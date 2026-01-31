Un duelo generacional definirá el primer grande de la temporada. Si Alcaraz se impone a Djokovic, se convertirá en el tenista más joven de la historia en poseer los cuatro trofeos mayores. Por el contrario, una victoria de Novak elevaría su palmarés a la cifra récord de 25 coronas de Grand Slam. La gran final del Abierto de Australia está programado para este domingo 1 de febrero a partir de las 3:30 horas ET / 19:30 hora local en el el Rod Laver Arena de Melbourne. Si vives en Estados Unidos, España, México y otras partes del mundo, te comparto la lista de todos los horarios en el mundo para seguir el partido en vivo en directo online por TV y señal online.
A qué hora juega Alcaraz vs. Djokovic EN VIVO HOY la final del Abierto de Australia
El partido Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic corresponde a la final del Australian Open 2026, el domingo 1 de febrero, programado a las 19:30 en Melbourne (Rod Laver Arena), equivalente a 09:30 en la España peninsular.
|Región / País
|Hora local de inicio
|Día local
|Estados Unidos (ET, Nueva York, Miami)
|03:30
|Domingo 1 feb
|Estados Unidos (CT, Chicago, Dallas)
|02:30
|Domingo 1 feb
|Estados Unidos (MT, Denver)
|01:30
|Domingo 1 feb
|Estados Unidos (PT, Los Ángeles)
|00:30
|Domingo 1 feb
|México (CDMX)
|02:30
|Domingo 1 feb
|Guatemala
|02:30
|Domingo 1 feb
|El Salvador
|02:30
|Domingo 1 feb
|Honduras
|02:30
|Domingo 1 feb
|Nicaragua
|02:30
|Domingo 1 feb
|Costa Rica
|02:30
|Domingo 1 feb
|Panamá
|03:30
|Domingo 1 feb
|Colombia
|03:30
|Domingo 1 feb
|Perú
|03:30
|Domingo 1 feb
|Ecuador
|03:30
|Domingo 1 feb
|Venezuela
|04:30
|Domingo 1 feb
|Bolivia
|04:30
|Domingo 1 feb
|Chile (continental)
|05:30
|Domingo 1 feb
|Argentina
|05:30
|Domingo 1 feb
|Uruguay
|05:30
|Domingo 1 feb
|Paraguay
|05:30
|Domingo 1 feb
|Brasil (Brasilia)
|05:30
|Domingo 1 feb
|España (peninsular)
|09:30
|Domingo 1 feb
|España (Islas Canarias)
|08:30
|Domingo 1 feb
|Portugal (Lisboa)
|08:30
|Domingo 1 feb
|Reino Unido (Londres)
|08:30
|Domingo 1 feb
|Irlanda (Dublín)
|08:30
|Domingo 1 feb
|Francia (París)
|09:30
|Domingo 1 feb
|Alemania (Berlín)
|09:30
|Domingo 1 feb
|Italia (Roma)
|09:30
|Domingo 1 feb
|Países Bajos (Ámsterdam)
|09:30
|Domingo 1 feb
|Bélgica (Bruselas)
|09:30
|Domingo 1 feb
|Suiza (Zúrich)
|09:30
|Domingo 1 feb
|Suecia (Estocolmo)
|09:30
|Domingo 1 feb
|Noruega (Oslo)
|09:30
|Domingo 1 feb
|Dinamarca (Copenhague)
|09:30
|Domingo 1 feb
|Grecia (Atenas)
|10:30
|Domingo 1 feb
|Turquía (Estambul)
|11:30
|Domingo 1 feb
|Sudáfrica (Johannesburgo)
|10:30
|Domingo 1 feb
|Marruecos (Rabat)
|08:30
|Domingo 1 feb
|Nigeria (Lagos)
|09:30
|Domingo 1 feb
|Rusia (Moscú)
|11:30
|Domingo 1 feb
|Emiratos Árabes (Dubái)
|12:30
|Domingo 1 feb
|India (Nueva Delhi)
|14:00
|Domingo 1 feb
|China (Pekín)
|16:30
|Domingo 1 feb
|Hong Kong
|16:30
|Domingo 1 feb
|Singapur
|16:30
|Domingo 1 feb
|Japón (Tokio)
|17:30
|Domingo 1 feb
|Corea del Sur (Seúl)
|17:30
|Domingo 1 feb
|Australia (Melbourne)
|19:30
|Domingo 1 feb
|Australia (Sídney)
|19:30
|Domingo 1 feb
|Australia (Brisbane)
|18:30
|Domingo 1 feb
|Australia (Adelaida)
|19:00
|Domingo 1 feb
|Australia (Perth)
|16:30
|Domingo 1 feb
|Nueva Zelanda (Auckland)
|21:30
|Domingo 1 feb
Estos horarios se han calculado tomando como base la hora confirmada para la final en Melbourne y España, y convirtiéndola a cada huso horario estándar de los países listados.
Dónde ver Alcaraz vs. Djokovic EN VIVO por TV y Online la final del Open Australia 2026
La final Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic por el Australian Open 2026 se ve en casi todo el mundo por las cadenas que tienen los derechos generales del torneo (ESPN/Disney+ en América, Eurosport/Max en Europa, más operadores regionales).
|Región / país
|Canal de TV principal
|Streaming / plataforma online
|Estados Unidos
|ESPN, ESPN2
|ESPN+, app ESPN, Disney+ (según paquete)
|Canadá
|TSN, RDS
|TSN Direct, RDS App
|México
|ESPN
|Disney+ Plan Premium (ESPN dentro de la app)
|Guatemala
|ESPN
|Disney+ Plan Premium
|El Salvador
|ESPN
|Disney+ Plan Premium
|Honduras
|ESPN
|Disney+ Plan Premium
|Nicaragua
|ESPN
|Disney+ Plan Premium
|Costa Rica
|ESPN
|Disney+ Plan Premium
|Panamá
|ESPN
|Disney+ Plan Premium
|Caribe latino
|ESPN
|Disney+ Plan Premium
|Colombia
|ESPN, ESPN 2
|Disney+ Plan Premium
|Perú
|ESPN, ESPN 2
|Disney+ Plan Premium
|Ecuador
|ESPN
|Disney+ Plan Premium
|Bolivia
|ESPN
|Disney+ Plan Premium
|Venezuela
|ESPN
|Disney+ Plan Premium
|Chile
|ESPN, ESPN 2
|Disney+ Plan Premium
|Argentina
|ESPN, ESPN 2, ESPN 3
|Disney+ Plan Premium
|Uruguay
|ESPN
|Disney+ Plan Premium
|Paraguay
|ESPN
|Disney+ Plan Premium
|Brasil
|ESPN Brasil
|Star+/Disney+ según integración local
|España
|Eurosport 1/2
|Max (HBO Max), app Eurosport, DAZN (canales Eurosport), Movistar+, Orange TV
|Portugal
|Eurosport
|discovery+ / app Eurosport
|Reino Unido
|Eurosport 1/2, TNT Sports (según acuerdo)
|discovery+, Eurosport App, streaming de TNT Sports
|Irlanda
|Eurosport, TNT Sports
|discovery+, Eurosport App
|Francia
|Eurosport 1/2
|discovery+, Eurosport App
|Alemania
|Eurosport 1/2
|discovery+, Eurosport App
|Italia
|Eurosport 1/2
|discovery+, Eurosport App, DAZN (si incluye Eurosport)
|Países Bajos
|Eurosport
|discovery+, Eurosport App
|Bélgica
|Eurosport
|discovery+, Eurosport App
|Suiza
|Eurosport
|discovery+, Eurosport App
|Suecia
|Eurosport
|discovery+, Eurosport App
|Noruega
|Eurosport
|discovery+, Eurosport App
|Dinamarca
|Eurosport
|discovery+, Eurosport App
|Grecia
|Eurosport
|discovery+, Eurosport App
|Polonia y Europa del Este
|Eurosport
|discovery+, Eurosport App
|Marruecos, Argelia, Túnez (Magreb)
|beIN Sports
|beIN Connect
|Resto de Norte de África
|beIN Sports
|beIN Connect
|África subsahariana (Sudáfrica, Nigeria, etc.)
|SuperSport Tennis / canales SuperSport
|SuperSport Stream / app DStv
|Turquía
|beIN Sports TR
|beIN Connect TR
|Medio Oriente (MENA)
|beIN Sports
|beIN Connect
|India y subcontinente
|Sony Sports Network
|SonyLIV
|Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, etc.
|Sony Sports Network
|SonyLIV
|China
|CCTV
|plataformas online de CCTV (CCTV-APP)
|Japón
|WOWOW
|WOWOW On Demand
|Corea del Sur
|TV local asociada (habitualmente SPOTV / JTBC según ciclo)
|app del operador local
|Sudeste asiático (varios países)
|beIN Sports / partners regionales
|beIN Connect y apps locales
|Australia
|Nine Network (Channel 9, 9Gem)
|9Now (streaming gratuito)
|Nueva Zelanda
|Sky Sport NZ
|Sky Go, Sky Sport Now
|Vietnam
|TV360 (Viettel)
|TV360 app
El camino de Carlos Alcaraz a la final del Open de Australia 2026
- Primera ronda: victoria sobre Adam Walton (AUS) por 6-3, 7-6(2), 6-2
- Segunda ronda: victoria sobre Yannick Hanfmann (GER) por 7-6(4), 6-3, 6-2
- Tercera ronda: victoria sobre Corentin Moutet (FRA) por 6-2, 6-4, 6-1
- Octavos de final: victoria sobre Tommy Paul (USA) por 7-6(6), 6-4, 7-5
- Cuartos de final victoria sobre Alex de Miñaur (AUS) por 7-5, 6-2, 6-1
- Semifinales: victoria sobre Alexander Zverev (GER) por 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4), 7-5
El camino de Novak Djokovic a la final del Open de Australia 2026
- Primera ronda: victoria sobre Pedro Martínez (ESP) por 6-3, 6-2, 6-2
- Segunda ronda: victoria sobre Francesco Maestrelli (ITA) por 6-3, 6-2, 6-2
- Tercera ronda: victoria sobre Botic Van de andschulp (NED) por 6-3, 6-4, 7-6(4)
- Octavos de final: victoria sobre Jakub Mensik (CZE) por abandono
- Cuartos de final victoria sobre Lorenzo Musetti (ITA) por 4-6, 3-6, 3-1 y abandono
- Semifinales: victoria sobre Jannik Sinner (ITA) por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4