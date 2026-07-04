Todo listo para que la selección paraguaya busque otra clasificación histórica. Este sábado 4 de julio, el Lincoln Financial Field de Filadelfia será el escenario para ver el enfrentamiento de Paraguay vs. Francia, a través del Canal 8 de Unicanal, a partir de las 18:00 horas Asunción. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro viene de dejar en el camino a Alemania en penales, mientras que Francia continúa a paso firme y suma 4 victorias de 4 posibles, siendo una de las máximas candidatas en el Mundial 2026.
¿Dónde ver Unicanal EN VIVO GRATIS, partido Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026?
Si quieres ver Paraguay vs. Francia por la ronda de 16avos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, puedes sintonizar Unicanal en vivo gratis principalmente a través de su sitio web oficial, que ofrece streaming en directo de su programación. Además, el canal suele transmitir sus programas o mantener señal en vivo a través de su canal oficial de YouTube (Unicanal).
Opciones en línea gratis
Puedes ver la señal de Unicanal EN VIVO y de forma gratuita a través de sus plataformas digitales oficiales:
- Sitio Web Oficial: Accede directamente a la transmisión en directo desde la sección En Vivo de Unicanal.
- YouTube: Sigue la programación y transmisiones especiales desde el canal oficial de Unicanal en YouTube.
- Redes Sociales: Infórmate sobre coberturas alternativas o enlaces de streaming en su página de Unicanal en Facebook.
Televisión por cable en Paraguay
Si cuentas con un servicio de televisión de pago en territorio paraguayo, el canal se sintoniza sin costo adicional en las siguientes señales habituales:
|Tigo Star
|Claro TV
|Personal Flow
|Canal 8 (SD) y Canal 708 (HD)
|Canal 20
|Canal 14
¿Cómo ver Unicanal EN VIVO GRATIS por Canal 3.2, partido Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026?
Para ver el partido Paraguay vs. Francia por 16avos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 a través de Unicanal por el Canal 3.2 de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en Paraguay de forma gratuita, debes sintonizarlo por aire utilizando una antena UHF conectada a un televisor compatible.
Requisitos técnicos necesarios
|Televisor compatible
|Antena adecuada
|Tu televisor debe tener un sintonizador digital integrado bajo el estándar ISDB-Tb (el sistema oficial adoptado en Paraguay). Si tu televisor es antiguo, necesitarás un decodificador o conversor TDT externo conectado a la TV.
|Conecta una antena UHF (puedes usar una antena interna de interior o, para una mejor recepción, una antena externa instalada en el techo).
Pasos para sintonizar el canal 3.2
- Conexión: Conecta el cable de la antena UHF a la entrada trasera de tu televisor que dice Antenna In, Air, o RF.
- Menú de configuración: Enciende tu pantalla, presiona el botón Settings o Menú de tu control remoto y ve al apartado de Canales o Emisión.
- Búsqueda automática: Selecciona la opción Sintonización Automática o Búsqueda de canales. Asegúrate de elegir la opción de búsqueda por Aire o Antena (no por cable).
- Almacenamiento: Deja que el televisor escanee todas las frecuencias. Al finalizar, el sistema guardará el canal principal 3.1 (Trece HD) y su subcanal 3.2 (Unicanal HD).
Zonas de cobertura por aire
Esta señal digital abierta y gratuita se encuentra disponible principalmente en las siguientes zonas urbanas:
- Asunción y Gran Asunción.
- Ciudad del Este.
- Encarnación.
Datos clave del partido Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026
- Fecha: Sábado 04 de julio de 2026
- Partido: Paraguay vs. Francia por 16avos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026
- Hora: 6 p.m. hora de Asunción / 5 p.m. ET / 2 p.m. PT
- TV: Unicanal
- Estadio: Lincoln Financial Field de Filadelfia (EE.UU.)