La tan esperada e histórica “pelea del siglo” por el título unificado de peso supermediano entre Saúl “Canelo” Álvarez y el campeón de cuatro divisiones, Terence “Bud” Crawford, se celebrará hoy, sábado 13 de septiembre, en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Para ver la pelea de boxeo en vivo online desde cualquier dispositivo móvil, podrás hacerlo a través de la señal de Netflix en directo con una suscripción mensual. Conoce los horarios, cartelera principal y más detalles de los protagonistas.
Considerado uno de los boxeadores más destacados de su generación por su tamaño y potencia, Canelo Álvarez ostenta los cinturones supermedianos del CMB, la AMB, la OMB y la FIB. Su récord profesional es de 63 victorias, 2 derrotas y 2 empates, con 39 victorias por la vía del nocaut. El pasado mes de mayo, Álvarez se convirtió en campeón indiscutible de las 168 libras por segunda vez, luego de superar a William Scull por decisión en un evento en Riad, Arabia Saudita.
Con un impecable récord de 41 victorias (31 por nocaut), Crawford, famoso por su destreza técnica, regresa al cuadrilátero tras su última pelea en agosto de 2024. Su más reciente triunfo, una victoria por decisión unánime sobre Israil Madrimov, le aseguró el título interino superwélter de la OMB. La decisión de subir dos categorías para desafiar a Canelo Álvarez, junto con su historial de logros, anticipa un enfrentamiento épico.
¿A qué hora ver la pelea Canelo vs. Crawford en todo el mundo?
Conoce los horarios por país para ver la pelea entre Canelo Álvarez vs. Terence Crawford hoy, sábado 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos.
|PAÍS
|HORARIO
|México
|7:00 p.m.
|Nicaragua
|7:00 p.m.
|Guatemala
|7:00 p.m.
|El Salvador
|7:00 p.m.
|Honduras
|7:00 p.m.
|Costa Rica
|7:00 p.m.
|Perú
|8:00 p.m.
|Ecuador
|8:00 p.m.
|Colombia
|8:00 p.m.
|Bolivia
|9:00 p.m.
|Venezuela
|9:00 p.m.
|Chile
|9:00 p.m.
|República Dominicana
|9:00 p.m.
|Puerto Rico
|9:00 p.m.
|Argentina
|10:00 p.m.
|Uruguay
|10:00 p.m.
|Paraguay
|10:00 p.m.
|Brasil
|10:00 p.m.
|Reino Unido
|2:00 a.m.
|España
|3:00 a.m. (14/09)
|Alemania
|3:00 a.m. (14/09)
|Italia
|3:00 a.m. (14/09)
Dónde ver Canelo vs. Crawford EN VIVO ONLINE vía Netfli
Desde los Estados Unidos y a nivel mundial, podrás seguir la pelea Canelo vs. Crawford está disponible en Netflix. Las suscripciones empiezan desde $7.99 al mes, con planes adicionales (sin anuncios, premium y mayor resolución) por $17.99 y $24.99.
|PAÍS
|PRECIO DEL PLAN BÁSICO
|PRECIO DEL PLAN ESTÁNDAR
|PRECIO DEL PLAN PREMIUM
|Estados Unidos (USA)
|$7.99 al mes
|$15.49 al mes
|$22.99 al mes
|Puerto Rico
|$7.99 al mes
|$15.49 al mes
|$22.99 al mes
|Argentina
|ARS 5999 al mes
|ARS 9999 al mes
|ARS 13 499 al mes
|Bolivia
|USD3,99 al mes
|USD 5,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|Chile
|CLP 6540 al mes
|CLP 9190 al mes
|CLP 11 790 al mes
|Colombia
|COP 18.900 al mes
|COP 29.900 al mes
|COP 44.900 al mes
|Costa Rica
|USD 8,99 al mes
|USD 12,99 al mes
|USD 15,99 al me
|Cuba
|USD 3,99 al mes
|USD 5,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|Ecuador
|USD 4,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|USD 10,99 al mes
|El Salvador
|USD 4,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|USD 10,99 al mes
|Guatemala
|USD 4,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|USD 10,99 al mes
|Honduras
|USD 4,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|USD 10,99 al mes
|México
|MXN 119 al mes
|MXN 249 al mes
|MXN 329 al mes
|Nicaragua
|USD 3,99 al mes
|USD 5,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|Panamá
|USD 4,99 al mes
|USD 8,99 al mes
|USD 12,99 al mes
|Paraguay
|USD 3,99 al mes
|USD 5,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|Perú
|PEN 28.90 al mes
|PEN 40.90 al mes
|PEN 52.90 al mes
|República Dominicana
|USD 4,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|USD 10,99 al mes
|Uruguay
|USD 9,99 al mes
|USD 13,99 al mes
|USD 17,99 al mes
|Venezuela
|USD 3,99 al mes
|USD 5,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|España
|EUR 6,99 al mes
|EUR 13,99 al mes
|EUR 19,99 al mes
|Reino Unido
|£5,99
|£12,99
|£18,99
|Australia
|$7,99 AUD
|$18,99 AUD
|$25,99 AUD
|India
|199 rupias
|499 rupias
|649 rupias
|Japón
|¥890
|¥1,590
|¥2,290
|Canadá
|$7,99 CAD
|$18,99 CAD
|$23,99 CAD
Cartelera principal del evento Canelo vs. Crawford
- Canelo Álvarez vs Terence Crawford: Pelea de campeonato, 12 rounds por el campeonato indiscutible de peso supermediano.
- Callum Walsh vs Fernando Vargas Jr., 10 rounds, superwelter
- Christian Mbilli vs Lester Martínez, 12 rounds, supermediano
- Mohammed Alakel vs John Ornelas, 6 rounds, superpluma
- Serhii Bohachuk vs Brandon Adams, 10 rounds, superwelter
- Ivan Dychko vs Jermaine Franklin Jr., 10 rounds, pesado
- Steven Nelson vs. Raiko Santana, 10 rounds, supermediano
- Reito Tsutsumi vs Javier Martínez, 6 rounds, superpluma
- Sultan Almohamed vs Martin Caraballo, 4 rounds, ligero
- Marco Verde vs Sona Akale, 6 rounds, supermediano
Fecha, horario y dónde ver la pelea Canelo vs. Crawford
Datos claves que debes conocer para ver la pelea entre Canelo vs. Crawford hoy, 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium de Las Vegas.
- Fecha : sábado
- Hora: 9 pm ET
- Canelo Álvarez vs. Terrence Crawford, evento principal, caminatas en jaula : 11 p. m. ET
- Transmisión: Netflix