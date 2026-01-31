Conoce los canales de TV y dónde ver online la final Alcaraz vs. Djokovic EN VIVO EN DIRECTO online por el Abierto de Australia este domingo 1 de febrero. (Foto: Adrian DENNIS / AFP)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

Un duelo generacional definirá el primer grande de la temporada. Si Alcaraz se impone a Djokovic, se convertirá en el tenista más joven de la historia en poseer los cuatro trofeos mayores. Por el contrario, una victoria de Novak elevaría su palmarés a la cifra récord de 25 coronas de Grand Slam. La gran final del Abierto de Australia está programado para este domingo 1 de febrero a partir de las 3:30 horas ET / 19:30 hora local en el el Rod Laver Arena de Melbourne. Si vives en Estados Unidos, España, México y otras partes del mundo, te comparto la lista de todos los horarios en el mundo para seguir el partido en vivo en directo online por TV y señal online.

Conoce los horarios de inicio, qué canales de TV y dónde ver streaming online la final Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic por el Abierto de Australia 2026. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Cómo ver Alcaraz vs. Djokovic EN VIVO por TV y Online la final del Open Australia 2026

Conoce todos los canales de televisión y señal online disponibles para ver la gran final de Australian Open 2026 entre el español Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic este domingo 1 de febrero en Melbourne.

América del Norte y Centroamérica

  • Estados Unidos: TV: ESPN, ESPN2. Streaming: ESPN+, app ESPN, Disney+ (según paquete).​
  • Canadá: TV: TSN, RDS. Streaming: TSN Direct, RDS App.​
  • México: TV: ESPN. Streaming: Disney+ Plan Premium (con señales ESPN).
  • Guatemala: TV: ESPN. Streaming: Disney+ Plan Premium.
  • El Salvador: TV: ESPN. Streaming: Disney+ Plan Premium.
  • Honduras: TV: ESPN. Streaming: Disney+ Plan Premium.
  • Nicaragua: TV: ESPN. Streaming: Disney+ Plan Premium.
  • Costa Rica: TV: ESPN. Streaming: Disney+ Plan Premium.
  • Panamá: TV: ESPN. Streaming: Disney+ Plan Premium.
  • Caribe latino: TV: ESPN. Streaming: Disney+ Plan Premium.​

Sudamérica

  • Colombia: TV: ESPN, ESPN 2. Streaming: Disney+ Plan Premium.
  • Perú: TV: ESPN, ESPN 2. Streaming: Disney+ Plan Premium.
  • Ecuador: TV: ESPN. Streaming: Disney+ Plan Premium.
  • Bolivia: TV: ESPN. Streaming: Disney+ Plan Premium.
  • Venezuela: TV: ESPN. Streaming: Disney+ Plan Premium.
  • Chile: TV: ESPN, ESPN 2. Streaming: Disney+ Plan Premium.
  • Argentina: TV: ESPN, ESPN 2, ESPN 3. Streaming: Disney+ Plan Premium.
  • Uruguay: TV: ESPN. Streaming: Disney+ Plan Premium.
  • Paraguay: TV: ESPN. Streaming: Disney+ Plan Premium.​
  • Brasil: TV: ESPN Brasil. Streaming: Star+ / Disney+ según integración local.​

Europa (incluida España)

  • España: TV: Eurosport 1/2. Streaming: Max (HBO Max), app Eurosport, DAZN (canales Eurosport), Movistar+, Orange TV.
  • Portugal: TV: Eurosport. Streaming: discovery+, app Eurosport.
  • Reino Unido: TV: Eurosport 1/2 y, en algunos paquetes, TNT Sports. Streaming: discovery+, Eurosport App, streaming de TNT Sports.
  • Irlanda: TV: Eurosport, TNT Sports. Streaming: discovery+, Eurosport App.
  • Francia: TV: Eurosport 1/2. Streaming: discovery+, Eurosport App.
  • Alemania: TV: Eurosport 1/2. Streaming: discovery+, Eurosport App.
  • Italia: TV: Eurosport 1/2. Streaming: discovery+, Eurosport App, DAZN (si incluye Eurosport).
  • Países Bajos: TV: Eurosport. Streaming: discovery+, Eurosport App.
  • Bélgica: TV: Eurosport. Streaming: discovery+, Eurosport App.
  • Suiza: TV: Eurosport. Streaming: discovery+, Eurosport App.
  • Suecia: TV: Eurosport. Streaming: discovery+, Eurosport App.
  • Noruega: TV: Eurosport. Streaming: discovery+, Eurosport App.
  • Dinamarca: TV: Eurosport. Streaming: discovery+, Eurosport App.
  • Grecia: TV: Eurosport. Streaming: discovery+, Eurosport App.
  • Polonia y Europa del Este (principalmente): TV: Eurosport. Streaming: discovery+, Eurosport App.

África y Medio Oriente

  • Marruecos, Argelia, Túnez (Magreb): TV: beIN Sports. Streaming: beIN Connect.
  • Resto del Norte de África: TV: beIN Sports. Streaming: beIN Connect.
  • África subsahariana (Sudáfrica, Nigeria, etc.): TV: SuperSport Tennis / otros canales SuperSport. Streaming: SuperSport Stream, app DStv.
  • Turquía: TV: beIN Sports TR. Streaming: beIN Connect TR.
  • Medio Oriente (MENA): TV: beIN Sports. Streaming: beIN Connect.

Asia y Oceanía

  • India y subcontinente (Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, etc.): TV: Sony Sports Network. Streaming: SonyLIV.
  • China: TV: CCTV. Streaming: plataformas online de CCTV (app CCTV).
  • Japón: TV: WOWOW. Streaming: WOWOW On Demand.
  • Corea del Sur: TV: operador local (habitualmente SPOTV/JTBC según ciclo de derechos). Streaming: app del operador local.
  • Sudeste asiático (varios países): TV: beIN Sports u otros partners regionales. Streaming: beIN Connect y apps locales.
  • Australia: TV: Nine Network (Channel 9, 9Gem). Streaming: 9Now (gratuito con registro).
  • Nueva Zelanda: TV: Sky Sport NZ. Streaming: Sky Go, Sky Sport Now.​
  • Vietnam: TV: TV360 (Viettel). Streaming: app TV360.

A qué hora juega Alcaraz vs. Djokovic EN VIVO la final del Abierto de Australia

Región / paísHora local de inicioDía local
Estados Unidos (Este, ET: Nueva York, Miami)03:30Domingo 1 feb
Estados Unidos (Centro, CT: Chicago, Dallas)02:30Domingo 1 feb
Estados Unidos (Montaña, MT: Denver)01:30Domingo 1 feb
Estados Unidos (Pacífico, PT: Los Ángeles)00:30Domingo 1 feb
México (CDMX)02:30Domingo 1 feb
Guatemala02:30Domingo 1 feb
El Salvador02:30Domingo 1 feb
Honduras02:30Domingo 1 feb
Nicaragua02:30Domingo 1 feb
Costa Rica02:30Domingo 1 feb
Panamá03:30Domingo 1 feb
Colombia03:30Domingo 1 feb
Perú03:30Domingo 1 feb
Ecuador03:30Domingo 1 feb
Venezuela04:30Domingo 1 feb
Bolivia04:30Domingo 1 feb
Chile (continental)05:30Domingo 1 feb
Argentina05:30Domingo 1 feb
Uruguay05:30Domingo 1 feb
Paraguay05:30Domingo 1 feb
Brasil (Brasilia)05:30Domingo 1 feb
España (peninsular)09:30Domingo 1 feb
España (Islas Canarias)08:30Domingo 1 feb
Portugal (Lisboa)08:30Domingo 1 feb
Reino Unido (Londres)08:30Domingo 1 feb
Irlanda (Dublín)08:30Domingo 1 feb
Francia (París)09:30Domingo 1 feb
Alemania (Berlín)09:30Domingo 1 feb
Italia (Roma)09:30Domingo 1 feb
Países Bajos (Ámsterdam)09:30Domingo 1 feb
Bélgica (Bruselas)09:30Domingo 1 feb
Suiza (Zúrich)09:30Domingo 1 feb
Suecia (Estocolmo)09:30Domingo 1 feb
Noruega (Oslo)09:30Domingo 1 feb
Dinamarca (Copenhague)09:30Domingo 1 feb
Grecia (Atenas)10:30Domingo 1 feb
Turquía (Estambul)11:30Domingo 1 feb
Sudáfrica (Johannesburgo)10:30Domingo 1 feb
Marruecos (Rabat)08:30Domingo 1 feb
Nigeria (Lagos)09:30Domingo 1 feb
Rusia (Moscú)11:30Domingo 1 feb
Emiratos Árabes Unidos (Dubái)12:30Domingo 1 feb
India (Nueva Delhi)14:00Domingo 1 feb
China (Pekín)16:30Domingo 1 feb
Hong Kong16:30Domingo 1 feb
Singapur16:30Domingo 1 feb
Japón (Tokio)17:30Domingo 1 feb
Corea del Sur (Seúl)17:30Domingo 1 feb
Australia (Melbourne, Sídney)19:30Domingo 1 feb
Australia (Brisbane)18:30Domingo 1 feb
Australia (Adelaida)19:00Domingo 1 feb
Australia (Perth)16:30Domingo 1 feb
Nueva Zelanda (Auckland)21:30Domingo 1 feb
