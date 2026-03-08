Ya se vive la Jornada 3 del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y esta vez es el turno de dos selecciones que pelean por alcanzar un lugar en la siguiente fase del certamen. Mira el juego de Colombia vs. Cuba EN VIVO, este domingo 8 de marzo, desde el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico. Aquí te cuento a qué hora va a iniciar y qué canales transmiten este enfrentamiento. Ambas naciones necesitan de un triunfo si no quieren perder esperanzas para clasificarse a la próxima ronda.
¿A qué hora juegan Colombia vs. Cuba EN VIVO por CMB 2026?
El inicio del juego de Colombia vs. Cuba por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 será a partir de las 12:00 p.m. Tiempo del Este en USA, 12:00 p.m. Cuba y Colombia. Estos son los horarios para que puedas ver el tercer encuentro entre los sudamericanos y los caribeños. Aquí podrás seguir el minuto a minuto o mira la programación para no perderte este kickoff.
|País
|Horario
|México
|11:00 a.m.
|República Dominicana
|1:00 p.m.
|Puerto Rico
|1:00 p.m.
|Colombia
|12:00 p.m.
|Estados Unidos
|12:00 p.m. ET
|Venezuela
|1:00 p.m.
|Nicaragua
|11:00 a.m.
|Panamá
|12:00 p.m.
|Brasil
|2:00 p.m.
|Cuba
|12:00 p.m.
¿Qué canal transmite Colombia vs. Cuba por CMB 2026?
El juego de Colombia vs. Cuba EN VIVO será transmitido a través de ESPN (Colombia), Tele Rebelde (Cuba) o FS2 (Estados Unidos). Además, puedes seguirlo online mediante Disney Plus en todo Latinoamérica o Fox Sports App en Estados Unidos si quieres verlo en streaming.
Estos son todos los canales oficiales para seguir el minuto a minuto del juego entre ambas naciones por la Jornada 3 del Clásico Mundial 2026.
Colombia vs. Cuba EN VIVO: hora, TV y dónde ver
- Fecha: domingo 8 de marzo de 2026
- Lugar: Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico
- Horario: 12:00 p.m. ET / 12:00 p.m. Colombia y Cuba
- Canal TV: ESPN (Colombia) / Tele Rebelde (Cuba) / FS2 (USA)
- Streaming: Disney Plus o Disney Plus Premium en Latinoamérica / Fox Sports App (USA)