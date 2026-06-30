Los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026 continúan con un emocionante enfrentamiento entre Francia y Suecia, dos selecciones europeas que buscarán dar un paso más hacia el título. En Colombia, los aficionados podrán disfrutar de todas las incidencias del compromiso gracias a la transmisión EN VIVO de Gol Caracol, que llevará el partido por televisión y plataformas digitales.

Si no quieres perderte este atractivo duelo mundialista, aquí te contamos cómo ver Gol Caracol EN VIVO por TV e Internet, además de los horarios oficiales del encuentro en Colombia y otros países para que sigas el partido desde cualquier lugar.

¿Cómo ver Gol Caracol EN VIVO por TV e Internet?

Los aficionados colombianos podrán seguir el encuentro entre Francia y Suecia a través de las diferentes plataformas de Gol Caracol y Caracol Televisión.

Ver Gol Caracol por televisión

La transmisión estará disponible mediante la señal abierta de Caracol Televisión, accesible con antena digital o a través de los principales operadores de televisión por cable y satélite del país.

Ver Gol Caracol online

Si prefieres seguir el partido desde Internet, estas son las principales opciones:

Sitio web oficial de Gol Caracol.

Portal de Caracol Televisión con la transmisión en vivo cuando esté habilitada.

Ditu, aplicación oficial de Caracol Televisión para dispositivos Android y iOS.

Smart TV con navegador web o mediante dispositivos compatibles para acceder a la señal online.

Se recomienda conectarse unos minutos antes del inicio del partido para verificar la disponibilidad de la transmisión en tu ubicación.

¿A qué hora juega Francia vs. Suecia? Horarios por país

Francia y Suecia se enfrentan este martes 30 de junio en el Estadio Nueva York–Nueva Jersey, por los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026.