Todo listo para conocer al último semifinalista del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Este sábado 14 de marzo, Venezuela y Japón se enfrentaron desde el LoanDepot Park de Miami, Florida, para definir al último clasificado en el campeonato, en esta ronda de playoffs. Por esta razón, aquí te cuento cómo quedó el juego, con el marcador final completo para que sepas cuál fue el resultado exacto .

Conoce los horarios por país y qué canales de TV pasan el partido entre Venezuela vs. Japón EN VIVO EN DIRECTO este sábado 14 de marzo por 4tos de final del CMB 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Cómo quedó el juego Venezuela vs. Japón hoy? Marcador final

A continuación podrás conocer el cómo quedó y cuál es el marcador final del partido entre Venezuela y Japón, disputado este sábado 14 de marzo por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El equipo que resulte ganador avanzará a la siguiente fase, donde se enfrentará al vencedor del duelo entre Italia y Puerto Rico.

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Historial de Venezuela vs. Japón por Clásico Mundial de Béisbol

Por primera vez en la historia, Venezuela y Japón se verán las caras en un enfrentamiento del Clásico Mundial de Béisbol. Este partido es inédito y será de pronóstico reservado por los cuartos de final del certamen.

Cabe señalar que Japón es el vigente campeón del Clásico Mundial de Béisbol y es el claro favorito a repetir la corona del 2023, aunque en frente tiene a una selección venezolana que buscará hacer historia en este certamen.

Mencionar, además, que la mejor participación de Venezuela en la historia del Clásico Mundial se registró en el año 2009, cuando obtuvieron el tercer lugar del campeonato. ¿Podrán los venezolanos dar el golpe del año y tumbarse al gran favorito del Clásico Mundial 2026?