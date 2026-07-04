Jairo Rúa
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Paraguay vs Francia serán protagonistas de un encuentro atractivos por los octavos del Mundial 2026, partido oficial FIFA el sábado 4 de julio en Filadelfia (17:00 ET; 16:00 Colombia/Ecuador/Perú; 15:00 México). Consulta aquí la guía completa y verificada de transmisión en TV abierta, cable y plataformas de streaming autorizadas, para ver el partido en vivo y de forma legal en Smart TV, móvil, computadora o tablet. Sigue la cobertura en tiempo real, evita fuentes no autorizadas y recibe instrucciones de sintonía por país.

TiGo Sports transmite el partido de octavos de final entre Francia vs. Paraguay EN VIVO ONLINE desde Filadelfia, por la Copa Mundial 2026. el sábado 4 de julio. (Foto: Composición Depor)
TiGo Sports transmite el partido de octavos de final entre Francia vs. Paraguay EN VIVO ONLINE desde Filadelfia, por la Copa Mundial 2026. el sábado 4 de julio. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver el partido Francia-Paraguay EN VIVO por TV y Streaming Online?

El Francia-Paraguay por octavos del Mundial 2026 se verá en toda Sudamérica por la señal de DSports (DirecTV), con streaming principal en DGO y presencia adicional de Paramount+ y otros operadores según país.

País / regiónTV principalStreaming principal
ParaguayDSports, canales locales con derechos (Unicanal/Trece/GEN) DGO (DirecTV Go)
PerúDSports, América TV DGO, América TV GO
ColombiaDSports DGO, Paramount+
EcuadorDSports DGO, Paramount+
BoliviaDSports DGO, Paramount+
ChileDSports DGO, Paramount+
VenezuelaDSports DGO, Paramount+
ArgentinaDSports (referencia regional) DGO, otras apps con paquete Mundial
UruguayDSports DGO, Paramount+
BrasilDSports (donde opera DirecTV) DGO, plataformas locales con Mundial
MéxicoSeñales con derechos del Mundial (no se precisa canal) DGO y OTT oficiales del Mundial
Estados UnidosFox Sports / Telemundo (paquete Mundial) Apps Fox, Telemundo/Peacock, FuboTV
EspañaCadenas con derechos del Mundial (RTVE/otras) RTVE Play u OTT del titular de derechos

¿A qué hora juega Francia-Paraguay EN VIVO HOY 4 de julio?

Revisa los horarios por país para ver el partido de octavos de final entre Francia-Paraguay EN VIVO HOY sábado 4 de de julio desde el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos.

  • Argentina: 18.00 horas
  • Uruguay: 18.00 horas
  • Brasil: 18.00 horas
  • Paraguay: 18.00 horas
  • Estados Unidos del Este (ET): 17.00 horas
  • Chile: 17.00 horas
  • Bolivia: 17.00 horas
  • Venezuela: 17.00 horas
  • Estados Unidos del Central (CT): 16.00 horas
  • Colombia: 16.00 horas
  • Ecuador: 16.00 horas
  • Perú: 16.00 horas
  • Estados Unidos de la Montaña (MT): 15.00 horas
  • México: 15.00 horas
  • Estados Unidos del Pacífico (PT): 14.00 horas
  • España: 23.00 horas

Posibles alineaciones Francia vs. Paraguay por el Mundial 2026

  • Paraguay: Gill; Cáceres, Alonso, Canale, Gómez; Almirón, Cubas, Bobadilla, Galarza; Enciso, Ávalos.
  • Francia: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe.
TIGO SPORTS, Telemundo, DIRECTV, RTVE Play, Unicanal, GEN (Canal 12) y TRECE (CANAL 13) EN VIVO - ver partido Paraguay vs. Francia por TV y Online | VIDEO
Paraguay y Francia se enfrentan este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TRECE (Canal 13), GEN (Canal 12), Popu TV, Unicanal (Canal 8), RTVE Play, La 1 HD, GOL Caracol, Canal RCN, TV Azteca, Canal 5, TUDN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SUDANALYTICS EN X DE @sudanalytics_)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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