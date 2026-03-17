Venezuela e Italia llegaron a Miami convertidas en las grandes agitadoras del Clásico Mundial de Béisbol 2026, después de firmar una noche de puro caos para el favoritismo. La Vinotinto derribó 8-5 al Japón de Shohei Ohtani en el LoanDepot Park y firmó el batacazo del torneo, al tiempo que aseguraba su boleto directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La otra mitad del guion corrió por cuenta de Italia, que en Houston firmó un 8-6 ante Puerto Rico para abrirse paso, contra todo pronóstico, hasta las semifinales.

¿Cómo quedó el juego Venezuela vs. Italia EN VIVO por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Sigue en vivo y en directo, el resultado del juego entre Venezuela e Italia por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Venezuela — — — — — — — — — — — — Italia — — — — — — — — — — — —

Previa del Venezuela vs. Italia por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El choque de Venezuela ante Japón fue un vaivén eléctrico desde la primera entrada, cuando Ronald Acuña Jr. mandó la pelota a las gradas ante el MVP de la Serie Mundial 2025, Yoshinobu Yamamoto, para desatar a los 34.548 aficionados presentes. Ohtani respondió de inmediato con un misil de 114 millas por hora para empatar el duelo y Japón pareció tomar el control en el tercer episodio, castigando a Ranger Suárez hasta colocar el marcador 5-2 gracias a un doble de Teruaki Sato y un jonrón de tres carreras de Shota Morishita. Sin embargo, el bullpen venezolano sostuvo la línea y dejó la escena lista para la remontada.

La rebelión criolla comenzó en el quinto inning con el batazo de Maikel García, un jonrón de dos carreras ante Chihiro Sumida con Jackson Chourio en circulación, que acercó a Venezuela 4-5 y devolvió el pulso al dugout. El golpe definitivo llegó en el sexto capítulo, cuando Wilyer Abreu cazó un pitcheo de Hiromi Itoh, ganador del Premio Sawamura, y lo transformó en un bambinazo de tres carreras con Ezequiel Tovar y Gleyber Torres en base, volteando la pizarra 8-5. El cierre tuvo aroma a película: en el noveno, Daniel Palencia dominó a Ohtani con un elevado para el último out y selló el pasaje a la semifinal contra Italia.

Del otro lado del cuadro, Italia firmó su propio relato de rebeldía en Houston con un triunfo 8-6 frente a Puerto Rico que rompió una racha de más de una década sin ganarles en el Clásico Mundial. Tras el madrugador 1-0 de Willie Castro, la Azzurra le dio la vuelta al juego 4-1 en el primer episodio, castigando a un Seth Lugo que apenas pudo completar ese capítulo. En la segunda entrada, Puerto Rico tuvo bases llenas y la oportunidad de empatar, pero se quedó corto y dejó con vida a un equipo europeo que no perdonaría más concesiones.

El golpe maestro italiano llegó en el cuarto inning, cuando con dos outs y las bases congestionadas, Jac Caglianone recibió boleto y desencadenó el caos: Andrew Fischer conectó un batazo marcado como doble tras la interferencia de un aficionado y, acto seguido, otro doble que se escapó hacia la tribuna dejó el juego 8-2. Puerto Rico reaccionó tarde pero con furia, fabricando cuatro carreras en el octavo para poner el 8-6 y sembrar el drama en la recta final. Pero la novena europea se mantuvo firme en el último episodio, cerró la puerta sin errores y confirmó que su papel en este Clásico no es el de invitado de reparto, sino el de rival incómodo que ahora desafiará a una Venezuela encendida en Miami. El vencedor peleará por el título contra Estados Unidos el martes.