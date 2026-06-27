Tras vencer con autoridad a Austria y asegurar el primer lugar del grupo. la Selección Argentina cambiará rápidamente el chip para afrontar su tercer y último partido ante Jordania, este sábado 27 de junio, a partir de las 23 horas (Buenos Aires) / 22 horas ET en el AT&T Stadium en Arlington, Texas, Estados Unidos, correspondiente por el grupo J de la Copa Mundial 2026. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo desde tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica? A continuación, te comparto cuál es la transmisión por señal abierta, cable y streaming online desde el lugar que te encuentres.
¿Dónde ver Argentina vs. Jordania EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online?
Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online disponibles para verel partido entre Argentina vs. Jordania EN VIVO y EN DIRECTO por la tercera jornada del Mundial 2026.
|País / Región
|TV / Cable principales
|Streaming / Online principales
|México (todas las zonas)
|Canal 5, TUDN, Azteca
|VIX Premium (Pase Mundial 2026)
|Estados Unidos (todas las zonas)
|FOX
|Plataformas oficiales de FOX (app / web del canal)
|Argentina
|DSports, Telefe, TyC Sports (según programaciones locales)
|DGO, Paramount+, Telefe digital, TyC Sports Play (según grilla)
|Uruguay
|DSports
|DGO, Paramount+
|Chile
|DSports, Chilevisión
|DGO, Paramount+
|Paraguay
|DSports
|DGO
|Bolivia
|DSports
|DGO
|Venezuela
|DSports
|DGO (donde esté disponible)
|Perú
|DSports, América TV
|DGO, América TVGO
|Colombia
|DSports, Caracol TV
|DGO, Caracol Play (según programación)
|Ecuador
|DSports, Teleamazonas
|DGO
|Jordania
|beIN SPORTS MAX (derechos exclusivos del Mundial en el país)
|beIN SPORTS CONNECT
¿A qué hora juega Argentina vs. Jordania HOY sábado 27 de junio?
Conoce los horarios por región/país para ver el partido entre Argentina vs. Jordania en vivo y en directo este sábado 27 de junio por la tercera jornada del grupo J de la Copa Mundial 2026.
|País / Región
|Hora local del partido
|Día local
|México
|19:00
|Sábado 27
|México
|20:00
|Sábado 27
|México
|21:00
|Sábado 27
|Estados Unidos
|22:00
|Sábado 27
|Estados Unidos
|21:00
|Sábado 27
|Estados Unidos
|20:00
|Sábado 27
|Estados Unidos
|19:00
|Sábado 27
|Argentina
|23:00
|Sábado 27
|Uruguay
|23:00
|Sábado 27
|Chile
|22:00
|Sábado 27
|Paraguay
|22:00
|Sábado 27
|Bolivia
|22:00
|Sábado 27
|Venezuela
|22:00
|Sábado 27
|Perú
|21:00
|Sábado 27
|Colombia
|21:00
|Sábado 27
|Ecuador
|21:00
|Sábado 27
|Jordania
|05:00 aprox.
|Domingo 28
Horario, TV y dónde ver en vivo Colombia vs Portugal por la Copa Mundial FIFA 2026
- Fecha: Sábado 27 de junio de 2026
- Partido: Argentinav s. Jordania, por la jornada 3 del Grupo J del Mundial 2026
- Hora: 23 horas Buenos Aires / 21 horas Bogotá / 20 horas CDMX
- TV: DIRECTV Sports (DSports)
- Streaming: DGO
- Lugar: AT&T Stadium
- Ciudad: Arlington, Houston, Texas
- País: Estados Unidos