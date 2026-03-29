Colombia y Francia se asoman al Northwest Stadium de Landover como dos gigantes llamados a marcar el rumbo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un ensayo que sabe a gran cita y huele a historia. Este domingo 29 de marzo, desde las 14:00 horas de Bogotá (3:00 p. m. ET / 12:00 p. m. PT) , el coloso de Maryland se convertirá en escenario de un duelo de estilos, jerarquías y sueños mundialistas, donde cada pase, cada gambeta y cada gol serán un aviso al planeta fútbol de lo que se viene en Canadá, México y Estados Unidos.

¿Quieres ver el juego en tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público colombiano estará a cargo del Canal RCN Televisión (RCN Deportes) en señal abierta, además de los cableoperadores Movistar TV, Claro TV y Tigo Star. Aquí te contamos cómo acceder a estos canales y no perderte ningún detalle del partido.

¿Dónde ver Canal RCN EN VIVO, Colombia vs. Francia por amistoso a la Copa Mundial 2026?

RCN Televisión transmite en vivo y en señal abierta los partidos de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, con cobertura previa y pospartido en su señal y aplicación oficial, según la programación y anuncios recientes del canal y medios locales.

En TV por cable, la transmisión está disponible en cableoperadores como Movistar TV, Claro TV y Tigo. Aquí puedes consultar los números de los canales que tiene RCN en los mencionados servicios

TV abierta

Canal 15 de señal abierta

Movistar TV

Canal 160 de Movistar TV

Claro TV

Canal 3 de Bucaramanga en Claro TV

Canal 4 de Bogotá en Claro TV

Canal 5 de Cali en Claro TV

Canal 9 de Barranquilla en Claro TV

Canal 9 de Medellín en Claro TV

Canal 31 de Cartagena en Claro TV

Canal 478 de Claro TV (Global)

TiGo StAR

Canal 4 de Bogotá (Análogo) en TiGo STAR

Canal 4 de Bogotá (Digital) en TiGo STAR

Canal 4 de Villavicencio en TiGo STAR

Canal 9 de Cali en TiGo STAR

Canal 12 de Bucaramanga en TiGo STAR

Canal 30 de Manizales en TiGo STAR

Canal 31 de Cartagena en TiGo STAR

¿Cómo mirar Canal RCN EN VIVO GRATIS por Internet?

Si deseas ver la programación habitual del Canal RCN y la versión de RCN Deportes EN VIVO y GRATIS por Internet. Solo necesitas ingresar al sitio web oficial de RCN para poder acceder a todo el contenido y, asimismo, al partido entre Colombia y Francia por amistoso internacional a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Para ver RCN Televisión y RCN Deportes desde los Estados Unidos o cualquier otro país del extranjero, necesitas una VPN confiable —que no sea de páginas de dudosa procedencia– para poder ingresar al sitio web con una IP local. Así podrás acceder al contenido en tiempo real.

Horario, TV y dónde ver en vivo Colombia vs. Francia por la Copa Mundial FIFA 2026

Fecha : Domingo 29 de marzo 2026

: Domingo 29 de marzo 2026 Partido : Colombia vs. Francia, por amistoso internacional a la Copa Mundial de la FIFA 2026

: Colombia vs. Francia, por amistoso internacional a la Copa Mundial de la FIFA 2026 Hora : 14:00 de Bogotá (3 pm ET / 12 pm PT)

: 14:00 de Bogotá (3 pm ET / 12 pm PT) Canal : RCN Televisión

: RCN Televisión Lugar: Northwest Stadium de Landover, Maryland (Estados Unidos)