Piero Hatto
mailPiero Hatto

Todo listo para que la selección paraguaya busque otra clasificación histórica. Este sábado 4 de julio, el Lincoln Financial Field de Filadelfia será el escenario para ver el enfrentamiento de Paraguay vs. Francia, a través del Canal 8 de Unicanal, a partir de las 18:00 horas Asunción. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro viene de dejar en el camino a Alemania en penales, mientras que Francia continúa a paso firme y suma 4 victorias de 4 posibles, siendo una de las máximas candidatas en el Mundial 2026.

El partido Paraguay vs. Francia por los octavos de final del Mundial 2026 ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Depor)
El partido Paraguay vs. Francia por los octavos de final del Mundial 2026 ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿Dónde ver Unicanal EN VIVO GRATIS, partido Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026?

Si quieres ver Paraguay vs. Francia por la ronda de 16avos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, puedes sintonizar Unicanal en vivo gratis principalmente a través de su sitio web oficial, que ofrece streaming en directo de su programación. Además, el canal suele transmitir sus programas o mantener señal en vivo a través de su .

Opciones en línea gratis

Puedes ver la señal de Unicanal EN VIVO y de forma gratuita a través de sus plataformas digitales oficiales:

  • Sitio Web Oficial: Accede directamente a la transmisión en directo desde la sección .
  • YouTube: Sigue la programación y transmisiones especiales desde el canal oficial de .
  • Redes Sociales: Infórmate sobre coberturas alternativas o enlaces de streaming en su página de Unicanal en Facebook.

Televisión por cable en Paraguay

Si cuentas con un servicio de televisión de pago en territorio paraguayo, el canal se sintoniza sin costo adicional en las siguientes señales habituales:

Tigo StarClaro TVPersonal Flow
Canal 8 (SD) y Canal 708 (HD)Canal 20Canal 14

¿Cómo ver Unicanal EN VIVO GRATIS por Canal 3.2, partido Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026?

Para ver el partido Paraguay vs. Francia por 16avos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 a través de por el Canal 3.2 de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en Paraguay de forma gratuita, debes sintonizarlo por aire utilizando una antena UHF conectada a un televisor compatible.

Requisitos técnicos necesarios

Televisor compatibleAntena adecuada
Tu televisor debe tener un sintonizador digital integrado bajo el estándar ISDB-Tb (el sistema oficial adoptado en Paraguay). Si tu televisor es antiguo, necesitarás un decodificador o conversor TDT externo conectado a la TV.Conecta una antena UHF (puedes usar una antena interna de interior o, para una mejor recepción, una antena externa instalada en el techo).

Pasos para sintonizar el canal 3.2

  1. Conexión: Conecta el cable de la antena UHF a la entrada trasera de tu televisor que dice Antenna In, Air, o RF.
  2. Menú de configuración: Enciende tu pantalla, presiona el botón Settings o Menú de tu control remoto y ve al apartado de Canales o Emisión.
  3. Búsqueda automática: Selecciona la opción Sintonización Automática o Búsqueda de canales. Asegúrate de elegir la opción de búsqueda por Aire o Antena (no por cable).
  4. Almacenamiento: Deja que el televisor escanee todas las frecuencias. Al finalizar, el sistema guardará el canal principal 3.1 (Trece HD) y su subcanal 3.2 (Unicanal HD).

Zonas de cobertura por aire

Esta señal digital abierta y gratuita se encuentra disponible principalmente en las siguientes zonas urbanas:

  • Asunción y Gran Asunción.
  • Ciudad del Este.
  • Encarnación.

Datos clave del partido Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026

  • Fecha: Sábado 04 de julio de 2026
  • Partido: Paraguay vs. Francia por 16avos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026
  • Hora: 6 p.m. hora de Asunción / 5 p.m. ET / 2 p.m. PT
  • TV: Unicanal
  • Estadio: Lincoln Financial Field de Filadelfia (EE.UU.)
TIGO SPORTS, Telemundo, DIRECTV, RTVE Play, Unicanal, GEN (Canal 12) y TRECE (CANAL 13) EN VIVO - ver partido Paraguay vs. Francia por TV y Online | VIDEO
Paraguay y Francia se enfrentan este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TRECE (Canal 13), GEN (Canal 12), Popu TV, Unicanal (Canal 8), RTVE Play, La 1 HD, GOL Caracol, Canal RCN, TV Azteca, Canal 5, TUDN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SUDANALYTICS EN X DE @sudanalytics_)
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