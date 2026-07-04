Francia vs. Paraguay promete ser uno de los partidos más interesantes de los octavos de final del Mundial FIFA 2026. La selección dirigida por Didier Deschamps llega como una de las grandes candidatas al título gracias a un poder ofensivo que no ha encontrado rival en el torneo, mientras que la Albirroja aterriza en Filadelfia impulsada por la confianza que le otorgó su sorprendente eliminación de Alemania en una dramática tanda de penaltis.
Con Kylian Mbappé liderando un ataque que acumula 13 goles en cuatro partidos, Les Bleus intentarán imponer su jerarquía ante un equipo paraguayo que ha construido su campaña desde la disciplina táctica, la intensidad defensiva y la capacidad para competir en escenarios de máxima presión. Gustavo Alfaro confía en repetir la fórmula que permitió a sus dirigidos resistir frente a los germanos y mantenerse con vida en la Copa del Mundo.
El encuentro se disputará este sábado 4 de julio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, donde dos selecciones con estilos completamente distintos buscarán un lugar entre los ocho mejores equipos del torneo. El ganador avanzará a los cuartos de final y dará un paso más hacia el gran objetivo de levantar el trofeo mundialista.
Si buscas dónde ver Francia vs. Paraguay EN VIVO hoy, aquí encontrarás los horarios, canales de televisión y plataformas de streaming disponibles en Paraguay, España, Estados Unidos, México, Argentina y el resto de Latinoamérica para seguir todas las incidencias del partido.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Francia vs. Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026?
|País
|Hora
|TV
|Streaming
|Paraguay
|18:00
|GEN, Trece, Unicanal
|—
|Argentina
|18:00
|Telefe, TyC Sports, DSports
|DGO, Flow, TyC Sports Play, Paramount+
|Chile
|17:00
|Chilevisión, DSports
|DGO, Paramount+
|Uruguay
|18:00
|DSports Uruguay
|DGO, AUF TV, Paramount+
|Perú
|16:00
|DSports Perú
|DGO, Paramount+
|Ecuador
|16:00
|Teleamazonas, DSports
|DGO, Paramount+
|Colombia
|16:00
|Caracol TV, RCN TV, DSports
|Caracol Play, Ditu, DGO
|Venezuela
|17:00
|DSports Venezuela
|DGO
|Bolivia
|17:00
|Unitel, Red Uno
|Tigo Sports, Entel TV
|México (CT)
|15:00
|Canal 5, TUDN, Azteca 7
|ViX Premium
|Estados Unidos (ET)
|17:00
|FOX Network, Telemundo
|FOX One, Peacock, fuboTV
|Estados Unidos (PT)
|14:00
|FOX Network, Telemundo
|FOX One, Peacock, fuboTV
|España
|23:00
|TVE La 1
|DAZN Mundial, DAZN Spain, RTVE Play, Movistar+
|Costa Rica
|16:00
|Teletica Canal 7
|TDMAX
|Guatemala
|15:00
|Tigo Sports Guatemala
|—
|Honduras
|15:00
|Canal 5 Honduras, Tigo Sports
|DTVC+
|El Salvador
|15:00
|Canal 4
|TCS GO, Tigo Sports
|Nicaragua
|15:00
|Tigo Sports Nicaragua
|—
|Panamá
|16:00
|RPC TV, TVMax
|Medcom GO
|República Dominicana
|17:00
|CDN Deportes
|—
|Puerto Rico
|17:00
|Telemundo Puerto Rico
|Peacock
Fuente de derechos de transmisión internacionales del Mundial FIFA 2026.
Canales de FOX y Telemundo para ver Francia vs. Paraguay EN VIVO en Estados Unidos
Los aficionados en Estados Unidos tendrán múltiples alternativas para seguir el partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026. La transmisión en inglés estará a cargo de FOX Network, mientras que la audiencia hispana podrá disfrutar del encuentro mediante Telemundo, una de las señales oficiales de la Copa del Mundo.
Además, los usuarios podrán acceder al encuentro mediante plataformas digitales como FOX One, Peacock, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo, que ofrecerán cobertura completa, alineaciones confirmadas, análisis y programación especial previa al inicio del compromiso.
Canales para ver Francia vs. Paraguay EN VIVO en Estados Unidos
|Ciudad
|TV
|Streaming
|Nueva York
|FOX, Telemundo 47
|FOX One, Peacock, fuboTV
|Miami
|FOX, Telemundo 51
|FOX One, Peacock, fuboTV
|Orlando
|FOX, Telemundo 31
|FOX One, Peacock, fuboTV
|Tampa
|FOX, Telemundo 49
|FOX One, Peacock, fuboTV
|Dallas
|FOX, Telemundo 39
|FOX One, Peacock, fuboTV
|Houston
|FOX, Telemundo 47
|FOX One, Peacock, fuboTV
|Chicago
|FOX, Telemundo
|FOX One, Peacock, fuboTV
|Los Ángeles
|FOX, Telemundo 52
|FOX One, Peacock, fuboTV
Horarios en las principales ciudades de Estados Unidos
Los aficionados que sigan el partido desde territorio estadounidense deberán tener en cuenta las diferencias horarias según la zona donde se encuentren. A continuación, consulta los horarios oficiales para ver Paraguay vs. Francia EN VIVO.
|Ciudad
|Hora
|Nueva York
|5:00 p.m. ET
|Miami
|5:00 p.m. ET
|Orlando
|5:00 p.m. ET
|Tampa
|5:00 p.m. ET
|Atlanta
|5:00 p.m. ET
|Dallas
|4:00 p.m. CT
|Houston
|4:00 p.m. CT
|Chicago
|4:00 p.m. CT
|Denver
|3:00 p.m. MT
|Phoenix
|2:00 p.m. MST
|Los Ángeles
|2:00 p.m. PT
|San Francisco
|2:00 p.m. PT
|Seattle
|2:00 p.m. PT
|Las Vegas
|2:00 p.m. PT
Horarios para ver Francia vs. Paraguay EN VIVO hoy
|País
|Hora
|México (CT)
|15:00
|Guatemala
|15:00
|Honduras
|15:00
|El Salvador
|15:00
|Nicaragua
|15:00
|Colombia
|16:00
|Perú
|16:00
|Ecuador
|16:00
|Panamá
|16:00
|Costa Rica
|16:00
|Bolivia
|17:00
|Venezuela
|17:00
|Chile
|17:00
|Estados Unidos (ET)
|17:00
|República Dominicana
|17:00
|Puerto Rico
|17:00
|Paraguay
|18:00
|Argentina
|18:00
|Uruguay
|18:00
|Brasil
|18:00
|España
|23:00
¿En qué canal transmiten Francia vs. Paraguay EN VIVO hoy en Paraguay?
La clasificación frente a Alemania ha provocado una enorme expectativa en Paraguay. La Albirroja vuelve a disputar una ronda eliminatoria mundialista con la ilusión de seguir haciendo historia frente a una de las principales candidatas al título.
Los aficionados paraguayos podrán seguir el encuentro mediante señales nacionales que cuentan con la cobertura oficial del Mundial FIFA 2026.
Canales para ver Francia vs. Paraguay en Paraguay
- GEN
- Trece
- Unicanal
¿En qué canal transmiten Francia vs. Paraguay EN VIVO hoy en Estados Unidos?
La comunidad paraguaya y latina en Estados Unidos contará con múltiples opciones para seguir el compromiso desde Filadelfia. La cobertura en español estará encabezada por Telemundo, mientras que FOX ofrecerá la transmisión para la audiencia de habla inglesa.
Canales para ver Francia vs. Paraguay en Estados Unidos
- Telemundo
- FOX Network
Streaming en Estados Unidos
- FOX One
- Peacock
- fuboTV
- Telemundo Deportes En Vivo
Radio en Estados Unidos
- Fútbol de Primera
¿En qué canal transmiten Francia vs. Paraguay EN VIVO hoy en España?
Los aficionados españoles tendrán acceso a una amplia cobertura del Mundial 2026 mediante las plataformas que poseen los derechos oficiales de transmisión de la Copa del Mundo.
Canales para ver Francia vs. Paraguay en España
- TVE La 1
Streaming en España
- DAZN Mundial
- DAZN Spain
- RTVE Play
- Movistar+
¿En qué canal transmiten Francia vs. Paraguay EN VIVO hoy en México?
México contará con transmisión mediante televisión abierta, canales deportivos y plataformas digitales para seguir uno de los cruces más interesantes de los octavos de final.
Canales para ver Francia vs. Paraguay en México
- Canal 5
- TUDN
- Azteca 7
Streaming en México
- ViX Premium
¿En qué canal transmiten Francia vs. Paraguay EN VIVO hoy en Argentina?
Los aficionados argentinos podrán seguir el encuentro mediante televisión abierta, señales deportivas de cable y diversas plataformas de streaming con cobertura oficial del Mundial 2026.
Canales para ver Francia vs. Paraguay en Argentina
- Telefe
- TyC Sports
- DSports
Streaming en Argentina
- DGO
- Flow
- TyC Sports Play
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Francia vs. Paraguay EN VIVO hoy en Chile?
Chile contará con cobertura mediante televisión abierta y televisión por suscripción para seguir todas las incidencias del compromiso.
Canales para ver Francia vs. Paraguay en Chile
- Chilevisión
- DSports Chile
Streaming en Chile
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Francia vs. Paraguay EN VIVO hoy en Perú?
Los aficionados peruanos podrán seguir el partido mediante televisión deportiva y plataformas digitales autorizadas para la Copa Mundial FIFA 2026.
Canales para ver Francia vs. Paraguay en Perú
- DSports Perú
Streaming en Perú
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Francia vs. Paraguay EN VIVO hoy en Ecuador?
La audiencia ecuatoriana tendrá acceso al partido mediante televisión abierta y servicios digitales que forman parte de la cobertura oficial del torneo.
Canales para ver Francia vs. Paraguay en Ecuador
- Teleamazonas
- DSports Ecuador
Streaming en Ecuador
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Francia vs. Paraguay EN VIVO hoy en Uruguay?
Los seguidores uruguayos podrán ver el encuentro mediante la cobertura de DSports y plataformas digitales compatibles.
Canales para ver Francia vs. Paraguay en Uruguay
- DSports Uruguay
Streaming en Uruguay
- DGO
- AUF TV
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Francia vs. Paraguay EN VIVO hoy en Venezuela?
La transmisión para Venezuela estará disponible mediante la señal de DSports y su plataforma digital asociada.
Canales para ver Francia vs. Paraguay en Venezuela
- DSports Venezuela
Streaming en Venezuela
- DGO
¿En qué canal transmiten Francia vs. Paraguay EN VIVO hoy en Bolivia?
Los aficionados bolivianos tendrán acceso al partido mediante televisión abierta y plataformas deportivas que forman parte de la cobertura regional del Mundial FIFA 2026.
Canales para ver Francia vs. Paraguay en Bolivia
- Unitel
- Red Uno
Streaming en Bolivia
- Tigo Sports
- Entel TV
¿En qué canal transmiten Francia vs. Paraguay EN VIVO hoy en Costa Rica?
La audiencia costarricense podrá seguir el encuentro mediante la señal de Teletica y su plataforma digital oficial, que ofrecerán cobertura completa desde Filadelfia.
Canales para ver Francia vs. Paraguay en Costa Rica
- Teletica Canal 7
Streaming en Costa Rica
- TDMAX
¿En qué canal transmiten Francia vs. Paraguay EN VIVO hoy en Panamá?
Los aficionados panameños contarán con varias alternativas para seguir el partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.
Canales para ver Francia vs. Paraguay en Panamá
- RPC TV
- TVMax
Streaming en Panamá
- Medcom GO
¿En qué canal transmiten Francia vs. Paraguay EN VIVO hoy en Guatemala?
La cobertura para Guatemala estará disponible mediante una de las principales señales deportivas del país.
Canales para ver Francia vs. Paraguay en Guatemala
- Tigo Sports Guatemala
¿En qué canal transmiten Francia vs. Paraguay EN VIVO hoy en Honduras?
Los aficionados hondureños podrán seguir el compromiso mediante televisión abierta y plataformas digitales autorizadas.
Canales para ver Francia vs. Paraguay en Honduras
- Canal 5 Honduras
- Tigo Sports Honduras
Streaming en Honduras
- DTVC+
¿En qué canal transmiten Francia vs. Paraguay EN VIVO hoy en El Salvador?
La transmisión del partido estará disponible mediante televisión abierta y servicios digitales especializados en deportes.
Canales para ver Francia vs. Paraguay en El Salvador
- Canal 4
Streaming en El Salvador
- TCS GO
- Tigo Sports
¿En qué canal transmiten Francia vs. Paraguay EN VIVO hoy en Nicaragua?
Los seguidores nicaragüenses podrán acceder a la transmisión del encuentro mediante la programación deportiva de Tigo Sports.
Canales para ver Francia vs. Paraguay en Nicaragua
- Tigo Sports Nicaragua
¿En qué canal transmiten Francia vs. Paraguay EN VIVO hoy en República Dominicana?
La audiencia dominicana tendrá acceso al encuentro mediante una de las principales señales deportivas del país.
Canales para ver Francia vs. Paraguay en República Dominicana
- CDN Deportes
¿En qué canal transmiten Francia vs. Paraguay EN VIVO hoy en Puerto Rico?
La comunidad hispana en Puerto Rico podrá seguir el partido mediante las mismas plataformas que forman parte de la cobertura oficial del Mundial 2026 en Estados Unidos.
Canales para ver Francia vs. Paraguay en Puerto Rico
- Telemundo Puerto Rico
Streaming en Puerto Rico
- Peacock
- Telemundo Deportes En Vivo