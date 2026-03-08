Nos acercamos al final de la participación de las selecciones en esta fase de grupos. Este domingo 8 de marzo, mira el juego de la Jornada 3 del Clásico Mundial de Béisbol entre Cuba y Colombia, a través de la señal de Tele Rebelde a partir de las 12:00 p.m. La Habana. Ambas naciones necesitan de un triunfo si no quieren perder la esperanza de clasificarse a los playoffs y chocarán desde el Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico, con el objetivo de sacar un triunfo.

Transmisión del juego Colombia vs. Cuba EN VIVO, este domingo 8 de marzo, por la Jornada 3 del Clásico Mundial de Béisbol 2026. (Fotos: @baseballdecuba / @peloteroscol / Composición Gestión Mix)

¿Cómo ver Tele Rebelde EN VIVO por Internet, Cuba vs. Colombia por Clásico Mundial 2026?

La transmisión de Tele Rebelde por Internet está disponible únicamente para el territorio cubano, donde puedes seguir todos los encuentros del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en la mejor calidad. Mencionar que esta señal va únicamente por su página web oficial, por lo que aquí te dejo con el link para que puedas seguir el juego de Cuba vs. Colombia minuto a minuto por la Jornada 3 de este certamen.

¿Dónde ver Tele Rebelde EN VIVO, Cuba vs. Colombia por Clásico Mundial 2026?

Tele Rebelde es el canal dedicado exclusivamente al contenido deportivo en Cuba y ocupa las señales SD-2 y HD-2 en el país, por lo que tienes opciones para verlo en calidad estándar y en alta definición. Además, cuenta con 15 horas de transmisiones deportivas y será el canal que va a pasar en sus totalidad los juegos del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Cabe señalar que en Cuba se utiliza la Señal Digital Terrestre y en dicho país los canales van del 14 al 17, ocupando Tele Rebelde este último número de canal.

Cuba vs. Colombia EN VIVO: hora, TV y dónde ver CMB 2026

Fecha: domingo 8 de marzo de 2026

domingo 8 de marzo de 2026 Lugar: Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico

Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico Horario: 12:00 p.m. Cuba y Colombia

12:00 p.m. Cuba y Colombia Canal TV: Tele Rebelde