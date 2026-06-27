Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido Argentina vs. Jordania EN VIVO y EN DIRECTO por la tercera jornada del grupo K de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido Argentina vs. Jordania EN VIVO y EN DIRECTO por la tercera jornada del grupo K de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

Tras vencer con autoridad a Austria y asegurar el primer lugar del grupo. la cambiará rápidamente el chip para afrontar su tercer y último partido ante Jordania, este sábado 27 de junio, a partir de las 23 horas (Buenos Aires) / 22 horas ET en el AT&T Stadium en Arlington, Texas, Estados Unidos, correspondiente por el grupo J de la Copa Mundial 2026. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo desde tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica? A continuación, te comparto cuál es la transmisión por señal abierta, cable y streaming online desde el lugar que te encuentres.

¿Dónde ver Argentina vs. Jordania EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online?

Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online disponibles para verel partido entre Argentina vs. Jordania EN VIVO y EN DIRECTO por la tercera jornada del Mundial 2026.

País / RegiónTV / Cable principalesStreaming / Online principales
México (todas las zonas)Canal 5, TUDN, AztecaVIX Premium (Pase Mundial 2026)
Estados Unidos (todas las zonas)FOXPlataformas oficiales de FOX (app / web del canal)
ArgentinaDSports, Telefe, TyC Sports (según programaciones locales)DGO, Paramount+, Telefe digital, TyC Sports Play (según grilla)
UruguayDSportsDGO, Paramount+
ChileDSports, ChilevisiónDGO, Paramount+
ParaguayDSportsDGO
BoliviaDSportsDGO
VenezuelaDSportsDGO (donde esté disponible)
PerúDSports, América TVDGO, América TVGO
ColombiaDSports, Caracol TVDGO, Caracol Play (según programación)
EcuadorDSports, TeleamazonasDGO
JordaniabeIN SPORTS MAX (derechos exclusivos del Mundial en el país)beIN SPORTS CONNECT
DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido Argentina vs. Jordania hoy por la Jornada 3 del grupo J del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO
DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido Argentina vs. Jordania hoy por la Jornada 3 del grupo J del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿A qué hora juega Argentina vs. Jordania HOY sábado 27 de junio?

Conoce los horarios por región/país para ver el partido entre Argentina vs. Jordania en vivo y en directo este sábado 27 de junio por la tercera jornada del grupo J de la Copa Mundial 2026.

País / RegiónHora local del partidoDía local
México19:00Sábado 27
México20:00Sábado 27
México21:00Sábado 27
Estados Unidos22:00Sábado 27
Estados Unidos21:00Sábado 27
Estados Unidos20:00Sábado 27
Estados Unidos19:00Sábado 27
Argentina23:00Sábado 27
Uruguay23:00Sábado 27
Chile22:00Sábado 27
Paraguay22:00Sábado 27
Bolivia22:00Sábado 27
Venezuela22:00Sábado 27
Perú21:00Sábado 27
Colombia21:00Sábado 27
Ecuador21:00Sábado 27
Jordania05:00 aprox.Domingo 28

Horario, TV y dónde ver en vivo Colombia vs Portugal por la Copa Mundial FIFA 2026

  • Fecha: Sábado 27 de junio de 2026
  • Partido: Argentinav s. Jordania, por la jornada 3 del Grupo J del Mundial 2026
  • Hora: 23 horas Buenos Aires / 21 horas Bogotá / 20 horas CDMX
  • TV: DIRECTV Sports (DSports)
  • Streaming: DGO
  • Lugar: AT&T Stadium
  • Ciudad: Arlington, Houston, Texas
  • País: Estados Unidos
TV PÚBLICA, TELEFE, TYC SPORTS y DIRECTV EN VIVO - ver partido Argentina vs. Jordania por TV y Online | Mundial | VIDEO
Argentina y Jordania se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 27 de junio por la Jornada 3 del Grupo J desde el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública, Telefe, Mi Telefe, TyC Sports, Flow Sports, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE ARGENTINA EN X DE @Argentina)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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