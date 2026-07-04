Paraguay vs Francia serán protagonistas de un encuentro atractivos por los octavos del Mundial 2026, partido oficial FIFA el sábado 4 de julio en Filadelfia (17:00 ET; 16:00 Colombia/Ecuador/Perú; 15:00 México) . Consulta aquí la guía completa y verificada de transmisión en TV abierta, cable y plataformas de streaming autorizadas, para ver el partido en vivo y de forma legal en Smart TV, móvil, computadora o tablet. Sigue la cobertura en tiempo real, evita fuentes no autorizadas y recibe instrucciones de sintonía por país.

TiGo Sports transmite el partido de octavos de final entre Francia vs. Paraguay EN VIVO ONLINE desde Filadelfia, por la Copa Mundial 2026. el sábado 4 de julio. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver el partido Francia-Paraguay EN VIVO por TV y Streaming Online?

El Francia-Paraguay por octavos del Mundial 2026 se verá en toda Sudamérica por la señal de DSports (DirecTV) , con streaming principal en DGO y presencia adicional de Paramount+ y otros operadores según país.

País / región TV principal Streaming principal Paraguay DSports, canales locales con derechos (Unicanal/Trece/GEN) DGO (DirecTV Go) Perú DSports, América TV DGO, América TV GO Colombia DSports DGO, Paramount+ Ecuador DSports DGO, Paramount+ Bolivia DSports DGO, Paramount+ Chile DSports DGO, Paramount+ Venezuela DSports DGO, Paramount+ Argentina DSports (referencia regional) DGO, otras apps con paquete Mundial Uruguay DSports DGO, Paramount+ Brasil DSports (donde opera DirecTV) DGO, plataformas locales con Mundial México Señales con derechos del Mundial (no se precisa canal) DGO y OTT oficiales del Mundial Estados Unidos Fox Sports / Telemundo (paquete Mundial) Apps Fox, Telemundo/Peacock, FuboTV España Cadenas con derechos del Mundial (RTVE/otras) RTVE Play u OTT del titular de derechos

¿A qué hora juega Francia-Paraguay EN VIVO HOY 4 de julio?

Revisa los horarios por país para ver el partido de octavos de final entre Francia-Paraguay EN VIVO HOY sábado 4 de de julio desde el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos.

Argentina: 18.00 horas

Uruguay: 18.00 horas

Brasil: 18.00 horas

Paraguay: 18.00 horas

Estados Unidos del Este (ET): 17.00 horas

Chile: 17.00 horas

Bolivia: 17.00 horas

Venezuela: 17.00 horas

Estados Unidos del Central (CT): 16.00 horas

Colombia: 16.00 horas

Ecuador: 16.00 horas

Perú: 16.00 horas

Estados Unidos de la Montaña (MT): 15.00 horas

México: 15.00 horas

Estados Unidos del Pacífico (PT): 14.00 horas

España: 23.00 horas

Posibles alineaciones Francia vs. Paraguay por el Mundial 2026

Paraguay : Gill; Cáceres, Alonso, Canale, Gómez; Almirón, Cubas, Bobadilla, Galarza; Enciso, Ávalos.

: Gill; Cáceres, Alonso, Canale, Gómez; Almirón, Cubas, Bobadilla, Galarza; Enciso, Ávalos. Francia: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe.

Paraguay y Francia se enfrentan este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TRECE (Canal 13), GEN (Canal 12), Popu TV, Unicanal (Canal 8), RTVE Play, La 1 HD, GOL Caracol, Canal RCN, TV Azteca, Canal 5, TUDN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SUDANALYTICS EN X DE @sudanalytics_)