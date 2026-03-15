¡La expectativa está al máximo para el duelo más esperado del Clásico Mundial de Béisbol 2026! Si estás buscando cómo quedó el partido República Dominicana vs. Estados Unidos, debes saber que este choque de titanes se juega hoy, domingo 15 de marzo a las 8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PT , en el loanDepot park de Miami. El “Team USA” llega a este encuentro como el gran favorito de las casas de apuestas, mientras que Quisqueya asume el reto con el peligroso papel de “underdog”. El ganador de esta espectacular semifinal asegurará su anhelado boleto para la gran final del martes 17 de marzo contra el vencedor del duelo entre Venezuela e Italia.

La novena dominicana presenta una alineación que mete miedo a cualquier lanzador desde el primer turno al bate. Con Fernando Tatis Jr. abriendo, seguido por el poder de Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr., la ofensiva del “Plátano Power” es simplemente demoledora. ¡El talento es tan profundo que una estrella como Julio Rodríguez aparece séptimo en el orden! Sus números colectivos hablan por sí solos: lideran el torneo con 14 jonrones, 50 carreras impulsadas y un asombroso promedio ofensivo de .312. Esta combinación élite de poder, velocidad y contacto los convierte en la amenaza número uno para el pitcheo estadounidense esta noche.

Por su parte, la escuadra de las barras y las estrellas no se queda atrás con un roster plagado de superestrellas consolidadas. El inicio de su alineación es una auténtica pesadilla con Bobby Witt Jr., Bryce Harper, Aaron Judge y Kyle Schwarber listos para castigar la pelota. Su poderío es tan imponente que Cal Raleigh, quien conectó 60 cuadrangulares en la MLB la temporada pasada, batea en la séptima posición. Aunque solo suman siete jonrones en el torneo, son el segundo equipo con más carreras anotadas (40), ubicándose solo detrás de Dominicana. Su excelente disciplina en el plato también es clave, acumulando 37 bases por bolas para mantener a los lanzadores rivales bajo presión constante.

El duelo estelar en el montículo enfrentará al dominicano Luis Severino contra el fenómeno Paul Skenes, considerado por muchos como el mejor lanzador actual de la MLB. Skenes lidera un implacable pitcheo estadounidense que domina el campeonato con 68 ponches recetados, aunque han mostrado vulnerabilidad al permitir 10 jonrones. Por su parte, la rotación quisqueyana confía en el talento de abridores como Cristopher Sánchez y un bullpen intratable que ostenta una brillante efectividad de 1.98. Este choque de brazos de alta velocidad promete mantener a la fanaticada latina al borde de sus asientos de principio a fin. ¡Será una batalla táctica de proporciones épicas donde el mínimo error en el montículo definirá al próximo finalista del Clásico Mundial!

¿Cómo quedó el partido República Dominicana vs. Estados Unidos hoy? Resultado final de la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Aquí podrás conocer el resultado final del partido entre República Dominicana y Estados Unidos, disputado este domingo 15 de marzo por las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El equipo que se lleve la victoria avanzará a la gran final, donde se enfrentará al ganador del duelo entre Venezuela e Italia.

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E República Dominicana Estados Unidos

Historial de República Dominicana vs. Estados Unidos por Clásico Mundial de Béisbol

¡El choque de titanes está a punto de paralizar el mundo del deporte y la pasión está al máximo! Si quieres conocer el verdadero historial de República Dominicana vs. Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol, los números oficiales confirman un dominio quisqueyano de 2-1. Estas dos potencias, que presumen de tener un título mundial cada una en sus vitrinas, se enfrentarán por primera vez en una semifinal este 2026. Este encuentro representa la oportunidad perfecta para reafirmar su supremacía histórica en el diamante. Será una batalla monumental donde el “Plátano Power” buscará doblegar nuevamente al “Team USA” y asegurar su pase a la gran final.

El primer capítulo de esta intensa rivalidad se escribió en 2013, cuando Dominicana ganó 3-1 respaldada por el magistral pitcheo de Samuel Deduno y un hit decisivo de Erick Aybar en el noveno inning. Cuatro años después, durante la primera ronda del torneo en 2017, la escuadra quisqueyana protagonizó una de las remontadas más épicas de la historia en la ciudad de Miami. Tras ir perdiendo por cinco carreras, Nelson Cruz detonó un cuadrangular de tres rayitas en el octavo episodio ante el estelar Andrew Miller para encaminar un espectacular triunfo de 7-3. Ese poderoso batazo cimentó el estatus de leyenda de la selección dominicana ante sus eternos rivales norteamericanos. Estas dos victorias iniciales demostraron que la presión nunca intimida a los reyes del béisbol caribeño.

Sin embargo, la escuadra de las barras y las estrellas no se quedó con los brazos cruzados y logró cobrar revancha esa misma edición de 2017. Durante un tenso partido de eliminación directa en la segunda ronda disputado en el Petco Park de San Diego, Estados Unidos superó a Dominicana con un marcador de 6-3. Esa victoria norteamericana frenó el avance caribeño y demostró que en el Clásico Mundial de Béisbol cualquier error en el pitcheo se paga caro. Ahora, el destino los vuelve a enfrentar en esta esperada semifinal de 2026, desempatando una rivalidad que ha estado dormida por años. Con ambas selecciones buscando su segunda corona mundial, los fanáticos latinos están listos para presenciar el partido más electrizante de la década.