El MetLife Stadium de New Jersey promete entregarnos un partidazo en estos 16avos de final del Mundial 2026. Este martes 30 de junio, no te pierdas la transmisión de Francia vs. Suecia EN VIVO, por lo que aquí te dejaré con los horarios y canales de transmisión para ver el encuentro desde diferentes partes del mundo. Con Kylian Mbappé a la cabeza, la selección francesa quiere seguir revalidando su condición de máxima candidata en el certamen y en frente tendrá a Gyokeres y compañía, que prometen ser un duro rival.

El Francia - Suecia por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora juega Francia vs. Suecia hoy por el Mundial de Fútbol 2026?

Estos son los horarios para que puedas seguir el partido de Francia vs. Suecia minuto a minuto, encuentro de la ronda de 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026.

Argentina: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Bolivia: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Chile: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Colombia: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Ecuador: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Estados Unidos: 5:00 p.m. ET / 4:00 p.m. CT / 3:00 p.m. MT / 2:00 p.m. PT.

5:00 p.m. ET / 4:00 p.m. CT / 3:00 p.m. MT / 2:00 p.m. PT. Centroamérica: 3:00 p.m.

3:00 p.m. México: 3:00 p.m. (CDMX).

3:00 p.m. (CDMX). Paraguay: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Perú: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Uruguay: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Venezuela: 5:00 p.m.

¿Qué canal transmite Francia vs. Suecia EN VIVO por el Mundial 2026?

Aquí te dejaré con los canales de TV abierta para que puedas ver la transmisión de Francia vs. Suecia EN VIVO y EN DIRECTO desde diferentes partes del mundo, por la ronda de 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026.

Argentina: No hay transmisión por TV abierta.

No hay transmisión por TV abierta. Bolivia: Red Uno y Unitel.

Red Uno y Unitel. Chile: Chilevisión.

Chilevisión. Colombia: Canal RCN y Gol Caracol.

Canal RCN y Gol Caracol. Ecuador: Teleamazonas.

Teleamazonas. Estados Unidos: FOX (mercados seleccionados) y Telemundo.

FOX (mercados seleccionados) y Telemundo.

México: Canal 5 (Las Estrellas) y Azteca 7.

Canal 5 (Las Estrellas) y Azteca 7. Paraguay: GEN.

GEN. Perú: América Televisión.

América Televisión. Uruguay: No hay transmisión por TV abierta.

No hay transmisión por TV abierta. Venezuela: Televen.

Ahora, te dejaré con los canales de TV Paga y Streaming para seguir Francia vs. Suecia.

Argentina: DSports, DGO y Paramount+.

DSports, DGO y Paramount+. Bolivia: Tigo Sports y ENTEL TV.

Tigo Sports y ENTEL TV. Chile: DSports, DGO y Paramount+.

DSports, DGO y Paramount+. Colombia: DSports, DGO y Paramount+.

DSports, DGO y Paramount+. Ecuador: DSports, DGO y Paramount+.

DSports, DGO y Paramount+. Estados Unidos: FOX Sports, Telemundo, Peacock, fuboTV y YouTube TV.

FOX Sports, Telemundo, Peacock, fuboTV y YouTube TV. Centroamérica: Tigo Sports, FOX Sports, FOX One y ViX.

Tigo Sports, FOX Sports, FOX One y ViX. México: TUDN, ViX Premium y Sky.

TUDN, ViX Premium y Sky. Paraguay: Tigo Sports y Tigo Sports App.

Tigo Sports y Tigo Sports App. Perú: DSports, DGO y Paramount+.

DSports, DGO y Paramount+. Uruguay: DSports, DGO y Paramount+.

DSports, DGO y Paramount+. Venezuela: DSports por SimpleTV/Inter, DGO y Disney+ Premium.

Francia vs. Suecia: posibles alineaciones

Francia : Mike Maignan; Theo Hernández, Maxence Lacroix, Dayot Upamecano, Jules Koundé; Manu Kone, Aurélien Tchouaméni; Désiré Doué, Michael Olise, Ousmane Dembélé; Kylian Mbappe.

: Mike Maignan; Theo Hernández, Maxence Lacroix, Dayot Upamecano, Jules Koundé; Manu Kone, Aurélien Tchouaméni; Désiré Doué, Michael Olise, Ousmane Dembélé; Kylian Mbappe. Suecia: Jacob Zetterström; Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Gustaf Lagerbielke; Elliot Stroud, Yasin Ayari, Victor Lindelof, Alexander Bernhardsson; Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Anthony Elanga.