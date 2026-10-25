El Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid marca la jornada 10 de LALIGA EA Sports con un duelo que puede cambiar el rumbo de la lucha por el título este domingo 25 de octubre desde las 21 horas peninsular . El primer enfrentamiento liguero de la temporada pone en juego más que tres puntos: la oportunidad de ganar terreno ante el gran rival y reforzar la confianza para lo que viene. El Barça llega con el estilo de Hansi Flick como bandera; el Madrid, con la eficacia como argumento. Dos formas de competir que se medirán en un partido de máxima exigencia y repercusión mundial.

¿Cómo ver el clásico FC Barcelona vs. Real Madrid? A continuación, te comparto una lista de horarios por país, canales de TV abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura del partido en vivo y en directo desde cualquier plataforma digital.

¿Cómo ver FC Barcelona-Real Madrid EN VIVO por TV gratis y Streaming Online?

El Clásico entre Barcelona y Real Madrid se disputará este domingo 25 de octubre de 2026 en el Spotify Camp Nou, por la jornada 10 de LaLiga. En Perú, la transmisión está anunciada por DSports y DGO desde las 3:00 p. m.; en España, el encuentro comenzará a las 21:00 y se verá por DAZN LaLiga. Barcelona será el equipo local en este enfrentamiento.

País o territorio Hora del partido Canal de TV Streaming online Perú 3:00 p. m. DSports DGO. Colombia 3:00 p. m. DSports DGO. Ecuador 3:00 p. m., territorio continental DSports DGO. Venezuela 4:00 p. m. DSports DGO. Argentina 5:00 p. m. DSports DGO. Chile 5:00 p. m., Chile continental DSports DGO; también se anunció acceso mediante Paramount+ con credenciales de cliente de DIRECTV. Uruguay 5:00 p. m. DSports DGO. México 2:00 p. m., centro de México Sky Sports; disponible mediante Sky e izzi según el paquete contratado Sky+. Estados Unidos 4:00 p. m. Este / 3:00 p. m. Centro / 1:00 p. m. Pacífico ABC, en inglés; ESPN Deportes, en español ESPN+; ESPN App para suscriptores del plan ESPN Unlimited. España 21:00, península / 20:00, Canarias DAZN LaLiga, también mediante paquetes compatibles de Movistar Plus+ y Orange TV DAZN y los servicios online de los operadores que incluyan el canal.

En Perú, Barcelona vs. Real Madrid está programado para las 3:00 p. m. del domingo 25 de octubre . La señal anunciada es DSports, mientras que DGO figura como la alternativa para seguirlo por internet. Para esta edición del clásico, la guía consultada señala estas dos opciones: no confirma una transmisión por ESPN ni por Disney+ en territorio peruano.

En Argentina, Chile continental y Uruguay, el clásico comenzará a las 17:00 y tendrá transmisión por DSports y DGO . Para el público chileno también se informó una vía de acceso mediante Paramount+, utilizando las credenciales de cliente de DIRECTV. Esta modalidad no debe confundirse con una confirmación de que cualquier suscripción independiente a Paramount+ incluya el encuentro.

En México, el partido arrancará a las 14:00, tiempo del centro del país . La transmisión está anunciada por Sky Sports, con disponibilidad mediante Sky e izzi según la contratación del usuario; Sky+ aparece como la alternativa online. Por tanto, conviene distinguir entre la señal que transmite el partido —Sky Sports— y el operador o servicio utilizado para acceder a ella.

En Estados Unidos, el inicio está previsto para las 4:00 p. m. del Este, las 3:00 p. m. del Centro y la 1:00 p. m. del Pacífico. ABC ofrecerá el encuentro en inglés y ESPN Deportes lo emitirá en español . También estará disponible en ESPN+ y en ESPN App para suscriptores del plan ESPN Unlimited. ESPN anunció, además, una previa de una hora en ABC desde las 3:00 p. m. del Este.

En España, Barcelona y Real Madrid se enfrentarán a las 21:00, hora peninsular, con emisión por DAZN LaLiga. También podrán seguirlo los clientes de Movistar Plus+ y Orange TV que tengan contratado un paquete que incluya ese canal. Orange confirma su disponibilidad en el dial 110 y mediante su aplicación para los abonados con el fútbol de LaLiga incluido.