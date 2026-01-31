Un duelo generacional definirá el primer grande de la temporada. Si Alcaraz se impone a Djokovic, se convertirá en el tenista más joven de la historia en poseer los cuatro trofeos mayores. Por el contrario, una victoria de Novak elevaría su palmarés a la cifra récord de 25 coronas de Grand Slam. La gran final del Abierto de Australia está programado para este domingo 1 de febrero a partir de las 3:30 horas ET / 19:30 hora local en el el Rod Laver Arena de Melbourne. Si vives en Estados Unidos, España, México y otras partes del mundo, te comparto la lista de todos los horarios en el mundo para seguir el partido en vivo en directo online por TV y señal online.
Cómo ver Alcaraz vs. Djokovic EN VIVO por TV y Online la final del Open Australia 2026
América del Norte y Centroamérica
- Estados Unidos: TV: ESPN, ESPN2. Streaming: ESPN+, app ESPN, Disney+ (según paquete).
- Canadá: TV: TSN, RDS. Streaming: TSN Direct, RDS App.
- México: TV: ESPN. Streaming: Disney+ Plan Premium (con señales ESPN).
- Guatemala: TV: ESPN. Streaming: Disney+ Plan Premium.
- El Salvador: TV: ESPN. Streaming: Disney+ Plan Premium.
- Honduras: TV: ESPN. Streaming: Disney+ Plan Premium.
- Nicaragua: TV: ESPN. Streaming: Disney+ Plan Premium.
- Costa Rica: TV: ESPN. Streaming: Disney+ Plan Premium.
- Panamá: TV: ESPN. Streaming: Disney+ Plan Premium.
- Caribe latino: TV: ESPN. Streaming: Disney+ Plan Premium.
Sudamérica
- Colombia: TV: ESPN, ESPN 2. Streaming: Disney+ Plan Premium.
- Perú: TV: ESPN, ESPN 2. Streaming: Disney+ Plan Premium.
- Ecuador: TV: ESPN. Streaming: Disney+ Plan Premium.
- Bolivia: TV: ESPN. Streaming: Disney+ Plan Premium.
- Venezuela: TV: ESPN. Streaming: Disney+ Plan Premium.
- Chile: TV: ESPN, ESPN 2. Streaming: Disney+ Plan Premium.
- Argentina: TV: ESPN, ESPN 2, ESPN 3. Streaming: Disney+ Plan Premium.
- Uruguay: TV: ESPN. Streaming: Disney+ Plan Premium.
- Paraguay: TV: ESPN. Streaming: Disney+ Plan Premium.
- Brasil: TV: ESPN Brasil. Streaming: Star+ / Disney+ según integración local.
Europa (incluida España)
- España: TV: Eurosport 1/2. Streaming: Max (HBO Max), app Eurosport, DAZN (canales Eurosport), Movistar+, Orange TV.
- Portugal: TV: Eurosport. Streaming: discovery+, app Eurosport.
- Reino Unido: TV: Eurosport 1/2 y, en algunos paquetes, TNT Sports. Streaming: discovery+, Eurosport App, streaming de TNT Sports.
- Irlanda: TV: Eurosport, TNT Sports. Streaming: discovery+, Eurosport App.
- Francia: TV: Eurosport 1/2. Streaming: discovery+, Eurosport App.
- Alemania: TV: Eurosport 1/2. Streaming: discovery+, Eurosport App.
- Italia: TV: Eurosport 1/2. Streaming: discovery+, Eurosport App, DAZN (si incluye Eurosport).
- Países Bajos: TV: Eurosport. Streaming: discovery+, Eurosport App.
- Bélgica: TV: Eurosport. Streaming: discovery+, Eurosport App.
- Suiza: TV: Eurosport. Streaming: discovery+, Eurosport App.
- Suecia: TV: Eurosport. Streaming: discovery+, Eurosport App.
- Noruega: TV: Eurosport. Streaming: discovery+, Eurosport App.
- Dinamarca: TV: Eurosport. Streaming: discovery+, Eurosport App.
- Grecia: TV: Eurosport. Streaming: discovery+, Eurosport App.
- Polonia y Europa del Este (principalmente): TV: Eurosport. Streaming: discovery+, Eurosport App.
África y Medio Oriente
- Marruecos, Argelia, Túnez (Magreb): TV: beIN Sports. Streaming: beIN Connect.
- Resto del Norte de África: TV: beIN Sports. Streaming: beIN Connect.
- África subsahariana (Sudáfrica, Nigeria, etc.): TV: SuperSport Tennis / otros canales SuperSport. Streaming: SuperSport Stream, app DStv.
- Turquía: TV: beIN Sports TR. Streaming: beIN Connect TR.
- Medio Oriente (MENA): TV: beIN Sports. Streaming: beIN Connect.
Asia y Oceanía
- India y subcontinente (Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, etc.): TV: Sony Sports Network. Streaming: SonyLIV.
- China: TV: CCTV. Streaming: plataformas online de CCTV (app CCTV).
- Japón: TV: WOWOW. Streaming: WOWOW On Demand.
- Corea del Sur: TV: operador local (habitualmente SPOTV/JTBC según ciclo de derechos). Streaming: app del operador local.
- Sudeste asiático (varios países): TV: beIN Sports u otros partners regionales. Streaming: beIN Connect y apps locales.
- Australia: TV: Nine Network (Channel 9, 9Gem). Streaming: 9Now (gratuito con registro).
- Nueva Zelanda: TV: Sky Sport NZ. Streaming: Sky Go, Sky Sport Now.
- Vietnam: TV: TV360 (Viettel). Streaming: app TV360.
A qué hora juega Alcaraz vs. Djokovic EN VIVO la final del Abierto de Australia
|Región / país
|Hora local de inicio
|Día local
|Estados Unidos (Este, ET: Nueva York, Miami)
|03:30
|Domingo 1 feb
|Estados Unidos (Centro, CT: Chicago, Dallas)
|02:30
|Domingo 1 feb
|Estados Unidos (Montaña, MT: Denver)
|01:30
|Domingo 1 feb
|Estados Unidos (Pacífico, PT: Los Ángeles)
|00:30
|Domingo 1 feb
|México (CDMX)
|02:30
|Domingo 1 feb
|Guatemala
|02:30
|Domingo 1 feb
|El Salvador
|02:30
|Domingo 1 feb
|Honduras
|02:30
|Domingo 1 feb
|Nicaragua
|02:30
|Domingo 1 feb
|Costa Rica
|02:30
|Domingo 1 feb
|Panamá
|03:30
|Domingo 1 feb
|Colombia
|03:30
|Domingo 1 feb
|Perú
|03:30
|Domingo 1 feb
|Ecuador
|03:30
|Domingo 1 feb
|Venezuela
|04:30
|Domingo 1 feb
|Bolivia
|04:30
|Domingo 1 feb
|Chile (continental)
|05:30
|Domingo 1 feb
|Argentina
|05:30
|Domingo 1 feb
|Uruguay
|05:30
|Domingo 1 feb
|Paraguay
|05:30
|Domingo 1 feb
|Brasil (Brasilia)
|05:30
|Domingo 1 feb
|España (peninsular)
|09:30
|Domingo 1 feb
|España (Islas Canarias)
|08:30
|Domingo 1 feb
|Portugal (Lisboa)
|08:30
|Domingo 1 feb
|Reino Unido (Londres)
|08:30
|Domingo 1 feb
|Irlanda (Dublín)
|08:30
|Domingo 1 feb
|Francia (París)
|09:30
|Domingo 1 feb
|Alemania (Berlín)
|09:30
|Domingo 1 feb
|Italia (Roma)
|09:30
|Domingo 1 feb
|Países Bajos (Ámsterdam)
|09:30
|Domingo 1 feb
|Bélgica (Bruselas)
|09:30
|Domingo 1 feb
|Suiza (Zúrich)
|09:30
|Domingo 1 feb
|Suecia (Estocolmo)
|09:30
|Domingo 1 feb
|Noruega (Oslo)
|09:30
|Domingo 1 feb
|Dinamarca (Copenhague)
|09:30
|Domingo 1 feb
|Grecia (Atenas)
|10:30
|Domingo 1 feb
|Turquía (Estambul)
|11:30
|Domingo 1 feb
|Sudáfrica (Johannesburgo)
|10:30
|Domingo 1 feb
|Marruecos (Rabat)
|08:30
|Domingo 1 feb
|Nigeria (Lagos)
|09:30
|Domingo 1 feb
|Rusia (Moscú)
|11:30
|Domingo 1 feb
|Emiratos Árabes Unidos (Dubái)
|12:30
|Domingo 1 feb
|India (Nueva Delhi)
|14:00
|Domingo 1 feb
|China (Pekín)
|16:30
|Domingo 1 feb
|Hong Kong
|16:30
|Domingo 1 feb
|Singapur
|16:30
|Domingo 1 feb
|Japón (Tokio)
|17:30
|Domingo 1 feb
|Corea del Sur (Seúl)
|17:30
|Domingo 1 feb
|Australia (Melbourne, Sídney)
|19:30
|Domingo 1 feb
|Australia (Brisbane)
|18:30
|Domingo 1 feb
|Australia (Adelaida)
|19:00
|Domingo 1 feb
|Australia (Perth)
|16:30
|Domingo 1 feb
|Nueva Zelanda (Auckland)
|21:30
|Domingo 1 feb