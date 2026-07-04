El pueblo guaraní se paraliza para ver otro partido que puede quedar en la historia del fútbol paraguayo. Este sábado 4 de julio, mira la transmisión del Canal 12 de GEN para ver Paraguay vs. Francia en vivo y en directo, a partir de las 18:00 horas Asunción, desde el Lincoln Financial Field de Filadelfia, por los octavos de final del Mundial 2026. La selección paraguaya viene de eliminar a Alemania en tanda de penales, mientras que Francia acumula 4 triunfos consecutivos en el torneo.
¿Dónde ver GEN EN VIVO, Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026?
GEN será una de las señales encargadas de transmitir el partido entre Paraguay vs. Francia por la ronda de dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura estará disponible mediante los principales operadores de televisión del país y una amplia red de cableoperadores regionales.
Canales nacionales de GEN
|Operador
|Canal
|Tigo TV
|Canal 12 SD / 612 HD
|Tigo DTH
|Canal 12 SD
|Personal TV
|Canal 12 SD
|Flow
|Canal 12 HD
|Claro DTH
|Canal 16 HD
|Claro IPTV
|Canal 16 HD
|Copaco IPTV
|Canal 8 HD
Alto Paraná
|Ciudad
|Operador
|Canal
|Minga Guazú
|TV2 S.A.
|Canal 62
|Santa Rita
|Cable Santa Rita
|Canal 53 analógico / 11 digital
|Hernandarias
|TV H S.A.
|Canal 76 digital
|Juan León Mallorquín
|Kaarendy
|Canal 10
|Hernandarias
|K.T.C Multimedia
|Canal 33
Amambay
|Ciudad
|Operador
|Canal
|Pedro Juan Caballero
|Frontera Multicanal TV Cable
|Canal 16
|Pedro Juan Caballero
|Gosi TV Cable
|Canal 26
Caaguazú
|Ciudad
|Operador
|Canal
|Caaguazú
|Cable Color Caaguazú
|Canal 57
|Coronel Oviedo
|TV Max Cable
|Canal 53
|J.E. Estigarribia
|Satelital Cablevisión
|Canal 43
|Santa Rosa del Mbutuy
|TV Única Mbutuy
|Canal 15
|Caaguazú
|TV Cable S.A.
|Canal 21
|Caaguazú
|Talmec Caaguazú
|Canal 42
Caazapá
|Ciudad
|Operador
|Canal
|San Juan Nepomuceno
|Punto Master
|Canal 5
|Caazapá
|CVC Imagen y Color
|Canal 16
|Yuty
|Ita Karu
|Canal 3
Central
|Ciudad
|Operador
|Canal
|Itá
|Inter Cable Itá
|Canal 40 analógico / 18 digital
Concepción
|Ciudad
|Operador
|Canal
|Concepción
|Norte Cable Visión
|Canal 2 analógico / 606 digital
|Yby Yaú
|Cable Visión de Yby Yaú
|Canal 18
|Loreto
|Loreto Cable Visión
|Canal 7
|Belén
|Belén Cable Visión
|Canal 9
|Arroyito
|Arroyito Cable Visión ACV
|Canal 15
|Horqueta
|Horqueta Cable Visión
|Canal 12
|Vallemí
|Cable Visión Vallemí
|Canal 11
Argentina
|Ciudad
|Operador
|Canal
|Resistencia (Chaco)
|Gigared
|Canal 33.6
|Corrientes
|Gigared
|Canal 33.6
|Posadas (Misiones)
|Gigared
|Canal 33.6
¿Cómo ver GEN EN VIVO Online para seguir Paraguay vs. Francia?
Los aficionados también podrán seguir el partido mediante las plataformas digitales y servicios de televisión que incluyen la señal de GEN. Dependiendo del operador contratado, será posible acceder a la transmisión desde teléfonos móviles, computadoras, tabletas y Smart TV compatibles.
Dispositivos compatibles
- Android
- iPhone
- iPad
- Tablets Android
- Smart TV Samsung
- Smart TV LG
- Android TV
- Google TV
- Chromecast
- Apple TV
- Computadoras Windows y Mac
Horario, TV y dónde ver en vivo Paraguay vs. Francia por el Mundial de Fútbol 2026
- Fecha: Sábado 04 de julio de 2026
- Partido: Paraguay vs. Francia por dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026
- Hora: 18:00 horas Asunción
- Canal TV: GEN
- Streaming: GEN Sitio web oficial
- Estadio: Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos