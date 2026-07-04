Piero Hatto
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El pueblo guaraní se paraliza para ver otro partido que puede quedar en la historia del fútbol paraguayo. Este sábado 4 de julio, mira la transmisión del Canal 12 de GEN para ver Paraguay vs. Francia en vivo y en directo, a partir de las 18:00 horas Asunción, desde el Lincoln Financial Field de Filadelfia, por los octavos de final del Mundial 2026. La selección paraguaya viene de eliminar a Alemania en tanda de penales, mientras que Francia acumula 4 triunfos consecutivos en el torneo.

Gen (Canal 12) transmite el partido Paraguay vs. Francia EN VIVO GRATIS hoy sábado 4 de julio, por los octavos de final de la Copa Mundial 2026 desde Filadelfia, Estados Unidos. (Foto: Composición Mag)
Gen (Canal 12) transmite el partido Paraguay vs. Francia EN VIVO GRATIS hoy sábado 4 de julio, por los octavos de final de la Copa Mundial 2026 desde Filadelfia, Estados Unidos. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde ver GEN EN VIVO, Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026?

GEN será una de las señales encargadas de transmitir el partido entre Paraguay vs. Francia por la ronda de dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura estará disponible mediante los principales operadores de televisión del país y una amplia red de cableoperadores regionales.

Canales nacionales de GEN

OperadorCanal
Tigo TVCanal 12 SD / 612 HD
Tigo DTHCanal 12 SD
Personal TVCanal 12 SD
FlowCanal 12 HD
Claro DTHCanal 16 HD
Claro IPTVCanal 16 HD
Copaco IPTVCanal 8 HD

Alto Paraná

CiudadOperadorCanal
Minga GuazúTV2 S.A.Canal 62
Santa RitaCable Santa RitaCanal 53 analógico / 11 digital
HernandariasTV H S.A.Canal 76 digital
Juan León MallorquínKaarendyCanal 10
HernandariasK.T.C MultimediaCanal 33

Amambay

CiudadOperadorCanal
Pedro Juan CaballeroFrontera Multicanal TV CableCanal 16
Pedro Juan CaballeroGosi TV CableCanal 26

Caaguazú

CiudadOperadorCanal
CaaguazúCable Color CaaguazúCanal 57
Coronel OviedoTV Max CableCanal 53
J.E. EstigarribiaSatelital CablevisiónCanal 43
Santa Rosa del MbutuyTV Única MbutuyCanal 15
CaaguazúTV Cable S.A.Canal 21
CaaguazúTalmec CaaguazúCanal 42

Caazapá

CiudadOperadorCanal
San Juan NepomucenoPunto MasterCanal 5
CaazapáCVC Imagen y ColorCanal 16
YutyIta KaruCanal 3

Central

CiudadOperadorCanal
ItáInter Cable ItáCanal 40 analógico / 18 digital

Concepción

CiudadOperadorCanal
ConcepciónNorte Cable VisiónCanal 2 analógico / 606 digital
Yby YaúCable Visión de Yby YaúCanal 18
LoretoLoreto Cable VisiónCanal 7
BelénBelén Cable VisiónCanal 9
ArroyitoArroyito Cable Visión ACVCanal 15
HorquetaHorqueta Cable VisiónCanal 12
VallemíCable Visión VallemíCanal 11

Argentina

CiudadOperadorCanal
Resistencia (Chaco)GigaredCanal 33.6
CorrientesGigaredCanal 33.6
Posadas (Misiones)GigaredCanal 33.6

¿Cómo ver GEN EN VIVO Online para seguir Paraguay vs. Francia?

Los aficionados también podrán seguir el partido mediante las plataformas digitales y servicios de televisión que incluyen la señal de GEN. Dependiendo del operador contratado, será posible acceder a la transmisión desde teléfonos móviles, computadoras, tabletas y Smart TV compatibles.

Dispositivos compatibles

  • Android
  • iPhone
  • iPad
  • Tablets Android
  • Smart TV Samsung
  • Smart TV LG
  • Android TV
  • Google TV
  • Chromecast
  • Apple TV
  • Computadoras Windows y Mac

Horario, TV y dónde ver en vivo Paraguay vs. Francia por el Mundial de Fútbol 2026

  • Fecha: Sábado 04 de julio de 2026
  • Partido: Paraguay vs. Francia por dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026
  • Hora: 18:00 horas Asunción
  • Canal TV: GEN
  • Streaming: GEN Sitio web oficial
  • Estadio: Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos
TIGO SPORTS, Telemundo, DIRECTV, RTVE Play, Unicanal, GEN (Canal 12) y TRECE (CANAL 13) EN VIVO - ver partido Paraguay vs. Francia por TV y Online | VIDEO
Paraguay y Francia se enfrentan este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TRECE (Canal 13), GEN (Canal 12), Popu TV, Unicanal (Canal 8), RTVE Play, La 1 HD, GOL Caracol, Canal RCN, TV Azteca, Canal 5, TUDN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SUDANALYTICS EN X DE @sudanalytics_)
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