La selección de fútbol de Colombia se prepara para un desafío de talla mundial este domingo 29 de marzo desde las 2:00 pm (hora de Bogotá) / 3:00 pm ET / 12:00 pm PT cuando enfrente a su similar de Francia en el último amistoso de la fecha doble FIFA con miras al Mundial 2026. El equipo de Néstor Lorenzo llega a Landover, Maryland, con la misión de sacudirse tras la ajustada derrota 2-1 ante Croacia y demostrar que está listo para la élite del fútbol. Enfrente estará la poderosa Francia de Kylian Mbappé, que viene de dar un golpe de autoridad al vencer a Brasil incluso con diez hombres en su última presentación. Si te preguntas a qué hora juega y en qué canal transmiten Colombia vs. Francia, aquí tienes los detalles clave para no perderte ni un segundo de este partidazo.

El combinado colombiano había mantenido un impresionante invicto de nueve partidos antes de su reciente tropiezo, lo que demuestra la solidez del proceso actual bajo presión. Figuras como Luis Díaz y James Rodríguez buscarán romper la defensa gala y “pintarle la cara” a los actuales subcampeones del mundo en suelo norteamericano. El seleccionado galo, por otro lado, atraviesa un momento de transición histórica, ya que son los últimos meses de Didier Deschamps al mando antes de un posible cambio en la dirección técnica. Los “Bleus” han mostrado un fútbol más ofensivo y entretenido, aprovechando la velocidad explosiva de sus atacantes para liquidar a cualquier rival en cuestión de segundos.

¿A qué hora juega Colombia vs. Francia por amistoso hoy 29 de marzo de 2026 en USA?

3:00 p.m. - Hora del Este (ET)

2:00 p.m. - Hora del Centro (CT)

1:00 p.m. - Hora de la Montaña (MT)

12:00 p.m. - Hora del Pacífico (PT)

¿A qué hora juega Colombia vs. Francia por amistoso en Latinoamérica?

El enfrentamiento Colombia vs. Francia está programado para comenzar a partir de las 1:00 pm (Tiempo del Centro) / 3:00 pm ET. Aquí te compartimos los horarios en diferentes países del mundo para seguir el amistoso internacional desde el Northwest Stadium en Landover, Maryland:

Francia - 8:00 pm

Argentina - 4:00 pm

Brasil - 4:00 pm

Chile - 4:00 pm

Paraguay - 4:00 pm

Uruguay - 4:00 pm

República Dominicana - 3:00 pm

Bolivia - 3:00 pm

Puerto Rico - 3:00 pm

Venezuela - 3:00 pm

Colombia - 2:00 pm

Ecuador - 2:00 pm

Perú - 2:00 pm

¿Qué canales transmiten Colombia vs. Francia por TV y streaming desde Estados Unidos?

El Colombia vs. Francia podrá verse en Estados Unidos a través de los canales / streaming de Telemundo y UNIVERSO.

¿Cómo ver el partido en Colombia vs. Francia por TV y streaming desde México?

El partido Colombia vs. Francia será transmitido en México por los canales / streaming de Claro Sports.

¿Dónde ver el partido en Colombia vs. Francia por TV y streaming desde Colombia?

El partido Colombia vs. Francia será transmitido en México por los canales / streaming de Caracol TV, RCN Television, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play y ditu.

¿Qué canales transmiten el partido en Colombia vs. Francia por TV y streaming desde Francia?

El partido Colombia vs. Francia será transmitido en México por los canales / streaming de TF1, TF1+, Molotov y myCANAL.