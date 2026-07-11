Un partido con sabor a final. Inglaterra se enfrentará a Noruega hoy sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium, Miami, Florida, Estados Unidos, desde las 18:00 horas de Argentina y Paraguay, 16:00 horas de Colombia, Ecuador y Perú y 17:00 horas de Chile . Ambas selecciones están atravesando un gran momento deportivo, cuentan con destacadas figuras que están marcando la diferencia en la Copa del Mundo.

Tras sorprender y eliminar a Brasil del Mundial, Noruega se posiciona como una de las gratas novedades del certamen. Los ‘Vikingos’, de la mano de Erling Haaland, son fuertes en la ofensiva y ordenados al momento de defender. Comprenden la estrategia de Stale Solbakken y se adaptan a las exigencias de su rival.

Inglaterra, por su parte, es uno de los favoritos para llevarse el Mundial. Los Tres Leones son un equipo fuerte y cuentan con destacadas figuras en todos los sectores del campo. Jude Bellingham y Harry Kane se llevan los reflectores. Ambos son los principales referentes del conjunto liderado por Thomas Tuchel.

Para los aficionados de Sudamérica, la transmisión oficial estará disponible a través de DIRECTV Sports (DSports) y de la plataforma de streaming DGO, que llevarán en vivo toda la cobertura desde Miami.

Consulta los horarios y canales de transmisión para ver Noruega vs. Inglaterra en vivo y en directo, este sábado 11 de julio, por los cuartos de final del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Inglaterra vs. Noruega por el Mundial 2026?

Los suscriptores de DIRECTV Sports en Sudamérica podrán seguir todas las incidencias del partido entre Inglaterra vs. Noruega correspondiente a los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

La cobertura incluirá programas previos, análisis tácticos, entrevistas, estadísticas en tiempo real y la transmisión completa desde Hard Rock Stadium, Miami, Florida, Estados Unidos.

Canales de DSports

Canal 610 SD y 1610 HD de DSports

Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K

Países donde transmite DIRECTV Sports

Argentina

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Uruguay

Venezuela

¿Cómo ver DGO ONLINE por Internet, Inglaterra vs. Noruega?

A través de DIRECTV GO (DGO) podrás seguir el partido entre Inglaterra vs. Noruega desde cualquier lugar con conexión a internet. La plataforma transmite las señales de DSports en vivo y ofrece acceso a la cobertura completa del Mundial FIFA 2026.

Para utilizar el servicio solo necesitas contar con una suscripción activa e iniciar sesión desde cualquiera de los dispositivos compatibles.

Dispositivos compatibles con DGO

Smart TV Samsung

Smart TV LG

Android TV

Apple TV

Amazon Fire TV Stick

Chromecast

Teléfonos Android

iPhone

Tablets Android

iPad

Computadoras Windows

Computadoras Mac

¿En qué países está disponible DGO?

La plataforma DGO se encuentra disponible en los principales mercados donde opera DIRECTV en Sudamérica.

País TV Streaming Argentina DSports DGO Chile DSports DGO Colombia DSports DGO Ecuador DSports DGO Perú DSports DGO Uruguay DSports DGO Venezuela DSports DGO

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. Noruega por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Inglaterra vs. Noruega Competición Copa Mundial FIFA 2026 – Cuartos de final Fecha Sábado 10 de julio de 2026 Hora Paraguay 18:00 Hora Perú y Ecuador 16:00 Hora Colombia 16:00 Hora Venezuela 17:00 Hora Chile 17:00 Hora Argentina y Uruguay 18:00 TV DIRECTV Sports (DSports) Streaming DIRECTV GO (DGO) Estadio Hard Rock Stadium (Estadio Miami) Ciudad Miami, Florida, Estados Unidos.