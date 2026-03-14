¡Haciendo historia en el Clásico Mundial de Béisbol 2026! Por primera vez, República Dominicana y Corea del Sur se verán las caras en un duelo de eliminación directa que promete paralizar el loanDepot Park. Mientras Quisqueya llega con un paso arrollador, los coreanos lograron un milagro en la última jornada para colarse en los cuartos de final. Para los fanáticos en EE. UU., este choque representa la oportunidad de ver si el poder caribeño puede frenar la meticulosa estrategia asiática. ¡La cita con el destino está pactada y nadie quiere quedarse fuera de la acción!

La artillería de la República Dominicana ha sido simplemente aterradora, estableciendo un nuevo récord con 13 cuadrangulares en la primera ronda. Con superestrellas de la talla de Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr. y Fernando Tatis Jr., el equipo ha castigado a sus rivales con un total de 41 carreras anotadas. El “Plátano Power” está en su máximo esplendor, superando marcas históricas y demostrando por qué son los favoritos para repetir la gloria alcanzada en 2013. Cada turno al bate es una amenaza de jonrón que pone a vibrar a toda la diáspora dominicana.

Por su parte, Corea del Sur llega con la moral en alto tras romper una racha de tres eliminaciones consecutivas en primera ronda. Los asiáticos avanzaron milagrosamente como segundos del Grupo C tras vencer a Australia con el margen exacto que necesitaban para clasificar. Su gran figura ha sido Moon Bo-gyeong, quien ha destrozado el pitcheo rival con un promedio de .538 y un récord de 11 carreras impulsadas. Los surcoreanos saben que no son los favoritos, pero su disciplina y juego táctico los convierten en un rival sumamente peligroso en series cortas.

El historial favorece la mística dominicana, pero Corea del Sur ya sabe lo que es llegar a una final, como lo hizo en 2009. Sin embargo, el arsenal ofensivo que presenta Dominicana este año parece no tener fisuras, con figuras como Manny Machado y Julio Rodríguez listos para castigar cualquier error. Si vives en Estados Unidos, República Dominicana o cualquier otra parte del mundo, prepárate para una noche de pura adrenalina donde el ganador asegurará su boleto a las semifinales.

¿Cómo quedó el partido República Dominicana (RD) vs. Corea del Sur hoy por Clásico Mundial de Béisbol 2026? Marcador final

Aquí te detallaremos el marcador final del juego de República Dominicana vs. Corea del Sur que se disputó hoy viernes 13 de marzo, por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El ganador del duelo enfrentará al vencedor del partido Estados Unidos vs. Canadá en las semifinales del torneo de pelota.

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E República Dominicana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

República Dominicana vs. Corea del Sur: historial en el Clásico Mundial de Béisbol

¡El diamante de la Florida sacará chispas con un duelo de potencias que nunca se han visto las caras en este torneo! Si buscas el historial de República Dominicana vs. Corea del Sur en el Clásico Mundial de Béisbol, te sorprenderá saber que este choque es un evento inédito y electrizante para 2026. Para la comunidad hispana en Estados Unidos, este enfrentamiento representa el choque definitivo entre el explosivo estilo caribeño y la disciplina táctica asiática. Con el liderato del grupo en juego, las estadísticas prometen una batalla donde el “Plátano Power” pondrá a prueba su hegemonía mundial ante un gigante que busca recuperar su antigua gloria en el béisbol.

La República Dominicana llega a este compromiso como la gran favorita del Caribe y la segunda selección más ganadora en la historia del WBC, solo por detrás de Japón. Con un impresionante porcentaje de victorias de .714 y su corona invicta de 2013 como respaldo, la novena quisqueyana ha dominado esta edición con un paso perfecto de 4-0. Bajo el liderazgo de figuras estelares como Fernando Tatis Jr., los dominicanos han demostrado una artillería pesada capaz de intimidar a cualquier rotación de pitcheo. Para los fanáticos en Nueva York y Miami, ver a esta constelación de estrellas es garantía de espectáculo y un despliegue de orgullo nacional en cada entrada.

Por otro lado, Corea del Sur vive un renacer histórico en el World Baseball Classic 2026 tras años de ausencia en las rondas definitivas del torneo. El equipo asiático selló su regreso a los cuartos de final con una resiliencia envidiable, destacando su victoria dramática ante Australia que les devolvió la mística de subcampeones mundiales. Con el respaldo de veteranos de Grandes Ligas como Ryu Hyun-jin, Corea apuesta por un pitcheo de élite y una ejecución defensiva impecable para frenar el ímpetu dominicano. Aunque el historial directo favorece a la consistencia caribeña en torneos cortos, la precisión surcoreana en juegos de eliminación directa siempre representa un riesgo de alto calibre.