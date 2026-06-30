México vs. Ecuador es el partido que promete paralizar la jornada. Por los 16avos de final del Mundial 2026, los coanfitriones de la Copa del Mundo se enfrentarán contra el conjunto sudamericano, este martes 30 de junio, en el Estadio Ciudad de México. El equipo dirigido por Javier Aguirre quedó líder en el Grupo A con puntaje perfecto. Por su parte, el cuadro de Sebastián Beccacece llega motivado al compromiso tras derrotar a Alemania.
¿Dónde ver Ecuador vs. México EN VIVO y GRATIS por Mundial 2026?
- Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO y Paramount+.
- Bolivia: Tigo Sports y Entel
- Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Disney Plus, Sky+, CazéTV y Vivo Play
- Canadá: TSN+, TSN1, TSN3, TSN4, TSN5, RDS y RDS App
- Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
- Colombia: Win Sports, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Win Play, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
- Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica EN VIVO, TDMAX, ViX, FOX y FOX+
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO, Teleamazonas y Paramount+
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador, ViX, FOX El Salvador.
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
- Honduras: Tigo Sports Honduras y ViX.
- Italia: DAZN Italia
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Nu9ve, Azteca Deportes En Vivo y ViX México
- Nicaragua: ViX y Tigo Sports Nicaragua.
- Panamá: RPC, TVN Panamá, TVN Radio 96.5, TVMax, Medcom GO, Tigo Sports Panamá, ViX, Telemetro y FOX Panamá
- Perú: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+.
- Puerto Rico: Telemundo, Universo y NAICOM
- España: DAZN, DAZN Mundial y Movistar+
- Uruguay: DIRECTV Sports, DGO, AUF TV y Paramount+
- Venezuela: DIRECTV Sports y DGO
En México, el partido de la selección ante su similar de Ecuador, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, será transmitido EN VIVO por Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Nu9ve, Azteca Deportes En Vivo y ViX México.
En Ecuador, el duelo ante México lo puedes ver EN VIVO y EN DIRECTO por DirecTV Sports y Teleamazonas. Por streaming, el compromiso válido por los 16avos de final de la Copa del Mundo está disponible en DGO y Paramount+.
Ecuador vs. México por Mundial 2026: horarios del partido
Para que no te pierdas el juego Ecuador vs. México por los 16avos de la Copa Mundial FIFA 2026, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 9:00 p.m.
- Estados Unidos (CT): 8:00 p. m.
- Estados Unidos (MT): 7:00 p. m.
- Estados Unidos (PT): 6:00 p.m.
- México (CDMX): 7:00 p.m.
- España: 3:00 a. m. (día siguiente)
- Puerto Rico: 9:00 p.m.
- República Dominicana: 9:00 p. m.
- Panamá: 8:00 p. m.
- Costa Rica: 7:00 p. m.
- El Salvador: 7:00 p. m.
- Guatemala: 7:00 p. m.
- Honduras: 7:00 p.m.
- Nicaragua: 7:00 p. m.
- Argentina: 10:00 p.m.
- Brasil (Brasilia): 10:00 p.m.
- Uruguay: 10:00 p.m.
- Paraguay: 10:00 p.m.
- Chile (Santiago): 9:00 p.m.
- Bolivia: 9:00 p.m.
- Venezuela: 9:00 p.m.
- Ecuador: 8:00 p.m.
- Perú: 8:00 p. m.
- Colombia: 8:00 p. m.