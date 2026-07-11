Día clave para conocer a los últimos semifinalistas del Mundial 2026. Este sábado 11 de julio, no te pierdas la transmisión de Inglaterra vs. Noruega, por los cuartos de final, desde el Hard Rock Stadium de Miami, encuentro de pronóstico reservado entre dos potencias del Viejo Continente. A continuación, te cuento cuáles son los canales de TV y los horarios para seguir el Inglaterra vs. Noruega minuto a minuto desde diferentes partes de Latinoamérica y Estados Unidos.
¿A qué hora juega Inglaterra vs. Noruega hoy por el Mundial de Fútbol 2026?
Estos son los horarios para que puedas seguir el partido de Inglaterra vs. Noruega minuto a minuto, encuentro de la ronda de cuartos de final del Mundial de Fútbol 2026.
- Argentina: 6:00 p.m.
- Bolivia: 5:00 p.m.
- Chile: 5:00 p.m.
- Colombia: 4:00 p.m.
- Ecuador: 4:00 p.m.
- Estados Unidos: 5:00 p.m. ET / 4:00 p.m. CT / 3:00 p.m. MT / 2:00 p.m. PT.
- Centroamérica: 3:00 p.m.
- México: 3:00 p.m. (CDMX).
- Paraguay: 6:00 p.m.
- Perú: 4:00 p.m.
- Uruguay: 6:00 p.m.
- Venezuela: 5:00 p.m.
¿Qué canal transmite Inglaterra vs. Noruega EN VIVO por el Mundial 2026?
Aquí te dejaré con los canales de TV abierta para que puedas ver la transmisión de Inglaterra vs. Noruega EN VIVO y EN DIRECTO desde diferentes partes del mundo, por la ronda de cuartos de final del Mundial de Fútbol 2026.
- Argentina: No hay transmisión por TV abierta.
- Bolivia: No hay transmisión por TV abierta.
- Chile: No hay transmisión por TV abierta.
- Colombia: No hay transmisión por TV abierta.
- Ecuador: No hay transmisión por TV abierta.
- Estados Unidos: FOX (mercados seleccionados) y Telemundo.
- México: Canal 5 (Las Estrellas) y Azteca 7.
- Paraguay: No hay transmisión por TV abierta.
- Perú: No hay transmisión por TV abierta.
- Uruguay: No hay transmisión por TV abierta.
- Venezuela: No hay transmisión por TV abierta.
Ahora, te dejaré con los canales de TV Paga y Streaming para seguir Inglaterra vs. Noruega.
- Argentina: TyC Sports Play, Mi Telefe, TV Pública web, DSports, DGO y Paramount+.
- Bolivia: Tigo Sports y ENTEL TV.
- Chile: DSports, DGO y Paramount+.
- Colombia: DSports, DGO y Paramount+.
- Ecuador: DSports, DGO y Paramount+.
- Estados Unidos: FOX Sports, Telemundo, Peacock, fuboTV y YouTube TV.
- Centroamérica: Tigo Sports, FOX Sports, FOX One y ViX.
- México: TUDN, ViX Premium y Sky.
- Paraguay: Tigo Sports y Tigo Sports App.
- Perú: TVGo, DSports, DGO y Paramount+.
- Uruguay: DSports, DGO y Paramount+.
- Venezuela: DSports por SimpleTV/Inter, DGO y Disney+ Premium.
Inglaterra vs. Noruega: posibles alineaciones
- Inglaterra: Jordan Pickford, Ezri Konsa,John Stones, Marc Guehi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane.
- Noruega: Orjan Nyland, Julian Ryerson, Kristoffer Ajer,Torbjorn Heggem,David Moller Wolfe, Sander Berg, Patrick Berge, Martin Odegaard, Alexader Sørloth, Erling Haaland y Antonio Nusa.