El MetLife Stadium de Nueva Jersey será escenario de uno de los partidos más electrizantes de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026: el Francia — Suecia, que se jugará desde las 23:00 en horario peninsular (22:00 en las Islas Canarias). ¿Quieres mirar el juego Francia — Suecia por Tablet, PC, teléfono móvil o Smart TV? TVE La 1 y RTVE Play fueron los encargados de la transmisión oficial para el público español. Aquí te compartimos los diales que debes sintonizar para seguir el cotejo.
En este asalto mundialista de eliminación directa, Les Bleus dirigidos por Didier Deschamps llegan como favoritos y con todos los reflectores sobre sus estrellas Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé; mientras que los Azul y Amarillo de Graham Potter quieren seguir haciendo historia en la Copa del Mundo.
¿Dónde ver La 1 EN DIRECTO, Francia — Suecia por semifinal de la Copa del Rey 2026?
La señal de la TVE La 1 en España se encuentra disponible en los diales de Movistar+, Orange TV, Vodafone, Telecable, Racctel+, Videosur, Euskaltel, Galicia RC y Som TV (Andorra). De esta manera, podrás seguir el partido Francia — Suecia por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026.
- Dial 1 de Movistar+
- Dial 1 de Orange TV
- Dial 1 de Vodafone
- Dial 1 de Mundo R
- Dial 1 de Telecable
- Dial 1 de Racctel+
- Dial 1 de Videosur
- Diales 1 y 81 de Euskaltel
- Dial 111 de Galicia R
- Dial 111 de SomTV
¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO, Francia — Suecia por el Mundial 2026?
Suscríbete a RTVE Play para ver todos los partidos de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 desde tu teléfono móvil, PC, tablet o Smart TV. Además, tendrás la oportunidad de disfrutar de otros deportes y un variado contenido relacionado a series, películas, eventos exclusivos, documentales, radios y más.
Francia — Suecia: horario, TV y dónde ver el Mundial 2026 en directo
- Evento: Francia — Suecia, Dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026
- Lugar: MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos), con capacidad máxima para albergar a 82.566 espectadores.
- Horario: 23:00 de Madrid (hora peninsular)
- Fecha: Martes, 30 de junio de 2026
- TV: LA 1 de TVE
- Streaming: RTVE Play