Dos de los goleadores más temidos del fútbol mundial se encontrarán este sábado en Miami cuando Noruega e Inglaterra disputen uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026. De un lado estará Erling Haaland, líder ofensivo de la sorprendente selección noruega y máximo anotador del torneo con siete goles. Del otro aparecerá Harry Kane, capitán inglés y referente de una selección que vuelve a situarse entre las principales candidatas al título.

La serie reúne además dos trayectorias muy diferentes hacia esta instancia. Noruega aterriza en Miami impulsada por la histórica eliminación de Brasil, mientras que Inglaterra tuvo que superar una exigente batalla frente a México para mantenerse con vida. El premio para el vencedor será un lugar entre los cuatro mejores equipos del campeonato.

La eliminatoria se disputará en el Hard Rock Stadium y definirá al tercer semifinalista del torneo. El encuentro comenzará a las 14:00 horas del Centro de México y pondrá frente a frente a dos selecciones que atraviesan uno de sus mejores momentos en la competición.

Para los aficionados mexicanos, la cobertura podrá seguirse EN VIVO, ONLINE y GRATIS por Canal 5 de Televisa, mientras que TUDN ofrecerá la transmisión completa a través de televisión de paga y plataformas digitales.

TL;DR del Noruega vs. Inglaterra por el Mundial 2026

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS

📺 TUDN EN VIVO

💻 Streaming: ViX y TUDN

🕐 Hora: 14:00 del Centro de México

🏟️ Estadio: Hard Rock Stadium

🌎 Cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Noruega vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

El partido entre Noruega e Inglaterra se transmite EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga de México.

Canales de Canal 5 en México

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

También es posible seguir la cobertura del encuentro mediante plataformas digitales como ViX y TUDN, que permiten acceder a transmisiones en vivo desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV compatibles.

Dispositivos compatibles

Smart TV

Android TV

Apple TV

Chromecast

Teléfonos Android

iPhone

iPad

Tablets

Computadoras Windows

Computadoras Mac

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Noruega vs. Inglaterra por la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN ofrecerá una cobertura especial del partido con programación previa, análisis, alineaciones confirmadas y transmisión en directo desde Miami.

Canales de TUDN en México

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Noruega vs. Inglaterra en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga.

Canales de TUDN USA

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo Noruega vs. Inglaterra por la Copa Mundial FIFA 2026

Partido Noruega vs. Inglaterra Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Cuartos de final) Fecha Viernes 11 de julio de 2026 Horario 14:00 horas del Centro de México TV abierta Canal 5 TV de paga TUDN Streaming ViX y TUDN Estadio Hard Rock Stadium Ciudad Miami, Florida (Estados Unidos)

Análisis de Noé Yactayo

“Los cuartos de final presentan uno de los duelos individuales más atractivos de todo el Mundial 2026: Erling Haaland contra Harry Kane. Ambos delanteros llegan entre los máximos goleadores del torneo y representan buena parte de las aspiraciones de sus respectivas selecciones. Haaland ha transformado a Noruega en una amenaza real para cualquier potencia gracias a una combinación de potencia física, definición y capacidad para aparecer en los momentos más importantes. Su doblete contra Brasil fue una declaración de intenciones.”

“Inglaterra, sin embargo, posee una profundidad de plantilla que pocas selecciones pueden igualar. Kane continúa siendo el referente ofensivo, pero alrededor suyo aparecen futbolistas capaces de desequilibrar por sí solos como Jude Bellingham, Bukayo Saka o Anthony Gordon. Esa variedad de recursos convierte a los ingleses en uno de los candidatos más sólidos para alcanzar la final.”

“La gran incógnita será comprobar si Noruega puede sostener el ritmo competitivo que mostró frente a Brasil. Si Odegaard consigue controlar los tiempos del partido y Haaland encuentra espacios para atacar la espalda de los centrales ingleses, la sorpresa es perfectamente posible. Pero si Inglaterra logra imponer la posesión y acercar el juego al área rival, la experiencia de Kane y la calidad de Bellingham podrían terminar inclinando la balanza. Todo apunta a una eliminatoria mucho más equilibrada de lo que sugieren los antecedentes históricos.”