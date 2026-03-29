Como parte de su preparación para la Copa Mundial FIFA 2026, Colombia afrontará un nuevo amistoso. Esta vez medirá fuerzas con Francia este domingo 29 de marzo. El compromiso se disputará en Northwest Stadium de Landover, Maryland. Para que veas el partido, te daré a conocer a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

El Colombia vs. Francia por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Colombia vs. Francia en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Colombia vs. Francia por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026 este domingo 29 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

México (CDMX): 1:00 pm

España: 9:00 pm

Puerto Rico: 3:00 pm

República Dominicana: 3:00 pm

Panamá: 2:00 pm

Costa Rica: 1:00 pm

El Salvador: 1:00 pm

Guatemala: 1:00 pm

Honduras: 1:00 pm

Nicaragua: 1:00 pm

Argentina: 4:00 pm

Brasil (Brasilia): 4:00 pm

Uruguay: 4:00 pm

Chile (Santiago): 4:00 pm

Paraguay: 4:00 pm

Bolivia: 3:00 pm

Venezuela: 3:00 pm

Ecuador: 2:00 pm

Perú: 2:00 pm

Colombia: 2:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Colombia vs. Francia?

Este domingo 29 de marzo se podrá ver el Colombia vs. Francia por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Telemundo, UNIVERSO

España: DAZN Spain

Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, Deportes RCN En Vivo, ditu

Ecuador: Canal del Fútbol

Brasil: Canal GOAT

Francia: TF1, TF1+, Molotov, myCANAL

Guatemala: Azteca Guatemala

Puerto Rico: Telemundo, UNIVERSO, NAICOM