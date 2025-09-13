La tan esperada e histórica “pelea del siglo” por el título unificado de peso supermediano entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence “Bud” Crawford, será hoy 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas. (Foto: Getty Images)
Jairo Rúa
Jairo Rúa

La tan esperada e histórica “pelea del siglo” por el título unificado de peso supermediano entre Saúl “Canelo” Álvarez y el campeón de cuatro divisiones, Terence “Bud” Crawford, se celebrará hoy, sábado 13 de septiembre, en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Para ver la pelea de boxeo en vivo online desde cualquier dispositivo móvil, podrás hacerlo a través de la señal de Netflix en directo con una suscripción mensual. Conoce los horarios, cartelera principal y más detalles de los protagonistas.

Considerado uno de los boxeadores más destacados de su generación por su tamaño y potencia, Canelo Álvarez ostenta los cinturones supermedianos del CMB, la AMB, la OMB y la FIB. Su récord profesional es de 63 victorias, 2 derrotas y 2 empates, con 39 victorias por la vía del nocaut. El pasado mes de mayo, Álvarez se convirtió en campeón indiscutible de las 168 libras por segunda vez, luego de superar a William Scull por decisión en un evento en Riad, Arabia Saudita.

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford en vivo: ver la pelea este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas.
Con un impecable récord de 41 victorias (31 por nocaut), Crawford, famoso por su destreza técnica, regresa al cuadrilátero tras su última pelea en agosto de 2024. Su más reciente triunfo, una victoria por decisión unánime sobre Israil Madrimov, le aseguró el título interino superwélter de la OMB. La decisión de subir dos categorías para desafiar a Canelo Álvarez, junto con su historial de logros, anticipa un enfrentamiento épico.

¿A qué hora ver la pelea Canelo vs. Crawford en todo el mundo?

Conoce los horarios por país para ver la pelea entre Canelo Álvarez vs. Terence Crawford hoy, sábado 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos.

PAÍSHORARIO
México 7:00 p.m.
Nicaragua7:00 p.m.
Guatemala7:00 p.m.
El Salvador7:00 p.m.
Honduras7:00 p.m.
Costa Rica7:00 p.m.
Perú8:00 p.m.
Ecuador8:00 p.m.
Colombia8:00 p.m.
Bolivia9:00 p.m.
Venezuela9:00 p.m.
Chile9:00 p.m.
República Dominicana9:00 p.m.
Puerto Rico9:00 p.m.
Argentina 10:00 p.m.
Uruguay10:00 p.m.
Paraguay10:00 p.m.
Brasil10:00 p.m.
Reino Unido 2:00 a.m.
España 3:00 a.m. (14/09)
Alemania3:00 a.m. (14/09)
Italia3:00 a.m. (14/09)

Dónde ver Canelo vs. Crawford EN VIVO ONLINE vía Netfli

Desde los Estados Unidos y a nivel mundial, podrás seguir la pelea Canelo vs. Crawford está disponible en Netflix. Las suscripciones empiezan desde $7.99 al mes, con planes adicionales (sin anuncios, premium y mayor resolución) por $17.99 y $24.99.

PAÍSPRECIO DEL PLAN BÁSICOPRECIO DEL PLAN ESTÁNDARPRECIO DEL PLAN PREMIUM
Estados Unidos (USA)$7.99 al mes$15.49 al mes$22.99 al mes
Puerto Rico$7.99 al mes$15.49 al mes$22.99 al mes
ArgentinaARS 5999 al mesARS 9999 al mesARS 13 499 al mes
BoliviaUSD3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
ChileCLP 6540 al mesCLP 9190 al mesCLP 11 790 al mes
ColombiaCOP 18.900 al mesCOP 29.900 al mesCOP 44.900 al mes
Costa RicaUSD 8,99 al mesUSD 12,99 al mesUSD 15,99 al me
CubaUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
EcuadorUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
El SalvadorUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
GuatemalaUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
HondurasUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
MéxicoMXN 119 al mesMXN 249 al mesMXN 329 al mes
NicaraguaUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
PanamáUSD 4,99 al mesUSD 8,99 al mesUSD 12,99 al mes
ParaguayUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
PerúPEN 28.90 al mesPEN 40.90 al mesPEN 52.90 al mes
República DominicanaUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
UruguayUSD 9,99 al mesUSD 13,99 al mesUSD 17,99 al mes
VenezuelaUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
EspañaEUR 6,99 al mesEUR 13,99 al mesEUR 19,99 al mes
Reino Unido£5,99£12,99£18,99
Australia$7,99 AUD$18,99 AUD$25,99 AUD
India199 rupias499 rupias649 rupias
Japón¥890¥1,590¥2,290
Canadá$7,99 CAD$18,99 CAD$23,99 CAD
Saúl 'Canelo' Álvarez defiende su título indiscutido del peso supermediano ante Terence Crawford este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas. | Crédito: netflix.com
Cartelera principal del evento Canelo vs. Crawford

  • Canelo Álvarez vs Terence Crawford: Pelea de campeonato, 12 rounds por el campeonato indiscutible de peso supermediano.
  • Callum Walsh vs Fernando Vargas Jr., 10 rounds, superwelter
  • Christian Mbilli vs Lester Martínez, 12 rounds, supermediano
  • Mohammed Alakel vs John Ornelas, 6 rounds, superpluma
  • Serhii Bohachuk vs Brandon Adams, 10 rounds, superwelter
  • Ivan Dychko vs Jermaine Franklin Jr., 10 rounds, pesado
  • Steven Nelson vs. Raiko Santana, 10 rounds, supermediano
  • Reito Tsutsumi vs Javier Martínez, 6 rounds, superpluma
  • Sultan Almohamed vs Martin Caraballo, 4 rounds, ligero
  • Marco Verde vs Sona Akale, 6 rounds, supermediano

Fecha, horario y dónde ver la pelea Canelo vs. Crawford

Datos claves que debes conocer para ver la pelea entre Canelo vs. Crawford hoy, 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium de Las Vegas.

  • Fecha : sábado
  • Hora: 9 pm ET
  • Canelo Álvarez vs. Terrence Crawford, evento principal, caminatas en jaula : 11 p. m. ET
  • Transmisión: Netflix
Cómo, cuándo y dónde ver Canelo Álvarez vs. Terence Crawford por Netflix
Saúl 'Canelo' Álvarez defiende su título indiscutido de peso supermediano contra Terence Crawford en el evento estelar de una cartelera de boxeo de primer nivel este sábado 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). | Crédito: Ronie Bautista / GEC
