Ya se vive la Jornada 3 del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y esta vez es el turno de dos selecciones que pelean por alcanzar un lugar en la siguiente fase del certamen. Mira el juego de Colombia vs. Cuba EN VIVO, este domingo 8 de marzo, desde el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico. Aquí te cuento a qué hora va a iniciar y qué canales transmiten este enfrentamiento. Ambas naciones necesitan de un triunfo si no quieren perder esperanzas para clasificarse a la próxima ronda.

Conoce los horarios por país y qué canales de TV pasan el partido entre Cuba vs. Colombia por el grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026 este domingo 8 de marzo. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora juegan Colombia vs. Cuba EN VIVO por CMB 2026?

El inicio del juego de Colombia vs. Cuba por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 será a partir de las 12:00 p.m. Tiempo del Este en USA, 12:00 p.m. Cuba y Colombia. Estos son los horarios para que puedas ver el tercer encuentro entre los sudamericanos y los caribeños. Aquí podrás seguir el minuto a minuto o mira la programación para no perderte este kickoff.

País Horario México 11:00 a.m. República Dominicana 1:00 p.m. Puerto Rico 1:00 p.m. Colombia 12:00 p.m. Estados Unidos 12:00 p.m. ET Venezuela 1:00 p.m. Nicaragua 11:00 a.m. Panamá 12:00 p.m. Brasil 2:00 p.m. Cuba 12:00 p.m.

¿Qué canal transmite Colombia vs. Cuba por CMB 2026?

El juego de Colombia vs. Cuba EN VIVO será transmitido a través de ESPN (Colombia), Tele Rebelde (Cuba) o FS2 (Estados Unidos). Además, puedes seguirlo online mediante Disney Plus en todo Latinoamérica o Fox Sports App en Estados Unidos si quieres verlo en streaming.

Estos son todos los canales oficiales para seguir el minuto a minuto del juego entre ambas naciones por la Jornada 3 del Clásico Mundial 2026.

Colombia vs. Cuba EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: domingo 8 de marzo de 2026

domingo 8 de marzo de 2026 Lugar: Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico

Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico Horario: 12:00 p.m. ET / 12:00 p.m. Colombia y Cuba

12:00 p.m. ET / 12:00 p.m. Colombia y Cuba Canal TV: ESPN (Colombia) / Tele Rebelde (Cuba) / FS2 (USA)

ESPN (Colombia) / Tele Rebelde (Cuba) / FS2 (USA) Streaming: Disney Plus o Disney Plus Premium en Latinoamérica / Fox Sports App (USA)