ESPN Deportes transmite el clásico del FC Barcelona vs. Real Madrid este domingo 25 de octubre desde las 4:00 p.m. ET en Estados Unidos por LaLiga EA Sports. (Foto: Composición Mix)
ESPN Deportes transmite el clásico del FC Barcelona vs. Real Madrid este domingo 25 de octubre desde las 4:00 p.m. ET en Estados Unidos por LaLiga EA Sports. (Foto: Composición Mix)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

El Clásico de España FC Barcelona vs. Real Madrid se juega por la jornada 10 de LALIGA EA SPORTS 2025/26 en el Spotify Camp Nou. Si sigues el partido desde Estados Unidos, podrás verlo en español por ESPN Deportes a partir de las 4:00 p. m., hora del Este, y la 1:00 p. m., hora del Pacífico. La cobertura arrancará media hora antes, a las 3:30 p. m. del Este, con la previa del encuentro. También tendrás la opción de ESPN+ con narración en español y de la aplicación de ESPN para suscriptores de ESPN Unlimited.

¿Cómo ver ESPN Select One FC Barcelona-Real Madrid EN VIVO en Estados Unidos?

La señal del partido es la misma en todo el país; lo que cambia es el horario local y la disponibilidad de ESPN Deportes dentro del paquete contratado. Para ver específicamente el canal por internet, ESPN Unlimited incluye ESPN Deportes. Como alternativa, ESPN+ ofrecerá el encuentro en español, sin que esto deba confundirse con el acceso permanente a la señal lineal del canal.

EstadoHora local del partidoDónde verlo en español
Alabama3:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Alaska12:00 p. m. en Anchorage, Juneau y la mayor parte del estado; 11:00 a. m. en Adak y las Aleutianas occidentalesESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Arizona1:00 p. m. en Phoenix, Tucson y la mayor parte del estado; 2:00 p. m. en la Nación NavajoESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Arkansas3:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
California1:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Carolina del Norte4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Carolina del Sur4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Colorado2:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Connecticut4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Dakota del Norte3:00 p. m. en la mayor parte del estado; 2:00 p. m. en las zonas con horario de la MontañaESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Dakota del Sur3:00 p. m. en el este; 2:00 p. m. en el oesteESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Delaware4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Florida4:00 p. m. en Miami, Orlando y Tampa; 3:00 p. m. en Pensacola y el sector del Panhandle con horario CentralESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Georgia4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Hawái10:00 a. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Idaho2:00 p. m. en Boise y el sur; 1:00 p. m. en Coeur d’Alene y el norteESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Illinois3:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Indiana4:00 p. m. en Indianápolis y la mayor parte del estado; 3:00 p. m. en los condados con horario CentralESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Iowa3:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Kansas3:00 p. m. en la mayor parte del estado; 2:00 p. m. en los condados occidentales con horario de la MontañaESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Kentucky4:00 p. m. en Louisville y Lexington; 3:00 p. m. en Bowling Green y las zonas con horario CentralESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Luisiana3:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Maine4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Maryland4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Massachusetts4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Michigan4:00 p. m. en Detroit y la mayor parte del estado; 3:00 p. m. en los condados de la península superior con horario CentralESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Minnesota3:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Misisipi3:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Misuri3:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Montana2:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Nebraska3:00 p. m. en Omaha y Lincoln; 2:00 p. m. en las zonas del oeste con horario de la MontañaESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Nevada1:00 p. m. en Las Vegas y Reno; 2:00 p. m. en West WendoverESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Nueva Hampshire4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Nueva Jersey4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Nueva York4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Nuevo México2:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Ohio4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Oklahoma3:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Oregón1:00 p. m. en Portland y la mayor parte del estado; 2:00 p. m. en el sector de Malheur con horario de la MontañaESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Pensilvania4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Rhode Island4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Tennessee3:00 p. m. en Nashville y Memphis; 4:00 p. m. en Knoxville y ChattanoogaESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Texas3:00 p. m. en Houston, Dallas, Austin y San Antonio; 2:00 p. m. en El Paso y las zonas con horario de la MontañaESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Utah2:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Vermont4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Virginia4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Virginia Occidental4:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Washington1:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Wisconsin3:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+
Wyoming2:00 p. m.ESPN Deportes; ESPN App con Unlimited; ESPN+

Cómo sintonizar ESPN Deportes por televisión

Para ver Barcelona vs. Real Madrid por televisión, el paquete contratado debe incluir ESPN Deportes; tener únicamente ESPN no garantiza acceso al canal en español. En DIRECTV, ESPN Deportes se encuentra en el canal 466 HD y está incluido en determinados paquetes, como MiEspañol, ÓPTIMO MÁS, MÁS ULTRA, PREMIER y el complemento DEPORTES. Para otros operadores, conviene consultar la guía asociada al domicilio y al plan, en lugar de utilizar un número de canal único para todo Estados Unidos.

Cómo ver el clásico Barcelona-Real Madrid en español sin cable

La aplicación de ESPN permite seguir el encuentro con una suscripción a ESPN Unlimited, que incluye la señal de ESPN Deportes. Otra opción es acceder a la transmisión del partido en español mediante ESPN+. La diferencia es importante: ver el clásico como contenido de ESPN+ no equivale necesariamente a tener disponible toda la programación en vivo de ESPN Deportes. ESPN confirmó ambas alternativas para este encuentro.

Alineaciones posibles del FC Barcelona - Real Madrid

FC Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha.

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Arda Güler, Valverde, Bellingham; Diomande y Mbappé.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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