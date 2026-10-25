El partido más esperado de la temporada se realizará hoy domingo 25 de octubre. Real Madrid y Barcelona se verán las caras en el Spotify Camp Nou por la décima jornada de LaLiga. El Clásico reunirá a los dos equipos más importantes del fútbol español que están atravesando un gran momento futbolístico y son candidatos para llevarse el torneo español. Además, por la distancia que hay en la tabla, puede resultar clave en la disputa por el título.

El conjunto azulgrana llega al clásico invicto en el torneo local y con puntaje perfecto. Si bien en la Champions League perdió contra PSG, donde Dani Olmo salió lesionado, Barcelona demostró que cuenta con destacados jugadores que entienden a la perfección la idea de Hansi Flick. Lamine Yamal y Raphinha son sus principales cartas en la ofensiva.

Real Madrid, por su lado, disputará su segundo partido clave en la era Mourinho. Ante el Atlético de Madrid perdió y eso le costó ceder posiciones en la tabla. Ahora, ante los azulgranas, el cuadro blanco tiene que lograr el triunfo si no quiere complicar sus aspiraciones por LaLiga. A diferencia del Barça, Mou recién empieza a encontrar a los intérpretes para plasmar su idea futbolística.

¿A qué hora juega Barcelona - Real Madrid en México y Estados Unidos?

El Clásico FC Barcelona - Real Madrid, correspondiente a la jornada 10 de LaLiga 2026-2027, será este domingo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou . El duelo iniciará a las 14:00 horas del centro de México y a las 16:00 horas de Estados Unidos (ET).

País y zona horaria Ciudades de referencia Hora local México — Centro Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey 14:00 México — Sureste Cancún y Chetumal 15:00 México — Pacífico Hermosillo, Culiacán y La Paz 13:00 México — Baja California Tijuana y Mexicali 13:00 Estados Unidos — Este (ET) Nueva York, Miami y Washington D. C. 16:00 Estados Unidos — Centro (CT) Chicago, Houston y Dallas 15:00 Estados Unidos — Montaña (MT) Denver y Salt Lake City 14:00 Estados Unidos — Pacífico (PT) Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas 13:00

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Madrid en México?

En territorio mexicano, el Clásico Barcelona vs. Real Madrid iniciará a las 14:00 horas y la transmisión estará disponible en televisión de paga por Sky Sports y mediante streaming en Sky+. No está anunciada una emisión por televisión abierta, por lo que el público deberá contar con acceso al servicio correspondiente para seguir el encuentro.

Señal de Sky Sports EN VIVO para ver Barcelona vs. Real Madrid en directo, este domingo 25 de octubre, por El Clásico desde el Camp Nou. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Madrid en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el Clásico empezará a las 16:00 ET (15:00 del Centro, 14:00 de la Montaña y 13:00 del Pacífico). El partido marcará un precedente histórico al transmitirse por primera vez en inglés a través de la señal abierta de ABC, mientras que ESPN Deportes estará a cargo de la narración en español; en paralelo, la plataforma ESPN+ y la ESPN App (con el plan ESPN Unlimited) ofrecerán el streaming en ambos idiomas.

¿En qué canal ver el Clásico Barcelona vs. Real Madrid?

Argentina: DIRECTV Sports Argentina (DSports), DGO

Bolivia: Tigo Sports (vía señal regional / ESPN según operador local)

Brasil: CazéTV (además de Disney+ / ESPN en territorio brasileño)

Chile: DIRECTV Sports Chile (DSports), DGO

Colombia: DIRECTV Sports Colombia (DSports), DGO

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador (DSports), DGO

Paraguay: Tigo Sports / ESPN, Disney+

Perú: DIRECTV Sports Perú (DSports), DGO

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay (DSports), DGO

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela (DSports), DGO

Costa Rica: Sky Sports Norte, ViX

El Salvador: Sky Sports Norte, ViX

Guatemala: Sky Sports Norte, ViX

Honduras: Sky Sports Norte, ViX

Nicaragua: Sky Sports Norte, ViX

Panamá: Sky Sports Norte, ViX

República Dominicana: Sky Sports Norte, ViX

Puerto Rico: ESPN Deportes, ESPN+, ABC

Haití: Canal+ AYiTi Sport 1.

España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD.