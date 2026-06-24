Entramos a la recta final de la fase de grupos del Mundial 2026. Si bien algunas selecciones lograron asegurar sus boletos a los dieciseisavos de final, otras se juegan su última carta y buscan llegar a dicha instancia como el mejor tercero. A continuación, te mostramos cómo marcha la tabla.

Paraguay, Suecia, Escocia, Croacia, Ecuador, Bélgica son algunas de las selecciones que están pugnando por clasificar a los dieciseisavos de final como los mejores terceros del Mundial.

‘El Tri’ no pasó del empate sin goles ante la debutante Curazao, y quedó al borde de la eliminación, pero se jugará ante Alemania su última chance. (Foto: Getty)

Tabla de posiciones de los mejores terceros del Mundial 2026

Equipos PJ Diferencia de gol Puntos Suecia (Grupo F) 2 0 3 Escocia (Grupo C) 2 0 3 Croacia (Grupo L) 2 -1 3 Argelia* (J) 2 -2 3 Paraguay* (D) 2 -2 3 Cabo Verde (H) 2 0 2 Bélgica (G) 2 0 2 R.D. de Congo (K) 2 -1 1 República Checa (A) 2 -1 1 Ecuador (E) 2 -1 1 Bosnia (B) 2 -3 1 Senegal (I) 2 -3 1

*Argelia y Paraguay están igualados en puntos y diferencia de goles. El orden en la tabla se define por conducta deportiva. Argelia tiene -1 y Paraguay -11.

Clasifican los 8 primeros de la tabla de posiciones.

Por ahora, Suecia, Escocia, Croacia, Argelia, Paraguay, Cabo Verde, Bélgica y R.D. Congo son los clasificados como mejores terceros del Mundial 2026.

Los criterios para el desempate en la tabla de posiciones de los mejores terceros

En caso de que los equipos coincidan en puntos, la FIFA determinó diversos puntos para definir el orden en la tabla de posiciones de los mejores terceros del Mundial 2026.

Mejor diferencia de goles.

Goles anotados.

Tabla de Fair Play: el equipo que acumule menos puntos en tarjetas (amarilla: -1 pto; doble amarilla: -3 ptos; roja directa: -4 ptos).

Posición en el Ranking FIFA previo al Mundial.

Los posibles rivales de los mejores terceros en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

A falta de partidos para cerrar la segunda fecha, por el momento estos son los cruces de los mejores terceros en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

29 de junio: Alemania vs. Mejor tercero

30 de junio: 1 del grupo I vs. Mejor tercero

1 de julio: Estados Unidos vs. Mejor tercero

1 de julio: 1 del grupo G vs. Mejor tercero

30 de junio: México vs. Mejor tercero

1 de julio: 1 del grupo L vs. Mejor tercero

2 de julio: 1 del grupo B vs. Mejor tercero

3 de Julio: 1 del grupo K vs. Mejor tercero