Alternativas si tu TV no es compatible: conectar un dispositivo de streaming por HDMI, usar consola, o duplicar pantalla desde laptop o móvil.

Saúl 'Canelo' Álvarez defiende su título indiscutido de peso supermediano contra Terence Crawford en el evento estelar de una cartelera de boxeo de primer nivel este sábado 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). | Crédito: Ronie Bautista / GEC