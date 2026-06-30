Francia aterriza en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con números que explican por qué muchos la señalan como la principal candidata al título. El equipo de Didier Deschamps cerró la fase de grupos con tres victorias, diez goles a favor y una versión dominante de Kylian Mbappé, que junto a Ousmane Dembélé lideró una ofensiva capaz de desarmar a cualquiera. Su próximo desafío será Suecia, este martes 30 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, desde las 18:00 horas de Buenos Aires (5 p.m. ET / 2 p.m. PT) .

Del otro lado aparece una selección sueca que ha transitado el torneo entre extremos. Goleó a Túnez en su debut, sufrió una dura derrota frente a Países Bajos y rescató un empate clave contra Japón para meterse entre los mejores terceros del campeonato. Con Alexander Isak y Viktor Gyökeres como principales amenazas ofensivas, los escandinavos intentarán poner a prueba a una defensa francesa que apenas concedió dos goles en toda la fase de grupos.

¿Quieres ver el partido Francia vs. Suecia desde tu Smart TV, teléfono móvil, computadora o tablet? La transmisión oficial para Argentina estará disponible mediante TyC Sports EN VIVO y TyC Sports Play, que ofrecerán la cobertura completa de este cruce correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. Aquí te explicamos cómo seguir todas las incidencias del encuentro.

Francia llega respaldada por estadísticas que impresionan. Además de figurar entre las selecciones más goleadoras del torneo, lidera distintos apartados ofensivos y ha encontrado en Mbappé, Dembélé y Michael Olise una sociedad capaz de marcar diferencias en cualquier escenario. La vuelta de William Saliba a la defensa también supone una noticia positiva para un equipo que aspira a repetir el éxito conseguido en Rusia 2018.

Suecia, por su parte, afronta el compromiso con menos presión y mucho por ganar. El conjunto dirigido por Graham Potter sabe que los pronósticos favorecen claramente a los franceses, pero confía en la capacidad de Isak, Elanga y Gyökeres para competir de igual a igual durante los 90 minutos.

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Francia vs. Suecia por el Mundial 2026?

TyC Sports se encuentra disponible en los principales operadores de televisión por cable y satélite de Argentina. Estos son algunos de los canales donde podrás seguir el partido entre Francia y Suecia EN VIVO por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Canal 22 SD y 101 HD de Cablevisión Flow Digital

Canales 629 SD y 1629 HD de DirecTV

Canales 106 SD y 1016 HD de Telecentro

Además, el encuentro también podrá seguirse mediante otras señales con cobertura del Mundial como TV Pública, Telefe, Telecentro, Paramount Plus, Flow Sports, ESPN (Disney Plus) y DIRECTV Sports Argentina.

¿Cómo ver TyC Sports Play EN VIVO, Francia vs. Suecia por Copa Mundial FIFA?

TyC Sports Play permite acceder a la programación digital del canal desde cualquier dispositivo compatible con conexión a internet.

Los usuarios podrán seguir el partido desde:

Teléfonos móviles Android y iPhone

Tablets

Computadoras y laptops

Smart TV compatibles

Chromecast y Android TV

El acceso puede requerir autenticación mediante un proveedor de televisión por cable o satélite. Asimismo, determinadas transmisiones pueden estar sujetas a restricciones geográficas derivadas de los derechos internacionales del Mundial 2026.

Aplicaciones oficiales

¿Dónde ver TyC Sports Internacional EN VIVO desde Estados Unidos?

Los aficionados argentinos residentes en Estados Unidos podrán acceder a la señal de TyC Sports Internacional mediante distintas plataformas de televisión y streaming, sujetas a disponibilidad regional.

Entre las principales opciones destacan:

Fanatiz

Fubo

TyC Sports Internacional

DIRECTV (Canal 469, según paquete contratado)

Fubo ofrece acceso a múltiples competiciones internacionales y suele incluir pruebas gratuitas para nuevos usuarios en determinados mercados.

Francia vs. Suecia: fecha, horario y dónde ver EN VIVO el Mundial 2026

Detalle Información Partido Francia vs. Suecia Competición Copa Mundial FIFA 2026 Instancia Dieciseisavos de final Fecha Martes 30 de junio de 2026 Hora Argentina 18:00 Hora Estados Unidos 5 p.m. ET / 4 p.m. CT / 3 p.m. MT / 2 p.m. PT TV en Argentina TyC Sports Streaming TyC Sports Play Estadio MetLife Stadium Ciudad East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos) Figura destacada Kylian Mbappé

Francia parte como favorita en una eliminatoria que enfrenta a una de las selecciones más dominantes de la fase de grupos contra un rival que encontró la clasificación a base de resiliencia. Con Mbappé como principal atractivo y un lugar en los octavos de final en juego, el duelo promete captar la atención de millones de aficionados en Argentina y el resto del continente.