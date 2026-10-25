El Camp Nou se alista para dfisfrutar de una nueva edición de El Clásico. Este domingo 25 de octubre, no te pierdas la transmisión de FC Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de DIRECTV y DGo online en todo Latinoamérica, encuentro que iniciará desde las 15:00 Perú y Colombia o 17:00 Argentina y Chile. Los blaugranas reciben a los merengues en un juego que puede ser clave para el futuro del campeonato: un triunfo del Barcelona estiraría la ventaja a 9 puntos y un triunfo del Madrid recortaría la distancia a solo 3. Sigue la transmisión minuto a minuto.
¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga 2026-27?
DIRECTV Sports tendrá la cobertura del encuentro FC Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO y EN DIRECTO para gran parte de Sudamérica. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del partido mediante las señales deportivas de DSports disponibles en televisión satelital y cable.
Canales de DIRECTV Sports
- Canal 610 SD y 1610 HD de DSports
- Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2
- Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3
- Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K
La cobertura incluirá previa, alineaciones confirmadas, análisis y transmisión completa desde el Estadio Camp Nou de Cataluña.
¿Cómo ver DGO ONLINE, FC Barcelona vs. Real Madrid por streaming?
A través de DGO (DIRECTV Go) también será posible seguir el partido desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. La plataforma permite acceder a las señales en vivo de DSports y disfrutar de toda la cobertura del FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga.
Pasos para ver FC Barcelona vs. Real Madrid en DGO
- Descargar la aplicación DGO o ingresar al sitio web oficial.
- Iniciar sesión con una cuenta activa.
- Seleccionar la señal de DSports.
- Acceder a la transmisión en vivo del partido.
¿En qué dispositivos puedo ver DGO?
La plataforma es compatible con:
Computadoras
- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Safari
- Mozilla Firefox
Teléfonos móviles
- Android
- iPhone
Tablets
- Android
- iPad
Smart TV y streaming
- Samsung Smart TV
- LG Smart TV
- Android TV
- Google TV
- Roku
- Apple TV
- Amazon Fire TV Stick
- Chromecast
Datos clave: horario, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO por LaLiga
- Fecha: Domingo, 25 de septiembre de 2026
- Partido: FC Barcelona vs. Real Madrid por la Jornada 10 de LaLiga 2026-2027
- Hora: 14:00 (MEX), 15:00 (PER/ECU/COL), 16:00 (BOL/VEN), 17:00(ARG/URU), 21:00 (ESP)
- TV: DIRECTV Sports (DSports)
- Streaming: DGO
- Estadio: Spotify Camp Nou
- Ciudad: Barcelona
- País: España