Tras vencer con autoridad a Austria y asegurar el primer lugar del grupo. la Selección Argentina cambiará rápidamente el chip para afrontar su tercer y último partido ante Jordania, este sábado 27 de junio, a partir de las 23 horas (Buenos Aires) / 22 horas ET en el AT&T Stadium en Arlington, Texas, Estados Unidos, correspondiente por el grupo J de la Copa Mundial 2026 . ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo desde tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica? A continuación, te comparto cuál es la transmisión por señal abierta, cable y streaming online desde el lugar que te encuentres.

¿Dónde ver Argentina vs. Jordania EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online?

Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online disponibles para verel partido entre Argentina vs. Jordania EN VIVO y EN DIRECTO por la tercera jornada del Mundial 2026.

País / Región TV / Cable principales Streaming / Online principales México (todas las zonas) Canal 5, TUDN, Azteca VIX Premium (Pase Mundial 2026) Estados Unidos (todas las zonas) FOX Plataformas oficiales de FOX (app / web del canal) Argentina DSports, Telefe, TyC Sports (según programaciones locales) DGO, Paramount+, Telefe digital, TyC Sports Play (según grilla) Uruguay DSports DGO, Paramount+ Chile DSports, Chilevisión DGO, Paramount+ Paraguay DSports DGO Bolivia DSports DGO Venezuela DSports DGO (donde esté disponible) Perú DSports, América TV DGO, América TVGO Colombia DSports, Caracol TV DGO, Caracol Play (según programación) Ecuador DSports, Teleamazonas DGO Jordania beIN SPORTS MAX (derechos exclusivos del Mundial en el país) beIN SPORTS CONNECT

DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido Argentina vs. Jordania hoy por la Jornada 3 del grupo J del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿A qué hora juega Argentina vs. Jordania HOY sábado 27 de junio?

Conoce los horarios por región/país para ver el partido entre Argentina vs. Jordania en vivo y en directo este sábado 27 de junio por la tercera jornada del grupo J de la Copa Mundial 2026.

País / Región Hora local del partido Día local México 19:00 Sábado 27 México 20:00 Sábado 27 México 21:00 Sábado 27 Estados Unidos 22:00 Sábado 27 Estados Unidos 21:00 Sábado 27 Estados Unidos 20:00 Sábado 27 Estados Unidos 19:00 Sábado 27 Argentina 23:00 Sábado 27 Uruguay 23:00 Sábado 27 Chile 22:00 Sábado 27 Paraguay 22:00 Sábado 27 Bolivia 22:00 Sábado 27 Venezuela 22:00 Sábado 27 Perú 21:00 Sábado 27 Colombia 21:00 Sábado 27 Ecuador 21:00 Sábado 27 Jordania 05:00 aprox. Domingo 28

Horario, TV y dónde ver en vivo Colombia vs Portugal por la Copa Mundial FIFA 2026

Fecha: Sábado 27 de junio de 2026

Sábado 27 de junio de 2026 Partido: Argentinav s. Jordania, por la jornada 3 del Grupo J del Mundial 2026

Argentinav s. Jordania, por la jornada 3 del Grupo J del Mundial 2026 Hora: 23 horas Buenos Aires / 21 horas Bogotá / 20 horas CDMX

23 horas Buenos Aires / 21 horas Bogotá / 20 horas CDMX TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DGO

DGO Lugar: AT&T Stadium

AT&T Stadium Ciudad: Arlington, Houston, Texas

Arlington, Houston, Texas País: Estados Unidos

Argentina y Jordania se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 27 de junio por la Jornada 3 del Grupo J desde el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública, Telefe, Mi Telefe, TyC Sports, Flow Sports, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE ARGENTINA EN X DE @Argentina)