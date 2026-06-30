La señal de transmisión del Canal RCN está lista para emitir el partido de Francia vs. Suecia EN VIVO, este martes 30 de junio, por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. Lideradas por Kylian Mbappé y Ousmene Dembelé en ataque, la selección francesa tiene su primer duelo clave de cara a conseguir su tercera final consecutiva en copas del mundo, pero en frente tiene al poderío sueco, que promete ser un rival complicado en esta instancia.
Dónde ver Canal RCN EN VIVO el partido Francia vs. Suecia por TV y Online
Conoce todos los diales de TV de Canal RCN para ver el partido del Mundial 2026 entre Francia vs. Suecia EN VIVO EN DIRECTO este martes 30 de junio de 2026.
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|13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)
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DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)
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Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)
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DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)
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- Prioriza la TDT (Televisión Digital Terrestre): Si tienes un televisor compatible y una antena, la TDT es la mejor opción. Ofrece la señal de RCN en Alta Definición (HD) de forma gratuita. RCN y Caracol generalmente se encuentran en el mismo Múltiplex de TDT, lo que facilita la sintonización.
- Canal Oficial de la FIFA: En algunos países, los sorteos deportivos grandes también se transmiten simultáneamente por el canal oficial de la FIFA en YouTube o sus plataformas de streaming (si bien RCN tiene los derechos de TV en Colombia, la FIFA a menudo ofrece una señal internacional).
- Alternativa de Audio: Si estás en movimiento, la radio puede ser una gran alternativa. Aunque el sorteo es un evento visual, las principales cadenas radiales colombianas (como las asociadas a RCN Radio, como Antena 2 o La FM) suelen ofrecer una cobertura en vivo y análisis del evento.
Horario, TV y dónde ver Francia vs. Suecia EN VIVO desde Colombia
- Fecha: Martes 30 de junio de 2026
- Lugar: MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos
- Horario: 4:00 p.m. Colombia
- Canal TV: Canal RCN
- Streaming: RCN App