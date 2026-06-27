Luego de vencer con autoridad a Austria y asegurarse matemáticamente el primer lugar del Grupo J, la Selección Argentina cambia rápido el chip y ya piensa en su tercer y último partido de la fase de grupos frente a Jordania, este sábado 27 de junio, desde las 23:00 (hora de Buenos Aires) / 22:00 ET, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, por la Copa Mundial de la FIFA 2026. Desde Estados Unidos, te cuento cómo y dónde ver el partido EN VIVO desde cualquier estado del país, ya sea en tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV, con la lista completa de canales de señal abierta, cable y plataformas digitales autorizadas para la transmisión.
¿Dónde ver Argentina vs. Jordania EN VIVO GRATIS por TV y Online en EE.UU.?
Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online disponibles para verel partido entre Argentina vs. Jordania EN VIVO y EN DIRECTO por la tercera jornada del Mundial 2026 en diferentes estado de EE.UU.
|Región de EE.UU.
|Tipo de señal
|Ejemplos típicos de canales/plataformas para Mundial*
|Tipo de acceso
|Costa Este (ET)
|TV por cable/satélite
|Canal en inglés de la cadena con derechos (ej. señal estilo Fox/FS1) + canal en español (ej. señal estilo Telemundo/Universo, según acuerdo vigente)
|Suscripción de TV paga (cable, satélite o IPTV)
|Costa Este (ET)
|Streaming oficial
|App/web de la cadena en inglés + app/web de la cadena en español (requieren suscripción o login de TV paga)
|Suscripción directa o autenticación con proveedor
|Costa Este (ET)
|TV en vivo OTT
|Plataformas tipo YouTube TV, Hulu + Live TV, Fubo, DirecTV Stream, Sling (según incluyan el canal dueño de los derechos)
|Suscripción mensual
|Zona Central (CT)
|TV por cable/satélite
|Mismo paquete de canales que en ET, con horario ajustado a CT
|Suscripción de TV paga
|Zona Central (CT)
|Streaming oficial
|Misma app/web oficial; se adapta a huso horario del dispositivo
|Suscripción o login de TV
|Zona Central (CT)
|TV en vivo OTT
|Mismas plataformas OTT nacionales disponibles que en ET
|Suscripción mensual
|Zona Montaña (MT)
|TV por cable/satélite
|Canales nacionales con derechos (inglés/español) disponibles en el lineup local
|Suscripción de TV paga
|Zona Montaña (MT)
|Streaming oficial
|Mismas apps oficiales; se muestran horarios locales
|Suscripción o login de TV
|Zona Montaña (MT)
|TV en vivo OTT
|Plataformas OTT nacionales que ofrezcan esos canales
|Suscripción mensual
|Costa Pacífico (PT)
|TV por cable/satélite
|Canales nacionales con derechos (inglés/español) en horario PT
|Suscripción de TV paga
|Costa Pacífico (PT)
|Streaming oficial
|Apps/web oficiales de la cadena en inglés y español
|Suscripción o login de TV
|Costa Pacífico (PT)
|TV en vivo OTT
|OTT nacionales con los canales titulares de derechos
|Suscripción mensual
¿A qué hora juega Argentina vs. Jordania HOY 27 de junio por el Mundial?
El partido Argentina vs Jordania se juega el sábado 27 de junio a las 23:00 hora de Argentina. En Estados Unidos del Este (ET) son las 22:00 para algunos partidos, pero también aparecen listados con 23:00 ET para otros cruces según sede y día.
|Región / Huso horario EE.UU.
|Ciudad de referencia
|Hora del partido el 27 de junio
|Eastern Time (ET)
|Nueva York, Miami, Washington D.C.
|23:00 (11:00 p. m.)
|Central Time (CT)
|Chicago, Dallas, Houston
|22:00 (10:00 p. m.)
|Mountain Time (MT)
|Denver, Salt Lake City
|21:00 (9:00 p. m.)
|Pacific Time (PT)
|Los Ángeles, San Francisco, Seattle
|20:00 (8:00 p. m.)
|Alaska Time (AKT)
|Anchorage
|19:00 (7:00 p. m.) — ajustado restando 1 hora respecto a PT
|Hawaii-Aleutian Time (HAT)
|Honolulu
|17:00 (5:00 p. m.) — ajustado restando 3 horas respecto a PT
Fecha, hora, TV y dónde ver Argentina vs. jordania
- Fecha: Sábado 27 de junio de 2026
- Partido: Argentina vs. Jordania, por la jornada 3 del Grupo J del Mundial 2026
- Hora: 23 horas Buenos Aires / 21 horas Bogotá / 20 horas CDMX
- TV: DIRECTV Sports (DSports)
- Streaming: DGO
- Lugar: AT&T Stadium
- Ciudad: Arlington, Houston, Texas
- País: Estados Unidos