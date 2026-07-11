El enfrentamiento Inglaterra vs. Noruega por los cuartos de final del Mundial se disputará este sábado 11 de julio a las 23 horas peninsular desde el Hard Rock Stadium de Miami . Los Three Lions llevan la ventaja: en los últimos 12 duelos registran siete victorias, tres empates y solo dos derrotas frente al equipo nórdico. Para todo el público español, podrás seguir el partido en directo a través de la señal de DAZN Mundial por TV y streaming online en todas sus plataformas digitales.

¿Cómo ver DAZN Mundial EN DIRECTO, partido Inglaterra vs. Noruega desde el territorio español?

Para los aficionados al fútbol en el territorio español, DAZN anunció a todos sus suscriptores que podrán añadir a sus planes toda la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, es decir, podrán ver los 104 partidos en directo y a la carta -incluido el Inglaterra vs. Noruega- con un pago único de 19,99€ y disfrutarlo desde la primera jornada.

Para seguir en DAZN el Mundial 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en 16 estadios repartidos a través de Estados Unidos, Canadá y México, será necesario contar con una suscripción activa a cualquiera de sus planes disponibles.

¿Cómo contratar DAZN en España para ver el Mundial 2026?

Para ver en España la Copa del Mundo FIFA 2026 completo en DAZN necesitas tener una suscripción activa a cualquiera de sus planes y añadir el paquete del Mundial, que tiene un coste adicional de 19,99 € en pago único.

Pasos para contratar DAZN en España

Si ya eres usuario de DAZN Si eres nuevo usuario Inicia sesión en la plataforma y accede a tu área de cliente para añadir el paquete del Mundial por los 19,99 € adicionales. Entra en la web oficial de DAZN y crea una cuenta seleccionando el plan que mejor se adapte a tus necesidades (como los planes F1, Esencial o Premium). Durante el proceso de alta podrás añadir el paquete para ver todos los partidos del Mundial.

Horario, TV y dónde ver Inglaterra vs. Noruega EN VIVO por 16avos del Mundial 2026

Fecha: Sábado 11 de julio de 2026

Sábado 11 de julio de 2026 Estadio: Hard Rock Stadium de Arlington, Miami, Estados Unidos

Hard Rock Stadium de Arlington, Miami, Estados Unidos Horario: 23:00 horas España

23:00 horas España Canal TV: DAZN

DAZN Streaming: DAZN Mundial