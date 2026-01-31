Un duelo generacional definirá el primer grande de la temporada. Si Alcaraz se impone a Djokovic, se convertirá en el tenista más joven de la historia en poseer los cuatro trofeos mayores. Por el contrario, una victoria de Novak elevaría su palmarés a la cifra récord de 25 coronas de Grand Slam. La gran final del Abierto de Australia está programado para este domingo 1 de febrero a partir de las 3:30 horas ET / 19:30 hora local en el el Rod Laver Arena de Melbourne . Si vives en Estados Unidos, España, México y otras partes del mundo, te comparto la lista de todos los horarios en el mundo para seguir el partido en vivo en directo online por TV y señal online.

Conoce la hora por país en todo el mundo para ver la gran final de Australian Open 2026 entre el español Carlos Alcaraz vs. el serbio Novak Djokovic en Melbourne. (Foto: Composición Mag)

A qué hora juega Alcaraz vs. Djokovic EN VIVO HOY la final del Abierto de Australia

El partido Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic corresponde a la final del Australian Open 2026, el domingo 1 de febrero, programado a las 19:30 en Melbourne (Rod Laver Arena), equivalente a 09:30 en la España peninsular.

Región / País Hora local de inicio Día local Estados Unidos (ET, Nueva York, Miami) 03:30 Domingo 1 feb Estados Unidos (CT, Chicago, Dallas) 02:30 Domingo 1 feb Estados Unidos (MT, Denver) 01:30 Domingo 1 feb Estados Unidos (PT, Los Ángeles) 00:30 Domingo 1 feb México (CDMX) 02:30 Domingo 1 feb Guatemala 02:30 Domingo 1 feb El Salvador 02:30 Domingo 1 feb Honduras 02:30 Domingo 1 feb Nicaragua 02:30 Domingo 1 feb Costa Rica 02:30 Domingo 1 feb Panamá 03:30 Domingo 1 feb Colombia 03:30 Domingo 1 feb Perú 03:30 Domingo 1 feb Ecuador 03:30 Domingo 1 feb Venezuela 04:30 Domingo 1 feb Bolivia 04:30 Domingo 1 feb Chile (continental) 05:30 Domingo 1 feb Argentina 05:30 Domingo 1 feb Uruguay 05:30 Domingo 1 feb Paraguay 05:30 Domingo 1 feb Brasil (Brasilia) 05:30 Domingo 1 feb España (peninsular) 09:30 Domingo 1 feb España (Islas Canarias) 08:30 Domingo 1 feb Portugal (Lisboa) 08:30 Domingo 1 feb Reino Unido (Londres) 08:30 Domingo 1 feb Irlanda (Dublín) 08:30 Domingo 1 feb Francia (París) 09:30 Domingo 1 feb Alemania (Berlín) 09:30 Domingo 1 feb Italia (Roma) 09:30 Domingo 1 feb Países Bajos (Ámsterdam) 09:30 Domingo 1 feb Bélgica (Bruselas) 09:30 Domingo 1 feb Suiza (Zúrich) 09:30 Domingo 1 feb Suecia (Estocolmo) 09:30 Domingo 1 feb Noruega (Oslo) 09:30 Domingo 1 feb Dinamarca (Copenhague) 09:30 Domingo 1 feb Grecia (Atenas) 10:30 Domingo 1 feb Turquía (Estambul) 11:30 Domingo 1 feb Sudáfrica (Johannesburgo) 10:30 Domingo 1 feb Marruecos (Rabat) 08:30 Domingo 1 feb Nigeria (Lagos) 09:30 Domingo 1 feb Rusia (Moscú) 11:30 Domingo 1 feb Emiratos Árabes (Dubái) 12:30 Domingo 1 feb India (Nueva Delhi) 14:00 Domingo 1 feb China (Pekín) 16:30 Domingo 1 feb Hong Kong 16:30 Domingo 1 feb Singapur 16:30 Domingo 1 feb Japón (Tokio) 17:30 Domingo 1 feb Corea del Sur (Seúl) 17:30 Domingo 1 feb Australia (Melbourne) 19:30 Domingo 1 feb Australia (Sídney) 19:30 Domingo 1 feb Australia (Brisbane) 18:30 Domingo 1 feb Australia (Adelaida) 19:00 Domingo 1 feb Australia (Perth) 16:30 Domingo 1 feb Nueva Zelanda (Auckland) 21:30 Domingo 1 feb

Estos horarios se han calculado tomando como base la hora confirmada para la final en Melbourne y España, y convirtiéndola a cada huso horario estándar de los países listados.

Dónde ver Alcaraz vs. Djokovic EN VIVO por TV y Online la final del Open Australia 2026

La final Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic por el Australian Open 2026 se ve en casi todo el mundo por las cadenas que tienen los derechos generales del torneo (ESPN/Disney+ en América, Eurosport/Max en Europa, más operadores regionales).

Región / país Canal de TV principal Streaming / plataforma online Estados Unidos ESPN, ESPN2 ESPN+, app ESPN, Disney+ (según paquete) ​ Canadá TSN, RDS TSN Direct, RDS App ​ México ESPN Disney+ Plan Premium (ESPN dentro de la app) Guatemala ESPN Disney+ Plan Premium El Salvador ESPN Disney+ Plan Premium Honduras ESPN Disney+ Plan Premium Nicaragua ESPN Disney+ Plan Premium Costa Rica ESPN Disney+ Plan Premium Panamá ESPN Disney+ Plan Premium Caribe latino ESPN Disney+ Plan Premium ​ Colombia ESPN, ESPN 2 Disney+ Plan Premium Perú ESPN, ESPN 2 Disney+ Plan Premium Ecuador ESPN Disney+ Plan Premium Bolivia ESPN Disney+ Plan Premium Venezuela ESPN Disney+ Plan Premium Chile ESPN, ESPN 2 Disney+ Plan Premium Argentina ESPN, ESPN 2, ESPN 3 Disney+ Plan Premium Uruguay ESPN Disney+ Plan Premium Paraguay ESPN Disney+ Plan Premium ​ Brasil ESPN Brasil Star+/Disney+ según integración local ​ España Eurosport 1/2 Max (HBO Max), app Eurosport, DAZN (canales Eurosport), Movistar+, Orange TV Portugal Eurosport discovery+ / app Eurosport Reino Unido Eurosport 1/2, TNT Sports (según acuerdo) discovery+, Eurosport App, streaming de TNT Sports Irlanda Eurosport, TNT Sports discovery+, Eurosport App Francia Eurosport 1/2 discovery+, Eurosport App Alemania Eurosport 1/2 discovery+, Eurosport App Italia Eurosport 1/2 discovery+, Eurosport App, DAZN (si incluye Eurosport) Países Bajos Eurosport discovery+, Eurosport App Bélgica Eurosport discovery+, Eurosport App Suiza Eurosport discovery+, Eurosport App Suecia Eurosport discovery+, Eurosport App Noruega Eurosport discovery+, Eurosport App Dinamarca Eurosport discovery+, Eurosport App Grecia Eurosport discovery+, Eurosport App Polonia y Europa del Este Eurosport discovery+, Eurosport App Marruecos, Argelia, Túnez (Magreb) beIN Sports beIN Connect Resto de Norte de África beIN Sports beIN Connect África subsahariana (Sudáfrica, Nigeria, etc.) SuperSport Tennis / canales SuperSport SuperSport Stream / app DStv Turquía beIN Sports TR beIN Connect TR Medio Oriente (MENA) beIN Sports beIN Connect India y subcontinente Sony Sports Network SonyLIV Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, etc. Sony Sports Network SonyLIV China CCTV plataformas online de CCTV (CCTV-APP) Japón WOWOW WOWOW On Demand Corea del Sur TV local asociada (habitualmente SPOTV / JTBC según ciclo) app del operador local Sudeste asiático (varios países) beIN Sports / partners regionales beIN Connect y apps locales Australia Nine Network (Channel 9, 9Gem) 9Now (streaming gratuito) Nueva Zelanda Sky Sport NZ Sky Go, Sky Sport Now ​ Vietnam TV360 (Viettel) TV360 app

El camino de Carlos Alcaraz a la final del Open de Australia 2026

Primera ronda : victoria sobre Adam Walton (AUS) por 6-3, 7-6(2), 6-2

: victoria sobre Adam Walton (AUS) por 6-3, 7-6(2), 6-2 Segunda ronda : victoria sobre Yannick Hanfmann (GER) por 7-6(4), 6-3, 6-2

: victoria sobre Yannick Hanfmann (GER) por 7-6(4), 6-3, 6-2 Tercera ronda : victoria sobre Corentin Moutet (FRA) por 6-2, 6-4, 6-1

: victoria sobre Corentin Moutet (FRA) por 6-2, 6-4, 6-1 Octavos de final : victoria sobre Tommy Paul (USA) por 7-6(6), 6-4, 7-5

: victoria sobre Tommy Paul (USA) por 7-6(6), 6-4, 7-5 Cuartos de final victoria sobre Alex de Miñaur (AUS) por 7-5, 6-2, 6-1

victoria sobre Alex de Miñaur (AUS) por 7-5, 6-2, 6-1 Semifinales: victoria sobre Alexander Zverev (GER) por 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4), 7-5

El camino de Novak Djokovic a la final del Open de Australia 2026

Primera ronda : victoria sobre Pedro Martínez (ESP) por 6-3, 6-2, 6-2

: victoria sobre Pedro Martínez (ESP) por 6-3, 6-2, 6-2 Segunda ronda : victoria sobre Francesco Maestrelli (ITA) por 6-3, 6-2, 6-2

: victoria sobre Francesco Maestrelli (ITA) por 6-3, 6-2, 6-2 Tercera ronda : victoria sobre Botic Van de andschulp (NED) por 6-3, 6-4, 7-6(4)

: victoria sobre Botic Van de andschulp (NED) por 6-3, 6-4, 7-6(4) Octavos de final : victoria sobre Jakub Mensik (CZE) por abandono

: victoria sobre Jakub Mensik (CZE) por abandono Cuartos de final victoria sobre Lorenzo Musetti (ITA) por 4-6, 3-6, 3-1 y abandono

victoria sobre Lorenzo Musetti (ITA) por 4-6, 3-6, 3-1 y abandono Semifinales: victoria sobre Jannik Sinner (ITA) por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4