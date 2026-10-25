El FC Barcelona recibe al Real Madrid este domingo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou, por la décima jornada de LaLiga EA Sports 2026-27. El clásico enfrenta a dos aspirantes al título en un partido que puede influir en la lucha por el liderato y que concentra la atención de los aficionados al fútbol en México y Centroamérica.

La transmisión para México y los países de Centroamérica incluidos en la cobertura estará disponible a través de SKY Sports, con la alternativa de seguir el encuentro por Internet mediante SKY+.

¿Dónde ver SKY Sports EN VIVO, FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga 2026?

Además de México, SKY Sports transmitirá el clásico entre FC Barcelona y Real Madrid por LaLiga EA Sports 2026-27 en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. Estos son los números de los canales de televisión indicados para cada país.

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de México .

. Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Costa Rica .

. Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de República Dominicana .

. Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Nicaragua .

. Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de El Salvador .

. Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Honduras .

. Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Panamá .

. Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Guatemala.

¿Cómo mirar LaLiga EN VIVO, FC Barcelona vs. Real Madrid?

Anteriormente conocido como Blue To Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma de streaming de SKY que permite a los suscriptores acceder a los contenidos deportivos incluidos en su paquete contratado. A través del servicio, los usuarios pueden seguir el clásico entre FC Barcelona y Real Madrid por Internet desde dispositivos compatibles.

Horario, TV y dónde ver en vivo FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga 2026

Día: domingo 25 de octubre de 2026.

domingo 25 de octubre de 2026. Partido: FC Barcelona vs. Real Madrid, por la décima jornada de LaLiga EA Sports 2026-27.

FC Barcelona vs. Real Madrid, por la décima jornada de LaLiga EA Sports 2026-27. Canal en México: SKY Sports HD.

SKY Sports HD. Streaming: SKY+.

SKY+. Hora: 14:00 (Ciudad de México).

14:00 (Ciudad de México). Estadio: Spotify Camp Nou, Barcelona, España.