La tan esperada e histórica “pelea del siglo” por el título unificado de peso supermediano entre Saúl “Canelo” Álvarez y el campeón de cuatro divisiones, Terence “Bud” Crawford, se celebrará hoy, sábado 13 de septiembre, en el Allegiant Stadium de Las Vegas . Para ver la pelea de boxeo en vivo online desde cualquier dispositivo móvil, podrás hacerlo a través de la señal de Netflix en directo con una suscripción mensual. Conoce los horarios, cartelera principal y más detalles de los protagonistas.

Considerado uno de los boxeadores más destacados de su generación por su tamaño y potencia, Canelo Álvarez ostenta los cinturones supermedianos del CMB, la AMB, la OMB y la FIB. Su récord profesional es de 63 victorias, 2 derrotas y 2 empates, con 39 victorias por la vía del nocaut. El pasado mes de mayo, Álvarez se convirtió en campeón indiscutible de las 168 libras por segunda vez, luego de superar a William Scull por decisión en un evento en Riad, Arabia Saudita.

Con un impecable récord de 41 victorias (31 por nocaut), Crawford, famoso por su destreza técnica, regresa al cuadrilátero tras su última pelea en agosto de 2024. Su más reciente triunfo, una victoria por decisión unánime sobre Israil Madrimov, le aseguró el título interino superwélter de la OMB. La decisión de subir dos categorías para desafiar a Canelo Álvarez, junto con su historial de logros, anticipa un enfrentamiento épico.

¿A qué hora ver la pelea Canelo vs. Crawford en todo el mundo?

Conoce los horarios por país para ver la pelea entre Canelo Álvarez vs. Terence Crawford hoy, sábado 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos.

PAÍS HORARIO México 7:00 p.m. Nicaragua 7:00 p.m. Guatemala 7:00 p.m. El Salvador 7:00 p.m. Honduras 7:00 p.m. Costa Rica 7:00 p.m. Perú 8:00 p.m. Ecuador 8:00 p.m. Colombia 8:00 p.m. Bolivia 9:00 p.m. Venezuela 9:00 p.m. Chile 9:00 p.m. República Dominicana 9:00 p.m. Puerto Rico 9:00 p.m. Argentina 10:00 p.m. Uruguay 10:00 p.m. Paraguay 10:00 p.m. Brasil 10:00 p.m. Reino Unido 2:00 a.m. España 3:00 a.m. (14/09) Alemania 3:00 a.m. (14/09) Italia 3:00 a.m. (14/09)

Dónde ver Canelo vs. Crawford EN VIVO ONLINE vía Netflix

Desde los Estados Unidos y a nivel mundial, podrás seguir la pelea Canelo vs. Crawford está disponible en Netflix . Las suscripciones empiezan desde $7.99 al mes, con planes adicionales (sin anuncios, premium y mayor resolución) por $17.99 y $24.99.

PAÍS PRECIO DEL PLAN BÁSICO PRECIO DEL PLAN ESTÁNDAR PRECIO DEL PLAN PREMIUM Estados Unidos (USA) $7.99 al mes $15.49 al mes $22.99 al mes Puerto Rico $7.99 al mes $15.49 al mes $22.99 al mes Argentina ARS 5999 al mes ARS 9999 al mes ARS 13 499 al mes Bolivia USD3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Chile CLP 6540 al mes CLP 9190 al mes CLP 11 790 al mes Colombia COP 18.900 al mes COP 29.900 al mes COP 44.900 al mes Costa Rica USD 8,99 al mes USD 12,99 al mes USD 15,99 al me Cuba USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Ecuador USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes El Salvador USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes Guatemala USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes Honduras USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes México MXN 119 al mes MXN 249 al mes MXN 329 al mes Nicaragua USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Panamá USD 4,99 al mes USD 8,99 al mes USD 12,99 al mes Paraguay USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Perú PEN 28.90 al mes PEN 40.90 al mes PEN 52.90 al mes República Dominicana USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes Uruguay USD 9,99 al mes USD 13,99 al mes USD 17,99 al mes Venezuela USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes España EUR 6,99 al mes EUR 13,99 al mes EUR 19,99 al mes Reino Unido £5,99 £12,99 £18,99 Australia $7,99 AUD $18,99 AUD $25,99 AUD India 199 rupias 499 rupias 649 rupias Japón ¥890 ¥1,590 ¥2,290 Canadá $7,99 CAD $18,99 CAD $23,99 CAD

Saúl 'Canelo' Álvarez defiende su título indiscutido del peso supermediano ante Terence Crawford este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas. | Crédito: netflix.com

Cartelera principal del evento Canelo vs. Crawford

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: Pelea de campeonato, 12 rounds por el campeonato indiscutible de peso supermediano.

Callum Walsh vs Fernando Vargas Jr., 10 rounds, superwelter

Christian Mbilli vs Lester Martínez, 12 rounds, supermediano

Mohammed Alakel vs John Ornelas, 6 rounds, superpluma

Serhii Bohachuk vs Brandon Adams, 10 rounds, superwelter

Ivan Dychko vs Jermaine Franklin Jr., 10 rounds, pesado

Steven Nelson vs. Raiko Santana, 10 rounds, supermediano

Reito Tsutsumi vs Javier Martínez, 6 rounds, superpluma

Sultan Almohamed vs Martin Caraballo, 4 rounds, ligero

Marco Verde vs Sona Akale, 6 rounds, supermediano

Fecha, horario y dónde ver la pelea Canelo vs. Crawford

Datos claves que debes conocer para ver la pelea entre Canelo vs. Crawford hoy, 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Fecha : sábado

: sábado Hora: 9 pm ET

9 pm ET Canelo Álvarez vs. Terrence Crawford, evento principal, caminatas en jaula : 11 p. m. ET

: 11 p. m. ET Transmisión: Netflix

