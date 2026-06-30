Francia vs. Suecia se enfrentan este martes 30 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Con Mbappé y Dembélé como sus principales figuras, el cuadro francés quiere demostrar por qué son serios candidatos para llevarse el título. Sin embargo, lejos de la algarabía, saben que es una eliminatoria directa; no hay margen para las especulaciones, sobre todo cuando tienen al frente un equipo con hambre de gloria.

En España, el partido Francia contra Suecia será televisado por DAZN Mundial en cualquier ciudad de España, desde las 23:00 horas. Solo necesitas una suscripción activa a DAZN (cualquier plan con el canal del Mundial) y acceso a la app o a un Smart TV compatible; la emisión es nacional.

¿Dónde ver DAZN Mundial EN DIRECTO, Francia - Suecia Saudita por TV y Streaming Online?

Ciudad Hora del partido Plataforma DAZN Cómo ver DAZN Mundial Madrid 23:00 horas DAZN Mundial Inicia sesión en DAZN (web, app móvil o Smart TV), entra a la sección de fútbol/Mundial y selecciona el canal DAZN Mundial. Barcelona 23:00 horas DAZN Mundial Igual que Madrid: DAZN con suscripción activa, buscas el directo del España vs. Arabia Saudita o el canal del Mundial. Valencia 23:00 horas DAZN Mundial DAZN app en Smart TV, consola, móvil o navegador; no hay variación regional de señal. Sevilla 23:00 horas DAZN Mundial Acceso mediante cualquier dispositivo compatible con la app de DAZN; la guía del Mundial muestra todos los partidos en directo. Bilbao 23:00 horas DAZN Mundial Mismo feed nacional; basta con seleccionar el partido en la interfaz de DAZN. Zaragoza 23:00 horas DAZN Mundial Igual: canal DAZN Mundial disponible con tu cuenta desde cualquier conexión a internet en España. Málaga 23:00 horas DAZN Mundial Compatible con Smart TV, Chromecast, Amazon Fire TV, consolas, etc., siempre con suscripción DAZN activa. Murcia 23:00 horas DAZN Mundial Entras a DAZN, sección “Mundial 2026” o “Eventos en directo” y eliges el partido. Valladolid 23:00 horas DAZN Mundial Señal idéntica al resto del país, sin cortes regionales ni geobloqueos internos. Coruña 23:00 horas DAZN Mundial Igual que en cualquier ciudad: DAZN Mundial con todos los partidos del Mundial 2026 en directo.

¿Cómo ver DAZN Mundial EN DIRECTO, Francia - Suecia?

Si estás en España y quieres seguir en directo el encuentro entre Francia y Suecia de este martes 30 de junio por el Mundial 2026, la transmisión oficial de pago estará disponible en DAZN.

Por streaming, sigue el duelo por la app o la web de DAZN con una suscripción activa a cualquiera de sus planes disponibles.

EAST RUTHERFORD, NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 30/06/2026.- DAZN MUNDIAL transmitirá EN DIRECTO el partido Francia vs. Suecia por los 16avos de final del Mundial 2026. El compromiso se realizará en MetLife Stadium, Nueva Jersey, Estados Unidos. Imagen de la selección francesa.

Francia-Suecia por Mundial 2026: horarios, dónde juegan y quién es el árbitro

Partido: Francia vs. Suecia (16avos de final, Mundial 2026)

Fecha: Martes 30 de junio de 2026

Hora en España: 23:00 (hora peninsular)

Estadio: MetLife Stadium, Nueva Jersey

TV en abierto: La 1 de RTVE en todo el territorio nacional.

Streaming gratuito: RTVE Play (web y app).

Pago/OTT: DAZN y canal “DAZN Mundial” (Mediapro) con todos los partidos del Mundial 2026.