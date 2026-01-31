Conoce los horarios de inicio, qué canales de TV y dónde ver streaming online la final Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic por el Abierto de Australia 2026. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Conoce los horarios de inicio, qué canales de TV y dónde ver streaming online la final Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic por el Abierto de Australia 2026. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

Un duelo generacional definirá el primer grande de la temporada. Si Alcaraz se impone a Djokovic, se convertirá en el tenista más joven de la historia en poseer los cuatro trofeos mayores. Por el contrario, una victoria de Novak elevaría su palmarés a la cifra récord de 25 coronas de Grand Slam. La gran final del Abierto de Australia está programado para este domingo 1 de febrero a partir de las 3:30 horas ET / 19:30 hora local en el el Rod Laver Arena de Melbourne. Si vives en Estados Unidos, España, México y otras partes del mundo, te comparto la lista de todos los horarios en el mundo para seguir el partido en vivo en directo online por TV y señal online.

Conoce la hora por país en todo el mundo para ver la gran final de Australian Open 2026 entre el español Carlos Alcaraz vs. el serbio Novak Djokovic en Melbourne. (Foto: Composición Mag)
Conoce la hora por país en todo el mundo para ver la gran final de Australian Open 2026 entre el español Carlos Alcaraz vs. el serbio Novak Djokovic en Melbourne. (Foto: Composición Mag)

A qué hora juega Alcaraz vs. Djokovic EN VIVO HOY la final del Abierto de Australia

El partido Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic corresponde a la final del Australian Open 2026, el domingo 1 de febrero, programado a las 19:30 en Melbourne (Rod Laver Arena), equivalente a 09:30 en la España peninsular.

Región / PaísHora local de inicioDía local
Estados Unidos (ET, Nueva York, Miami)03:30Domingo 1 feb
Estados Unidos (CT, Chicago, Dallas)02:30Domingo 1 feb
Estados Unidos (MT, Denver)01:30Domingo 1 feb
Estados Unidos (PT, Los Ángeles)00:30Domingo 1 feb
México (CDMX)02:30Domingo 1 feb
Guatemala02:30Domingo 1 feb
El Salvador02:30Domingo 1 feb
Honduras02:30Domingo 1 feb
Nicaragua02:30Domingo 1 feb
Costa Rica02:30Domingo 1 feb
Panamá03:30Domingo 1 feb
Colombia03:30Domingo 1 feb
Perú03:30Domingo 1 feb
Ecuador03:30Domingo 1 feb
Venezuela04:30Domingo 1 feb
Bolivia04:30Domingo 1 feb
Chile (continental)05:30Domingo 1 feb
Argentina05:30Domingo 1 feb
Uruguay05:30Domingo 1 feb
Paraguay05:30Domingo 1 feb
Brasil (Brasilia)05:30Domingo 1 feb
España (peninsular)09:30Domingo 1 feb
España (Islas Canarias)08:30Domingo 1 feb
Portugal (Lisboa)08:30Domingo 1 feb
Reino Unido (Londres)08:30Domingo 1 feb
Irlanda (Dublín)08:30Domingo 1 feb
Francia (París)09:30Domingo 1 feb
Alemania (Berlín)09:30Domingo 1 feb
Italia (Roma)09:30Domingo 1 feb
Países Bajos (Ámsterdam)09:30Domingo 1 feb
Bélgica (Bruselas)09:30Domingo 1 feb
Suiza (Zúrich)09:30Domingo 1 feb
Suecia (Estocolmo)09:30Domingo 1 feb
Noruega (Oslo)09:30Domingo 1 feb
Dinamarca (Copenhague)09:30Domingo 1 feb
Grecia (Atenas)10:30Domingo 1 feb
Turquía (Estambul)11:30Domingo 1 feb
Sudáfrica (Johannesburgo)10:30Domingo 1 feb
Marruecos (Rabat)08:30Domingo 1 feb
Nigeria (Lagos)09:30Domingo 1 feb
Rusia (Moscú)11:30Domingo 1 feb
Emiratos Árabes (Dubái)12:30Domingo 1 feb
India (Nueva Delhi)14:00Domingo 1 feb
China (Pekín)16:30Domingo 1 feb
Hong Kong16:30Domingo 1 feb
Singapur16:30Domingo 1 feb
Japón (Tokio)17:30Domingo 1 feb
Corea del Sur (Seúl)17:30Domingo 1 feb
Australia (Melbourne)19:30Domingo 1 feb
Australia (Sídney)19:30Domingo 1 feb
Australia (Brisbane)18:30Domingo 1 feb
Australia (Adelaida)19:00Domingo 1 feb
Australia (Perth)16:30Domingo 1 feb
Nueva Zelanda (Auckland)21:30Domingo 1 feb

Estos horarios se han calculado tomando como base la hora confirmada para la final en Melbourne y España, y convirtiéndola a cada huso horario estándar de los países listados.

Dónde ver Alcaraz vs. Djokovic EN VIVO por TV y Online la final del Open Australia 2026

La final Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic por el Australian Open 2026 se ve en casi todo el mundo por las cadenas que tienen los derechos generales del torneo (ESPN/Disney+ en América, Eurosport/Max en Europa, más operadores regionales).

Región / paísCanal de TV principalStreaming / plataforma online
Estados UnidosESPN, ESPN2ESPN+, app ESPN, Disney+ (según paquete) ​
CanadáTSN, RDSTSN Direct, RDS App ​
MéxicoESPNDisney+ Plan Premium (ESPN dentro de la app)
GuatemalaESPNDisney+ Plan Premium
El SalvadorESPNDisney+ Plan Premium
HondurasESPNDisney+ Plan Premium
NicaraguaESPNDisney+ Plan Premium
Costa RicaESPNDisney+ Plan Premium
PanamáESPNDisney+ Plan Premium
Caribe latinoESPNDisney+ Plan Premium ​
ColombiaESPN, ESPN 2Disney+ Plan Premium
PerúESPN, ESPN 2Disney+ Plan Premium
EcuadorESPNDisney+ Plan Premium
BoliviaESPNDisney+ Plan Premium
VenezuelaESPNDisney+ Plan Premium
ChileESPN, ESPN 2Disney+ Plan Premium
ArgentinaESPN, ESPN 2, ESPN 3Disney+ Plan Premium
UruguayESPNDisney+ Plan Premium
ParaguayESPNDisney+ Plan Premium ​
BrasilESPN BrasilStar+/Disney+ según integración local ​
EspañaEurosport 1/2Max (HBO Max), app Eurosport, DAZN (canales Eurosport), Movistar+, Orange TV
PortugalEurosportdiscovery+ / app Eurosport
Reino UnidoEurosport 1/2, TNT Sports (según acuerdo)discovery+, Eurosport App, streaming de TNT Sports
IrlandaEurosport, TNT Sportsdiscovery+, Eurosport App
FranciaEurosport 1/2discovery+, Eurosport App
AlemaniaEurosport 1/2discovery+, Eurosport App
ItaliaEurosport 1/2discovery+, Eurosport App, DAZN (si incluye Eurosport)
Países BajosEurosportdiscovery+, Eurosport App
BélgicaEurosportdiscovery+, Eurosport App
SuizaEurosportdiscovery+, Eurosport App
SueciaEurosportdiscovery+, Eurosport App
NoruegaEurosportdiscovery+, Eurosport App
DinamarcaEurosportdiscovery+, Eurosport App
GreciaEurosportdiscovery+, Eurosport App
Polonia y Europa del EsteEurosportdiscovery+, Eurosport App
Marruecos, Argelia, Túnez (Magreb)beIN SportsbeIN Connect
Resto de Norte de ÁfricabeIN SportsbeIN Connect
África subsahariana (Sudáfrica, Nigeria, etc.)SuperSport Tennis / canales SuperSportSuperSport Stream / app DStv
TurquíabeIN Sports TRbeIN Connect TR
Medio Oriente (MENA)beIN SportsbeIN Connect
India y subcontinenteSony Sports NetworkSonyLIV
Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, etc.Sony Sports NetworkSonyLIV
ChinaCCTVplataformas online de CCTV (CCTV-APP)
JapónWOWOWWOWOW On Demand
Corea del SurTV local asociada (habitualmente SPOTV / JTBC según ciclo)app del operador local
Sudeste asiático (varios países)beIN Sports / partners regionalesbeIN Connect y apps locales
AustraliaNine Network (Channel 9, 9Gem)9Now (streaming gratuito)
Nueva ZelandaSky Sport NZSky Go, Sky Sport Now ​
VietnamTV360 (Viettel)TV360 app

El camino de Carlos Alcaraz a la final del Open de Australia 2026

  • Primera ronda: victoria sobre Adam Walton (AUS) por 6-3, 7-6(2), 6-2
  • Segunda ronda: victoria sobre Yannick Hanfmann (GER) por 7-6(4), 6-3, 6-2
  • Tercera ronda: victoria sobre Corentin Moutet (FRA) por 6-2, 6-4, 6-1
  • Octavos de final: victoria sobre Tommy Paul (USA) por 7-6(6), 6-4, 7-5
  • Cuartos de final victoria sobre Alex de Miñaur (AUS) por 7-5, 6-2, 6-1
  • Semifinales: victoria sobre Alexander Zverev (GER) por 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4), 7-5

El camino de Novak Djokovic a la final del Open de Australia 2026

  • Primera ronda: victoria sobre Pedro Martínez (ESP) por 6-3, 6-2, 6-2
  • Segunda ronda: victoria sobre Francesco Maestrelli (ITA) por  6-3, 6-2, 6-2
  • Tercera ronda: victoria sobre Botic Van de andschulp (NED) por 6-3, 6-4, 7-6(4)
  • Octavos de final: victoria sobre Jakub Mensik (CZE) por abandono
  • Cuartos de final victoria sobre Lorenzo Musetti (ITA) por 4-6, 3-6, 3-1 y abandono
  • Semifinales: victoria sobre Jannik Sinner (ITA) por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS